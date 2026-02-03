Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn phức tạp (Ảnh minh họa: Skynews).

Cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định

Kênh MIlitary Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang tăng cường áp lực trên tiền tuyến. Có báo cáo về việc họ tập trung lực lượng theo hướng Sumy, cũng như đẩy mạnh tấn công ở khu vực Zaporizhia. Dường như cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định.

Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng nữa. Trong khi đó, họ đang tiến gần đến các ngôi làng "lớn" còn lại. Việc chiếm được khu định cư này sẽ giúp binh sĩ Nga dễ dàng tiến sâu hơn.

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động tập trung ở tỉnh Donetsk, nơi RFAF đang tiến hành các cuộc đột kích dữ dội theo hướng Dobropillia, Konstantinovka, Sloviansk và Liman (Lyman). Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cuộc tấn công vẫn tiếp diễn không bị cản trở.

Xuất hiện những bất ngờ ở Kharkov

Theo kênh Readovka, Nga đã bất ngờ nối lại các hoạt động tích cực tại khu vực Velykyi Burluk thuộc mặt trận Kharkov, khiến lực lượng Kiev đối mặt với khó khăn lớn.

Cụ thể, các đơn vị Moscow đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động đột phá tại khu vực Velykyi Burluk. Một thời gian tạm ngừng hoạt động dài đã kết thúc. Binh sĩ Nga đã chiếm được làng Ambarnoye, đang chuẩn bị tấn công Chugunovka và Khatnego.

Tất cả điều này một lần nữa đe dọa đến ngôi làng lớn đồng thời cũng là trung tâm huyện Velykyi Burluk, nơi sở chỉ huy, các đơn vị đầu não của quân đội Ukraine (AFU) từng hoạt động ở Volchansk (Vovchansk) đã sơ tán về.

Sau khi chiếm được Ambarnoye, RFAF sẽ phải đối mặt với một tuyến công sự kiên cố mà đối phương đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, do các chiến binh Nga cũng đang tích cực tấn công dọc theo cả hai bờ sông Seversky Donets phía tây nam Volchansk, giá trị của những công sự này đối với Kiev đã bị giảm đi một phần.

Lực lượng Kiev đang thiếu hụt bộ binh trầm trọng; ngay cả người phát ngôn chính thức của Ukraine cũng thường xuyên tuyên bố tình hình là "thảm khốc". Do đó, lính xung kích Nga, khi gặp phải mạng lưới công sự dày đặc như thế cũng không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào của đối phương.

Chiến thuật này, bao gồm việc "đóng băng một khu vực rồi tái kích hoạt", thường được lực lượng Moscow sử dụng để chờ quân đội Ukraine rút khỏi vị trí mong muốn, rồi tấn công lại trong điều kiện thuận lợi hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 2/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nhiệm vụ của RFAF là phân tán các đội hình phòng thủ của AFU được triển khai ở phía tây Bilyi Kolodez để tạo ra sự bảo vệ tối thiểu cho Velykyi Burluk. Bằng cách làm suy yếu hệ thống phòng thủ của đối phương ở đó, tốc độ tiến công của Nga sẽ được đẩy nhanh, xâm nhập vào đằng sau hệ thống phòng thủ được dựng lên để bảo vệ Bilyi Kolodez.

Điều này cũng đặt ra mối đe dọa đối với Velykyi Burluk, do tính chất tương đối nhỏ gọn của khu vực tác chiến ở đông Kharkov. Mục tiêu tạm thời của Nga là liên kết các lực lượng hoạt động từ Volchansk và biên giới huyện Valuysky thuộc vùng Belgorod, điều này sẽ dẫn đến việc "cắt đứt tam giác" giữa các huyện Volchansk và Velykyi Burluksky của vùng Kharkov.

Tuy nhiên, điểm chính xác mà lực lượng Moscow dự định liên kết hiện chưa được biết, điều đó cũng không quá quan trọng, vì nó có thể dễ dàng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình và tiến trình của chiến dịch.

Nga kiểm soát Prizhodnoye ở Zaporizhia

Việc giải tỏa ngôi làng Prizhodnoye nằm giữa Rozhdestvenskoe và Ternovatoye sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho binh sĩ Nga tiến về hướng tây, áp sát ngoại ô Rozhdestvenskoe, nơi có tiềm năng trở thành khu định cư lớn đầu tiên trên tuyến phòng thủ kiên cố tiếp theo của Ukraine bị đánh sập, trang tin ANNA News cho hay.

Cùng với Ternovatoye, sau khi bị lực lượng Moscow chiếm giữ, những ngôi làng này sẽ trở thành điểm xuất phát để tiến về phía nam - hướng tới Vozdvizhevka và về phía tây - hướng tới Lyubitskoe.

