Ukraine phản công ác liệt ở Zaporizhia (Ảnh minh họa: The Times).

Chiến dịch này - được đích thân Tướng Alexander Syrsky, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine (AFU) chỉ đạo - đã gây ngạc nhiên khi lực lượng Kiev từ bỏ mô hình đột phá truyền thống, thay vào đó, họ phản công đồng thời theo 6 hướng, trải dài trên một chính diện rộng tới 200km.

Sử dụng 7 trung đoàn và 3 lữ đoàn xung kích, trong vòng 72 giờ, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại hơn 300km2 lãnh thổ, buộc 2 Cụm tác chiến Vostok và Dnipro của quân đội Nga (RFAF) phải rút vào phòng ngự.

Kênh Rybar của Nga cũng thừa nhận "tình hình ở sườn phía tây Zaporizhia đã xấu đi nghiêm trọng".

Chiến thuật "xé toạc nhiều điểm và gây áp lực toàn diện"

Chiến dịch phản công của Tướng Syrsky được đánh giá là táo bạo, tập trung vào việc khai thác điểm yếu của các tuyến phòng thủ dài và lực lượng phân tán của quân đội Nga. Các mũi tấn công được triển khai theo 6 hướng chính:

Hướng đông bắc: Một lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine đã bí mật vượt sông Volchya, xâm nhập vào tuyến Solodke, đe dọa trực tiếp trung tâm tiếp tế phía sau của Nga.

Hướng phía bắc: Lữ đoàn xung kích đường không 95 và Trung đoàn xung kích 425 AFU đã sử dụng chiến thuật "siết nghẹt phối hợp", xuyên thủng phòng tuyến của Lữ đoàn 69 thuộc Cụm Vostok RFAF.

Hướng tây bắc: Lữ đoàn xung kích 92 và Lữ đoàn xung kích đường không 82 AFU đã thực hiện chiến dịch "săn lùng thiết giáp" bằng chiến thuật tấn công 3 chiều, đánh bật Lữ đoàn xe tăng số 5 RFAF.

Hướng sườn tây nam: Đây được xác định là hướng tiến công chủ yếu, với cuộc xâm nhập nhanh chóng rộng 20km, lực lượng Kiev đột phá gần Stepnoshirsk và giao chiến trực tiếp với Sư đoàn bộ binh cơ giới số 19 RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 26/2. Moscow buộc phải rút lui khỏi hàng loạt vị trí trên hướng Pokrovske để tránh bị lực lượng Kiev bao vây (Ảnh: AMK Mapping).

Sương mù chiến tranh và những tuyên bố trái chiều

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc phỏng vấn với AFP vào ngày 21/2, xác nhận AFU đã giành lại 300km2 ở mặt trận phía nam, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông cho biết lực lượng Kiev đã tận dụng việc RFAF mất quyền truy cập vào hệ thống Internet vệ tinh Starlink để tổ chức phản công.

Tuy nhiên, kênh DeepState, có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), đã đưa ra phân tích khách quan hơn.

Theo DeepState, bản đồ chiến sự không hiển thị bất kỳ bước tiến nào của quân đội Ukraine như Tổng thống Zelensky tuyên bố. Các thành công đáng kể nhất được ghi nhận là ở phía bắc Huliaipole, nơi AFU đã đẩy khu vực xung quanh một số làng vào “vùng xám”, và phía nam Zaporizhia, nơi họ đã "chặn đứng" các cuộc xâm nhập nhỏ của đối phương.

Các chuyên gia, cả của Nga và Ukraine, đều nhận định rằng những thành công này chưa đủ để tạo ra sự xoay chuyển mang tính quyết định. Nghị sĩ Ukraine, bà Maryana Bezugla, thậm chí đã đổ lỗi cho Tướng Syrsky vì đã đưa tin về những thành công của AFU không giống với thực tế, cho rằng chỉ có "thành công lẻ tẻ, không nhất quán", kèm theo tổn thất nặng nề.

"Bẫy chiến thắng" và "đòn tấn công giá rẻ" của Nga

Mặc dù AFU đã giành được một số chiến thắng, nhưng những nguy hiểm vẫn luôn rình rập họ:

Thứ nhất, suy yếu lực lượng cơ động. Để tổ chức chiến dịch phản công ở Zaporizhia, Tướng Syrsky đã triển khai gần như toàn bộ lực lượng cơ động của AFU, khiến khu vực Donetsk trở nên dễ bị tổn thương.

Thứ hai, Nga có lực lượng dự bị mạnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã khẩn trương điều Sư đoàn dù 76 và 98, hai đơn vị tinh nhuệ, để tăng viện cho hướng Zaporizhia. Sự xuất hiện của các lực lượng này có thể phá tan kết quả phản công của AFU.

Thứ ba, hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga: Lực lượng Moscow đang xây dựng các tuyến công sự phòng thủ mới, dựa vào các công sự, trận địa kiên cố đã được thiết lập từ trước, nhằm ngăn chặn những đợt xung phong của Ukraine.

Cuộc phản công vào tháng 2, dù chưa thể xoay chuyển cục diện, nhưng đã chứng minh cho thế giới thấy rằng sự kháng cự của Ukraine chưa bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, những thách thức và nguy hiểm vẫn còn rất lớn, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của chiến dịch này trong bối cảnh "sương mù chiến tranh" dày đặc.