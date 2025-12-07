Nga ồ ạt tập kích vào Ukraine

Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine hôm 6/12 (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 653 UAV tấn công kiểu Shahed, 36 tên lửa hành trình và 17 tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu trên khắp cả nước. Có 60 vụ tấn công được ghi nhận tại 29 địa điểm.

“Các mục tiêu chính của những đợt tập kích này lại một lần nữa là cơ sở hạ tầng năng lượng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Tiếng nổ được ghi nhận tại Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhia và Bila Tserkva. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, đợt tập kích của Nga đã gây hư hại các cơ sở phát điện, phân phối và truyền tải điện tại các tỉnh Kiev, Chernihiv, Lviv, Odessa, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkov.

Tại tỉnh Chernihiv, UAV đã đánh trúng một khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu ở cả khu vực và thành phố Chernihiv.

Đợt tập kích gây “thiệt hại khá nặng” đối với hệ thống điện của Ukraine, ông Vitaliy Zaichenko, người đứng đầu nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, cho hay.

Các cuộc không kích đánh trúng trạm biến áp và cơ sở phát điện của Ukrenergo, đồng thời làm ngắt 1 trong 2 đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

“Các nhà máy điện hạt nhân khác hiện đang vận hành dưới công suất tối đa vì lý do an toàn”, ông nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài trong nửa giờ, lần thứ 11 kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. Đường dây 330 kV đã được nối lại, nhưng đường dây 750 kV vẫn đang bị ngắt.

Cuộc tập kích của Nga cũng đánh trúng các nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine. Công ty không nêu tên các nhà máy vì lý do an ninh, nhưng cho biết thiết bị phát điện đã bị “hư hại nghiêm trọng”.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, lịch cắt điện luân phiên theo giờ được áp dụng tại tất cả các vùng ở Ukraine.

Các báo cáo trước đó cho biết ga tàu chính của thành phố đã bị trúng hỏa lực. Theo Cơ quan đường sắt Ukraine, Nga đã “không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng đường sắt” ở Fastiv.

Không quân Ba Lan thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã điều máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận Ba Lan giữa lúc diễn ra cuộc không kích kéo dài nhiều giờ của Nga nhằm vào miền Tây Ukraine.

Thông tin về mức độ thiệt hại hoặc mục tiêu của các cuộc tập kích chưa được công bố đầy đủ tại tất cả các khu vực.

Lực lượng Nga thường xuyên tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và các vùng lân cận trong những tháng gần đây giữa lúc Mỹ đang nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục “chiến dịch quân sự đặc biệt” nếu Ukraine không chấp nhận các điều khoản hòa bình mà Moscow nêu ra.

Trong khi đó, các cuộc tham vấn về kế hoạch hòa bình giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ kéo dài sang ngày thứ ba, nhưng không đạt được kết quả đột phá.