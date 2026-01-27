Nga đang giữ thế chủ động và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, Ukraine cố gắng kháng cự (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine bác bỏ yêu cầu rút quân khỏi Donbass

Kênh Military Summary đưa tin, phía Ukraine một lần nữa bác bỏ yêu cầu của Nga về việc rút toàn bộ lực lượng vũ trang khỏi Donbass, điều này cho thấy cuộc xung đột sẽ tiếp diễn ít nhất cho đến cuối năm nay. Ngược lại, Moscow từ chối xem xét bất kỳ phương án thay thế nào cho các yêu cầu của họ.

Tại Trung Đông, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng chuẩn bị cho một chiến dịch tiềm năng chống lại Iran. Tuy nhiên, dựa trên thành phần và chất lượng hiện tại của lực lượng Mỹ trong khu vực, có thể kết luận rằng chiến dịch này sẽ khác với chiến dịch được tiến hành hồi mùa hè năm 2025.

Giao tranh đang được ghi nhận dọc theo toàn bộ tiền tuyến, ngoại trừ tỉnh Kherson. Tại Liman (Lyman), đoạn video định vị địa lý cũng xác nhận những bước tiến xa hơn của quân đội Nga (RFAF) ở phía đông nam thành phố.

Trong khi đó, các hoạt động đột phá của lực lượng Moscow theo hướng Dobropillya đã chính thức được xác nhận. Sau vô số báo cáo về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại làng Novyi Donbas, điều này giờ đây có thể được thấy rõ bằng đoạn video định vị địa lý.

Quân đội Nga đang dồn lực nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass (Ảnh: MIlitary Summary).

Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công của Nga ở Pokrovsk

Đại tướng Alexander Syrsky, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về các cuộc tấn công mới của Nga ở Pokrovsk.

"Đối phương không từ bỏ nỗ lực đột phá, họ đang gia tăng sức ép và huy động lực lượng dự bị", Tướng Syrsky viết trên Facebook hôm 26/1, báo cáo về 400 cuộc đụng độ ở khu vực Pokrovsk và Ocheretyne.

Pokrovsk, một trong những "pháo đài" kiên cố của Ukraine ở phía tây tỉnh Donetsk, đã là điểm nóng trong hơn một năm rưỡi qua. Lực lượng Moscow chiếm được phần lớn thành phố nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía bắc.

Tướng Alexander Syrsky (đứng giữa) - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã tới thăm các đơn vị phòng thủ ở mặt trận Kupyansk (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ukraine tuyên bố Nga tổn thất hơn 1,2 triệu người

Theo báo cáo ngày 26/1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.235.060 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.020 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.608 xe tăng, 23.951 xe bọc thép chiến đấu, 75.906 xe và xe bồn chở nhiên liệu, 36.644 khẩu pháo, 1.626 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.286 hệ thống phòng không, 434 máy bay, 347 trực thăng, 115.813 UAV, 28 tàu thuyền, cũng như 2 tàu ngầm.

Nga chuẩn bị tấn công tây nam Volchansk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang phát triển theo cả hai bờ sông Seversky Donets phía tây nam Volchansk (Vovchansk) thuộc vùng Kharkov.

Thời tiết mở ra nhiều cơ hội cho RFAF khi các đơn vị tiếp tục đột phá thành công về phía nam dọc theo bờ đông sông Seversky Donets. Sau khi quân đội Ukraine (AFU) rút khỏi Grafskoye, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải tỏa làng Simonovka. Chiến dịch vượt qua hệ thống công sự và bãi mìn phòng thủ ở khu vực giữa Bely Kolodez và Volchansk đang tiến triển tốt.

Hơn nữa, ở bờ tây sông Seversky Donets, RFAF cũng đã tái kích hoạt lực lượng sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động. Lính xung kích Nga đã đánh bật số ít binh sĩ đối phương còn lại khỏi Staritsa, tiếp tục tiến dọc theo con sông cùng tên về phía làng Izbitskoye.

Trong tương lai gần, lực lượng Moscow sẽ bao vây khu rừng Zalomny rộng lớn, trải dài trên các ngọn đồi ở hợp lưu của sông Staritsa và Seversky Donets. Đối với Kiev, khu vực này đóng vai trò như một "pháo đài" lớn, được bảo vệ bởi các chướng ngại nước và nằm trên vùng đất cao.

Cây cối rậm rạp cũng cung cấp nơi ẩn nấp thuận lợi cho bộ binh Ukraine và các đơn vị điều khiển UAV. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết hiện tại thiếu thảm thực vật xanh, và nhiệt độ lạnh kéo dài dưới -10 độ C ở phía bắc Kharkov trong hơn một tuần nay đã tạo điều kiện thuận lợi để RFAF vượt qua các đoạn hẹp của sông Staritsa và bắt đầu quét sạch đối phương khỏi khu rừng.

