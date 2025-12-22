Ukraine tập kích bến cảng, 2 tàu của Nga bốc cháy

Ukraine nhiều lần tập kích khu vực Krasnodar của Nga (Ảnh: Reuters).

“Tại làng Volna ở vùng Krasnodar, 2 cầu cảng và 2 con tàu đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng UAV. Toàn bộ những người có mặt trên các con tàu đã được sơ tán. Không có thương vong nào đối với thủy thủ đoàn cũng như nhân viên trên bờ”, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar cho biết ngày 22/12.

Theo thông cáo, các đơn vị chức năng đang dập tắt các đám cháy bùng phát tại các cầu cảng, với diện tích bị ảnh hưởng từ 1.000m² đến 1.500m². Tính đến rạng sáng nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Ukraine đã nhiều lần tập kích vùng Krasnodar bằng UAV, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng biển và sân bay.

Khu vực Biển Đen có ý nghĩa sống còn đối với xuất khẩu năng lượng và hậu cần quân sự của Nga, do tiếp giáp với bán đảo Crimea và nằm trong tầm hoạt động của UAV lái xuất phát từ miền Nam Ukraine.

Ngôi làng Volna nằm gần cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, một tuyến huyết mạch quan trọng đối với lực lượng Nga vì nó nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết ngày 20/12, UAV tầm xa của Ukraine đã tấn công 2 tiêm kích Su-27 của Nga tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea. Theo SBU, các UAV này do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “A” (Alpha) của SBU vận hành.

“Một chiếc đang ở đường lăn, mang đầy đủ vũ khí chiến đấu và sẵn sàng xuất kích, đã bị phá hủy”, SBU cho hay.

SBU ước tính tổng giá trị 2 máy bay ước khoảng 70 triệu USD. Ngoài ra, tháp điều khiển không lưu của sân bay cũng bị đánh trúng và điều này “có thể làm phức tạp việc tổ chức và kiểm soát các chuyến bay tại sân bay”.

Belbek là một sân bay quân sự ở Crimea được Nga sử dụng như đầu mối then chốt để triển khai tiêm kích và bố trí các khí tài phòng không trên bán đảo.

Theo SBU, các đòn tập kích vào những sân bay then chốt của Nga cùng việc phá hủy máy bay và hệ thống phòng không tại Crimea “đã làm suy giảm đáng kể tiềm lực quân sự của Moscow trong khu vực”.