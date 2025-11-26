Quan chức Nga nêu khả năng xung đột Ukraine kết thúc trong năm nay

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc trao đổi với phóng viên của hãng tin RT hôm nay 26/11, khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc trong năm nay không, ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trả lời: "Tôi rất mong muốn điều đó xảy ra".

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, rất nhiều người ở nước ngoài sẵn sàng phá hỏng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

"Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ, cố gắng làm chệch xu hướng chuyển đổi sang quỹ đạo hòa bình. Sẽ có rất nhiều người như vậy", ông Peskov nói.

Liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine, ông Ushakov cho biết Nga đánh giá tích cực một số điểm trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, nhưng vẫn còn nhiều điều cần được thảo luận.

"Chúng tôi chưa thảo luận (kế hoạch hòa bình) với bất kỳ ai, bởi vì văn bản này thực sự cần được phân tích và thảo luận nghiêm túc. Mặc dù một số khía cạnh có thể được đánh giá tích cực, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần được hội đồng chuyên gia xem xét", Trợ lý của Tổng thống Nga cho biết thêm.

Trước đó, Mỹ đã soạn thảo kế hoạch ​​hòa bình gồm 28 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối từ Ukraine và các nước châu Âu, do các nước này muốn điều chỉnh một số nội dung trong thỏa thuận. Vào ngày 23/11, Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn về kế hoạch hòa bình của Washington tại Geneva.

Theo hãng tin RBC-Ukraine, hai phái đoàn Mỹ và Ukraine đã điều chỉnh kế hoạch hòa bình, nhưng vẫn còn một số vấn đề then chốt dự kiến được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine sắp tới. Tổng thống Trump hôm nay cho biết kế hoạch hòa bình đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow mới được xem kế hoạch hòa bình 28 điểm thông qua các kênh không chính thức và chưa được xem bất kỳ phiên bản sửa đổi nào khác. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow hy vọng Washington sẽ thông báo cho Nga về kết quả tham vấn với Kiev và châu Âu.

Bộ trưởng Mỹ có thể đã cảnh báo Ukraine về thất bại cận kề

NBC dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, trong một cuộc họp với các quan chức Ukraine tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã nói với các quan chức Ukraine rằng quân đội Ukraine "đang đối mặt với tình huống khốc liệt trên chiến trường và có thể hứng chịu thất bại cận kề trước lực lượng Nga".

Quân đội Nga đã liên tục tấn công trong những tháng gần đây tại vùng Donbass ở miền Đông Ukraine và các khu vực trọng yếu khác, trong khi các quan chức Ukraine lo ngại về tình trạng thiếu binh lính.

Theo Bộ trưởng Driscoll, Nga đang gia tăng quy mô và tốc độ của các cuộc không kích và có thể "chiến đấu vô thời hạn", đồng thời cảnh báo ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không với tốc độ phù hợp.

"Thông điệp chính là Ukraine đang thua và cần phải chấp nhận thỏa thuận", nguồn tin tiết lộ.

Một số kênh truyền thông đưa tin, Bộ trưởng Driscoll đã có "các cuộc đàm phán bí mật" với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi vào 2 ngày đầu tuần này.

Nga cho biết Moscow vẫn giữ liên lạc với Washington và đã nhận được những phác thảo chung về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, Nga tuyên bố sẽ không "tham gia vào hoạt động ngoại giao rầm rộ", điều có thể gây khó khăn cho các nỗ lực hòa bình.