Kiểm soát nơi này sẽ cho phép các phi công điều khiển UAV Nga thiết lập sự hiện diện trong rừng, tăng tầm hoạt động để loại bỏ các phương tiện và binh lính đối phương. Khu rừng cũng giúp các đơn vị xung kích RFAF Nga tập trung cho các hoạt động tiếp theo về phía nam, đe dọa toàn bộ mạng lưới hậu cần của lực lượng Kiev tại các huyện Volchansk và Velykyi Burluk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 26/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Các tuyến đường chính từ thủ phủ khu vực về phía đông nam chạy qua Chuhuiv, men theo hồ chứa Pechenizhe, rồi tỏa ra Bily Kolodez và Velykyi Burluk. Việc kiểm soát hỏa lực bằng UAV đối với những huyết mạch này là một trong những mục tiêu chính của Nga.

Từ rừng Zalomny họ cũng có thể tấn công khu dân cư Liptsy, nơi mà lực lượng Kiev đã biến thành một khu vực phòng thủ lớn, từ sườn và phía sau. Phía đông các làng Liptsy và Slobozhanske, một hệ thống phòng thủ phức tạp đã được xây dựng, bao gồm nhiều cứ điểm lớn nhỏ. Hồ chứa Murom và nhiều khe núi khô cạn tạo thành một hệ thống phòng thủ vững chắc duy nhất, bao phủ cả khu vực được củng cố và tuyến đường đến Kharkov từ phía đông.

Tuy nhiên, rừng Zalomny nằm ở rìa phía đông của mạng lưới phòng thủ, như thể ám chỉ rằng nó có thể bị đánh bọc sườn từ đó.

Nga xâm nhập trung tâm Liman

Báo cáo của Military Chronicles cho biết lực lượng Moscow đang tiến vào khu vực trung tâm Liman và tấn công các căn cứ của 2 Lữ đoàn số 63 và 119 AFU.

Từ phía đông, các nhóm xung kích RFAF đang tiến vào thành phố từ Maslyakovka, sử dụng các khu rừng thuộc khu vực "Núi Thánh" để bí mật xâm nhập.

Giao tranh đang diễn ra ở các khu vực bến xe buýt, trạm cứu hỏa và khu dân cư.

Một cứ điểm quan trọng của Ukraine trong các tòa nhà của Trung tâm Phục hồi chức năng và dọc theo đường Pushkin đang bị tấn công bằng pháo và pháo phản lực, cũng như máy bay Su-34 sử dụng bom lượn.

Phía tây bắc Dibrova, cuộc bao vây đã bắt đầu: các đơn vị Moscow đang đẩy lùi đối phương ra khỏi các công sự trong rừng và tiến về phía ga xe lửa Brusin và các khu dân cư Stary Karavan và Brusovka.

Tầm quan trọng chiến lược của Liman gắn liền với nút giao đường sắt phát triển, điều này rất quan trọng đối với hoạt động hậu cần trong tương lai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine xung quanh Liman ngày 26/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập vào nội đô (Ảnh: Rybar).

Nga đột phá Dobropillya, Ukraine phản công

Kênh ZOV Military đưa tin, lực lượng Moscow đột phá thành công, thọc sâu hơn 1,5km về phía Dobropillya và đã chiếm được các vị trí mới ở phía nam khu vực dân cư Novy Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 26/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Rybar xác nhận, các đoạn phim từ khu vực Dobropillya cho thấy lực lượng Moscow đang tiến về phía làng Novy Donbas. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ đã củng cố được vị trí ở đó hay chưa.

Một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn nguyên dọc theo hầu hết khu vực, một phần trong số đó đã tồn tại kể từ cuộc tấn công của RFAF vào Zolotoy Kolodets hồi tháng 8/2025. Các vị trí rất thưa thớt, và khu vực phía bắc vẫn có những nhóm nhỏ hoạt động.

Một số báo cáo về các cuộc đột kích nhằm vào Belitske cũng đã xuất hiện trên mạng, và lực lượng Kiev đang tiếp tục nỗ lực phản công gần Rodinske.

Grishino vẫn là một chiến trường nóng bỏng ở vùng ngoại ô tây bắc Pokrovsk. Trung tâm thị trấn đang bị nhắm mục tiêu bởi bom lượn FAB của Nga. Điều kiện thời tiết tại thời điểm này cũng đang làm phức tạp việc tiếp tế cho lính xung kích Moscow.

