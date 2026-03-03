Ukraine ra điều kiện để hỗ trợ các nước Trung Đông đánh chặn UAV Iran

UAV Shahed bay trên bầu trời Ukraine năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Ukraine sẵn sàng cử các chuyên gia giỏi nhất về đánh chặn UAV Iran tới Trung Đông nếu các nhà lãnh đạo khu vực có thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 2/3.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhằm vào nhiều thành phố ở Trung Đông, bao gồm Dubai, nhằm trả đũa các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác thiệt mạng hôm 28/2. Tehran cũng tiến hành tấn công vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iraq, Bahrain, Kuwait và Qatar.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm đặc biệt trong việc bắn hạ UAV trong cuộc chiến với Nga, trong đó nhiều chiếc là UAV kiểu Shahed mà Iran từng bán cho Nga. Moscow sau đó đã tự sản xuất UAV Geran-2 trong nước, và thường xuyên sử dụng chúng trong các cuộc tập kích "mưa hỏa lực" vào Ukraine.

“Tôi xin đề xuất như sau: các nhà lãnh đạo Trung Đông có quan hệ rất tốt với người Nga. Họ có thể đề nghị phía Nga thực thi một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky đề xuất sẽ cử các chuyên gia hàng đầu của Ukraine về đánh chặn UAV tới Trung Đông nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine từ lâu đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, trong khi Nga bác bỏ đề xuất này, cho rằng Moscow tìm kiếm hòa bình lâu dài chứ không phải khoảng dừng để Kiev có thể tận dụng để bổ sung lực lượng.

Trước đó trong ngày, ông Zelensky cho biết ông chưa nhận được bất kỳ yêu cầu trực tiếp nào từ các nước châu Âu hoặc Trung Đông về việc cử chuyên gia Ukraine sang giúp bắn hạ UAV Iran, sau tuyên bố của Thủ tướng Anh Keir Starmer rằng các chuyên gia Ukraine có thể cung cấp hướng dẫn về cách đánh chặn chúng.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin này. Hãy để các đối tác của chúng tôi đến với chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Theo Guardian, tính đến ngày 2/3, hơn 1.000 UAV, trong đó tỷ lệ cao nhiều khả năng là loại Shahed-136, đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở các nước láng giềng vùng Vịnh của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

Chiều thứ Hai, UAE cho biết họ đã bắn hạ 645/689 UAV, tương đương hơn 6% tổng số, đã lọt qua được hệ thống phòng thủ.

Các UAV Shahed-136 dài 3,5m với sải cánh 2,5m. Chi phí tương đối thấp và việc chế tạo dễ dàng, đặc biệt khi so với tên lửa đạn đạo, khiến UAV nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một yếu tố nổi bật của cuộc xung đột trong thời gian tới.

Phần lớn Shahed-136 có tốc độ tương đối chậm, dù các biến thể dùng động cơ phản lực nhanh hơn đã xuất hiện tại Ukraine, và chỉ có thể mang đầu nổ khoảng 50kg, không gây thiệt hại quá lớn. Tuy nhiên, tiếng ồn, kích thước lớn và cú bổ nhào ở giai đoạn cuối của chúng dễ dàng gây ra tâm lý hoảng sợ.