Khu định cư thứ hai nói trên rất có thể sẽ trở thành một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công của Nga theo hướng này. Việc giành được Lyubitskoe sẽ cho phép RFAF cắt đứt một cách chắc chắn tuyến đường Novomikhailovka - Orekhov, vốn đã trở thành một trong những huyết mạch tiếp tế chính của Ukraine tại vùng Zaporizhia.

Nếu Nga có thể chiếm được vị trí phòng thủ kiên cố gần Novoyakovlevka và sau đó bắt đầu tiến dọc theo sông Konka về phía Kamyshivakha, họ sẽ cắt đứt "động mạch chủ" thứ hai của các đơn vị Kiev đồn trú tại Orekhov.

Đây sẽ là thảm họa đối với lực lượng đồn trú lớn trong khu vực này, buộc họ chấp nhận bị bao vây hoàn toàn hoặc phải rút lui về phía bắc - hướng tới thủ phủ khu vực Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 2/2. Lực lượng Moscow đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ. Đường nét đứt màu xanh là phòng tuyến kiên cố của Kiev (Ảnh: Rybar).

Kênh Military Chronicles xác nhận, Nga đã giải tỏa Prydorozhne. Cụ thể, sau khi giải tỏa Ternovatoye, lính xung kích của họ tiếp tục đột phá mạnh mẽ vào sâu trong tuyến phòng thủ, đánh bật đối phương ra khỏi ngôi làng ở huyện Novomykolaiv.

Với việc giải phóng Prydorozhne, một khu vực rộng hơn 5,5km² đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Lực lượng Kiev có thể sẽ nhanh chóng thiết lập thêm một tuyến phòng thủ để ngăn chặn đối phương tiến về Rozhdestvenskoe, điều mà trên thực tế đã bắt đầu. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, RFAF đã kiểm soát được một đoạn đường cao tốc Ternovatoye - Rozhdestvenskoe.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 2/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết cho biết, Nga tiếp tục xây dựng đầu cầu trên bờ tây sông Gaichur. Sau khi giải tỏa Ternovatoye, các đơn vị xung kích đã tiếp nối thành công, tiến vào Prydorozhne, nơi các lá cờ cũng được treo lên hôm 2/2. Đường tiếp xúc đã dịch chuyển xa hơn về phía tây, sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine.

Việc tiến đến Prydorozhne đã đưa RFAF đến gần hơn Rozhdestvenskoe (Rizdvyanka). Chính dọc theo tuyến Rozhdestvenskoe - Vozdvizhevka mà Bộ chỉ huy Kiev có thể sẽ cố gắng thiết lập một tuyến phòng thủ khác, dựa vào các vị trí mới được xây dựng và lực lượng dự bị được điều động.

Như đã đề cập trước đó, lực lượng dự bị của Ukraine đã được triển khai đến khu vực Huliaipole với sự chậm trễ đáng kể. Kết quả là, một số đơn vị này đang vá lại những khoảng trống ở các khu vực lân cận trên cánh đông Zaporizhia, phản công để câu giờ, bao gồm cả việc thành công vượt qua sông Gaichur nhờ điều kiện thuận lợi bởi vị trí thưa thớt của cả hai bên cũng như thời tiết khó khăn.

Việc mất khu định cư thứ ba liên tiếp cho thấy những nỗ lực của AFU nhằm ổn định mặt trận không mang lại kết quả như mong muốn.

Trong khi đó, tình hình vẫn cực kỳ căng thẳng, các cuộc phản công dữ dội đang được ghi nhận trên toàn bộ cánh đông Zaporizhia. Bước phát triển tiếp theo của Nga sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có thể củng cố vị trí của họ trên tuyến mới tốt đến mức nào và khi nào tuyến này bị "Tàu tốc hành Viễn Đông" RFAf vượt qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 2/2. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận Huliaipole, Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Prydorozhne sau nhiều tuần giao tranh, bắt đầu đồng thời với cuộc chiến ở Ternutave. Tuy nhiên, AFU vẫn tiếp tục ngăn chặn việc củng cố hoàn toàn. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở Olenokostiantynivka, nơi lực lượng Moscow tiếp tục cố gắng củng cố sự hiện diện của họ tại đó, kênh Suriyakmaps xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 2/2. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi Moscow mới giành được gần Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga đột phá tại mũi nhọn Miropolskoye ở Sumy

Kênh Military Chronicles đưa tin, những bước tiến chiến thuật đáng kể của Nga được ghi nhận tại hướng tác chiến Miropolskoye thuộc mặt trận Sumy, trong khu vực mũi nhọn nằm phía đông lòng sông Udava.

Các đơn vị Moscow đã chiếm giữ thành công điểm cao chiến lược 210m phía bắc khe núi Logvinovka, đồng thời cũng thiết lập được vị trí phòng thủ vững chắc trong khu bảo tồn thiên nhiên "Alexandria" với tổng diện tích rộng 34km².

