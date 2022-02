Ukraine nói Nga đưa quân vào vùng ly khai sau lệnh của Tổng thống Putin

Xe quân sự Nga trên đường cao tốc tại Crimea - vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014 (Ảnh: AP).

Các quan chức Ukraine cho biết người dân địa phương ở thị trấn Makiivka, cách vùng Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát khoảng 15 km về phía tây, đã nhìn thấy các phương tiện được cho là xe bọc thép của Nga đang di chuyển.

Một nguồn tin cho biết "một đoàn xe khổng lồ gồm các xe bọc thép và các thiết bị khác của Nga đã di chuyển trong một giờ rưỡi". Đoàn xe này được phát hiện đang di chuyển về phía bắc tới thành phố Yasynuvata, cũng thuộc vùng Donestk.

Video do Ukraine công bố tối 21/2 cũng cho thấy một đoàn xe quân sự đang di chuyển. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết hiện chưa rõ các phương tiện này thuộc lực lượng quân sự Nga hay các đơn vị ly khai tại Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận "độc lập và chủ quyền" của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Đông Ukraine.

Ngay sau khi ký sắc lệnh, Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga "đảm bảo hòa bình" tại 2 vùng lãnh thổ mới được công nhận độc lập.

Ông Putin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Đông Ukraine, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia vừa được công nhận.

Đoàn xe quân sự di chuyển vào Ukraine

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ nắm rõ thông tin tình báo mới nhất, giới chức Mỹ dự đoán quân đội Nga có thể đưa lực lượng vào Donbass sớm nhất vào tối 21/2 hoặc ngày 22/2 để thực hiện sứ mệnh "gìn giữ hòa bình" theo tuyên bố của Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 22/2 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau sắc lệnh của Nga.

"Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do các hành động phi pháp của Nga. Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến Hội đồng Bảo an", ông Kuleba viết trên Twitter.

Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao Nga cho biết Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có phiên họp về tình hình Ukraine trong vài giờ tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ "khẩn trương" chuẩn bị một bài phát biểu vào đầu giờ sáng ngày 22/2. Đây cũng là tuyên bố chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai.

Khu vực Donbass, gồm Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014 giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai. Lực lượng ly khai trong 2 vùng này tự thành lập 2 thiết chế chính trị tách biệt khỏi Kiev, có tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Giới chức Ukraine cho biết, kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai, đến nay đã có khoảng 15.000 người thiệt mạng.

Tình hình Donbass những ngày qua đang làm dấy lên nguy cơ xung đột leo thang đáng lo ngại ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh biên giới Ukraine vốn "nóng lên" những tháng qua khi Nga triển khai hơn 100.000 binh sĩ sát Ukraine.

Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc, Nga có thể sẽ thực hiện một chiến dịch "cờ giả" để có cớ can thiệp quân sự vào miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng những cáo buộc vô căn cứ của phương Tây khiến leo thang tình hình.