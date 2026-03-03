Nga cảnh báo sai lầm nghiêm trọng của Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS được đăng tải hôm 2/3, khi được hỏi liệu Thế chiến III đã bắt đầu hay chưa, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Về mặt kỹ thuật thì chưa, nhưng nếu (Tổng thống Mỹ Donald) Trump tiếp tục con đường của mình, chắc chắn nó sẽ bắt đầu. Và bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là ngòi nổ. Bất kỳ sự kiện nào”.

Ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga, cho rằng chiến dịch tấn công Iran là một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn do Mỹ và các đồng minh tiến hành “để duy trì sự kiểm soát toàn cầu”.

Ông Medvedev cảnh báo Mỹ đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi tiến hành cuộc tấn công hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Quan chức Nga cho rằng hành động này đã “đặt tất cả người Mỹ vào nguy hiểm”.

Sau sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Medvedev cảnh báo “Iran sẽ tăng gấp 3 lần nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân”.

Khi được hỏi liệu Iran có thể vượt qua được cuộc xung đột hay không, ông Medvedev nhận định chi phí tái thiết “sẽ rất cao”, nhưng ông tin rằng Tehran sẽ thành công.

“Điều đó đòi hỏi mức độ đoàn kết xã hội cao. Và chính nước Mỹ đã tạo ra cho họ sự đoàn kết này”, ông nói.

Khi được hỏi liệu Nga có nguy cơ bị tấn công khi đang tiến hành các cuộc đàm phán, tương tự trường hợp của Iran, hay không, ông Medvedev khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. “Mỹ lo ngại Nga và biết cái giá phải trả của một cuộc xung đột hạt nhân”, quan chức Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/3 đã có cuộc điện đàm với 4 nhà lãnh đạo chủ chốt của các quốc gia vùng Vịnh, cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Điện Kremlin cho biết “cả hai bên đều bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về nguy cơ thực sự của việc mở rộng vùng xung đột, vốn đã ảnh hưởng đến lãnh thổ của một số quốc gia Ả rập và tiềm ẩn những hậu quả thảm khốc”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp ngoại giao để giải quyết “tình hình vô cùng nguy hiểm”, trong khi Thái tử Ả rập Xê út cho biết Moscow có thể đóng vai trò ổn định nhờ mối quan hệ tốt đẹp với cả Iran và các nước vùng Vịnh.

Tổng thống Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Điện Kremlin cho biết “cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động giao tranh và quay trở lại tiến trình chính trị và ngoại giao”.

Điện Kremlin thông báo, trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Qatar “đều bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông và nguy cơ các nước thứ ba bị cuốn vào cuộc xung đột”.

Tổng thống Nga cũng đã điện đàm với Quốc vương Bahrain, trao đổi về tình hình Iran.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 4. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì cuộc tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết hoặc “cho đến khi tất cả các mục tiêu được hoàn thành”.

Moscow đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trong khu vực kể từ khi xung đột leo thang.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Iran và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.