Hiện nay, toàn bộ khu vực Miropolye và Zapselye nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực trực tiếp của Nga, những khu vực mà AFU đã sử dụng làm các trung tâm hậu cần tiền phương và cứ điểm để tái triển khai lực lượng xâm nhập vùng Kursk cách đây một năm rưỡi.

Trong tương lai gần, có thể dự đoán RFAF sẽ tiến đến các tuyến đường nam Miropolye, bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố, được hỗ trợ bởi pháo phản lực, máy bay chiến thuật và UAV từ Trung tâm "Rubicon".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 2/2. Moscow mở rộng vùng kiểm soát, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

Ukraine kiên cường phản công tại mặt trận Kramatorsk

Quân đội Nga tiếp tục giao tranh ác liệt tại các khu vực Maiskoye, Verolyubovka, Privolye, Minkovka và Novomarkovo, nơi lực lượng Kiev đang kiên cường phản công từ các cao điểm tây - tây bắc, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Bộ chỉ huy Kiev hiểu rất rõ rằng trong khu vực này, khoảng cách ngắn nhất cho RFAF dọc theo đường cao tốc đến cụm đô thị Sloviansk Kramatorsk là khoảng 16km, vì vậy họ đang cố gắng ngăn chặn đối phương đột phá lên các cao điểm, cũng như vượt qua kênh đào Seversky Donets Donbass.

Tại khu vực Minkovka Golubovka, AFU đang phản công, cố gắng luồn lách qua rừng Minkovka.

Tại Nikiforovka và trên các cao điểm xung quanh, các trận giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra. Phần lớn khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, nhưng không phải toàn bộ.

Quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát các cao điểm chiến lược ở phía tây, phía bắc từ sườn núi Ray Aleksandrovka, nằm ngay ở phía sau cao điểm 202.6, và ở phía đông bắc. Họ cũng giữ phần lớn rừng Sorochiy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kramatorsk ngày 2/2. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga có bước tiến mới gần Konstantinovka

Các đơn vị Moscow tiếp tục cuộc đột phá về Konstantinovka, giành được những thắng lợi cả ở vùng ngoại ô và xa hơn về phía nam. Bầu trời vẫn dày đặc UAV, lực lượng Kiev đang mất dần lãnh thổ ở các tuyến tiếp cận thành phố.

Nga dùng siêu bom FAB-3000 xóa sổ cứ điểm Ukraine trong các khu đô thị, mở đường cho bộ binh tiến lên (Video: Telegram).

Lính xung kích Nga đã chiếm được khu dân cư Metallurg, mở rộng vùng kiểm soát về bắc cao tốc T-0504. Khu vực này giáp với một chuỗi các cứ điểm của Ukraine, nơi có mật độ lực lượng Kiev tương đối cao.

AFU sẽ cố gắng giữ vững các vị trí này để duy trì quyền kiểm soát Krasne và một số vị trí ở vùng ngoại ô phía tây Chasov Yar.

UAV Nga tiếp tục hoạt động ở Konstantinovka, phá hủy hệ thống hậu cần của đối phương. Quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng phương tiện không người lái mặt đất (robot) nhằm tiết kiệm sinh mạng binh sĩ.

Phía nam thành phố, trên tuyến Berestok-Ivanopol, các nhóm xung kích Nga đã tiến dọc theo bờ bắc hồ Kleban-Byk, chiếm thêm một khu rừng. Các cứ điểm phía bắc vẫn chưa bị kiểm soát hoàn toàn, cho phép binh sĩ Ukraine hoạt động theo từng nhóm nhỏ cho đến tận ngoại ô Pleshcheyeivka.

Phía bắc Yablonivka, các cuộc phản công vẫn tiếp diễn: lính Nga đã chiếm được một số cứ điểm trong một khe núi, trong khi Ukraine đã triển khai được một nhóm bộ binh đến một cứ điểm khác xa hơn về hướng nam.

Các đơn vị Moscow đang ngày càng tiến sâu vào ngoại ô Konstantinovka, cho phép họ tăng cường lực lượng trong thành phố, nhờ đó đẩy nhanh đáng kể tốc độ tấn công.

Mặc dù Ukraine đang chịu tổn thất ngày càng tăng dọc theo các tuyến đường tiếp tế, họ vẫn đang tăng cường lực lượng phòng thủ. Và khi cả hai bên tập trung trong các công sự, cường độ của trận chiến giành Konstantinovka sẽ chỉ tăng lên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/2. Các khu vực gạch chéo là nơi RFAF mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Suriyakmaps, trên các mặt trận Ilyinovskaya và Konstantinovka, Nga đã tái chiếm một loạt chiến hào liền kề với H-32, đẩy lùi đối phương khỏi hầu hết khu nhà nghỉ ở Metallurg, gây khó khăn cho việc tiếp tế tới các đơn vị Ukraine bị cô lập ở Predtechyne.