Giống như ở các khu vực khác, đôi bên đang cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật bằng cách luân chuyển và di chuyển lực lượng dưới sự che chắn của điều kiện thời tiết bất lợi. Khi việc tập hợp lại của RFAF hoàn tất sau cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực Pokrovsk - Mirnograd, cường độ giao tranh tại khu vực Dobropillya sẽ leo thang.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Dobropillya ngày 26/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Hai vòng vây của Nga siết chặt Konstantinovka

Ở Konstantinovka, giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh đường Sechkina, sân vận động Metallurg và nhà máy luyện kim, nơi đã được Lữ đoàn 28 và Lữ đoàn "Lyut" AFU biến thành một pháo đài kiên cố, cũng như Bệnh viện số 2, bản thân thành phố đang bị bao vây bởi gọng kìm từ Ilyinovka và Novodmitrovka, kênh Military Chronicles cho hay.

Đồng thời những động thái quan trọng không kém của RFAF cũng đang được ghi nhận ở khu vực Sofiyivka.

Lực lượng Moscow đã bắt đầu tiến công từ Sofiyivka về phía Druzhkovka dọc sông Poltavka, vượt qua sông Kazennyi Torets và bắt đầu trận chiến giành làng Toretskoye. Các nhóm xung kích RFAF phát triển dọc sông Poltavka củng cố vị trí của mình ở ngoại ô phía nam làng Novopavlovka, trong khi trận chiến giành Toretskoye sẽ giúp kiểm soát được ngọn đồi cao 190m có vị trí chiến lược quan trọng.

Từ vị trí này, hỏa lực hỗ trợ đáng tin cậy có thể được cung cấp cho mũi đột kích của Nga từ Novopavlovka đến Pavlovka, và sau đó đến Priyut và Torskoye, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát bởi các Lữ đoàn 33, 157 và 117 AFU.

Sau đó, trận chiến giành cứ điểm cuối cùng trong hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev ở phía nam đường tiếp cận Druzhkovka - các làng Novogrigorovka và Rayskoye - sẽ bắt đầu.

Xét đến sự tiến công của các đơn vị Moscow từ Verolyubovka về phía Druzhkovka, điều này thực chất tương đương với việc hình thành một vòng vây thứ hai bao quanh Konstantinovka, cũng như bao vây Alekseyevo - Druzhkovka, bản thân Druzhkovka và hơn chục ngôi làng nhỏ hơn trong một cái "bẫy lửa".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine xung quanh Konstantinovka và Druzhkovka ngày 26/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo các mũi tên đỏ hình thành vòng vây thứ 2 rộng lớn hơn (Ảnh: Miltary Chronicles).

Ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk rực lửa

Theo hướng Pokrovske thuộc vùng Dniporpetrovsk, quân đội Nga tiếp tục tiến công và đã chiếm lại thêm các vị trí phía đông sông Gaichur với tổng diện tích 3,70km², kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía đông nam, trên cơ sở thành công trước đó, họ tiếp tục dọn sạch "vùng xám" phía tây Zlahoda, chiếm lại các vị trí trong những khu rừng ở đó. RFAF cũng đã chiếm được một số vị trí trong khu rừng phía tây Ribne.

Ở phía tây bắc, binh sĩ Nga bắt đầu tiến về phía nam, chiếm lại các vị trí trước đây nằm trong "vùng xám" dọc theo 3 tuyến rừng khác nhau.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá trên khu vực ngã ba Zaporizhia và Dniporpetrovsk, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trên cánh đông Zaporizhia, các đơn vị Moscow đã phát triển dọc theo trục giữa Zagorne và Dorozhnyanka, chiếm giữ một số cứ điểm gần đường sắt, kênh Rybar đưa tin.

Cuộc tấn công vào những vành đai rừng này cho phép RFAF tiếp cận làng Zheleznodorozhnoye từ phía nam và hạn chế khả năng triển khai các nhóm nhỏ của AFU đến Huliaipole, điều mà Bộ chỉ huy Kiev đã nhiều lần cố gắng thực hiện.

Các báo cáo khác đang xuất hiện về việc lực lượng Moscow tiếp cận Zheleznodorozhnoye, kể cả từ Huliaipole. Tuy nhiên, hiện tại, những thông tin kể trên rất có thể liên quan đến việc công bố những đoạn phim tư liệu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 26/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trên toàn bộ hướng này, cũng như dọc theo hầu hết mặt trận, điều kiện thời tiết đã xấu đi đáng kể. Do đó, các hoạt động tác chiến đã chậm lại: việc tập hợp lại đang diễn ra ở cả hai phía dưới lớp tuyết phủ.

Một vấn đề khác là thiếu nơi trú ẩn, không chỉ khỏi UAV, mà còn khỏi điều kiện thời tiết. Nhiều vị trí trở nên không thể sử dụng được trong các cuộc tấn công, và việc chiếm giữ một tuyến phòng thủ là chưa đủ: binh sĩ Nga hoặc Ukraine không chỉ cần giữ vững vị trí đó mà còn phải tránh bị đóng băng.