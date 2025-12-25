Ukraine mở đường cho đề xuất chưa từng có trong dự thảo hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: United24).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/12 đã trình bày một đề xuất hòa bình sửa đổi. Bản dự thảo này lần đầu tiên nêu khả năng có điều kiện liên quan đến việc điều chỉnh triển khai quân đội Ukraine ở vùng Donbass, miền Đông đất nước.

Động thái này được xem là một sự thay đổi thận trọng của Kiev trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột với Nga đang rơi vào bế tắc.

Theo kế hoạch sửa đổi, Ukraine sẽ cân nhắc rút lực lượng khỏi một số khu vực ở vùng Donbass để hình thành một vùng phi quân sự, với điều kiện quân đội Nga cũng phải rút lui song song và đồng thời.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không ủng hộ các nhượng bộ đơn phương và coi các bước đi mang tính đối ứng là điều kiện thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận nào.

Bản dự thảo 20 điểm đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky công khai thể hiện sự sẵn sàng xem xét thay đổi liên quan đến bố trí lực lượng ở miền Đông. Nga tiếp tục yêu cầu kiểm soát các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine ngay cả khi chưa giành hoàn toàn những khu vực này.

Các quan chức Ukraine cho biết khu vực phi quân sự được đề xuất có thể hoạt động như một khu kinh tế tự do, không nằm dưới sự kiểm soát quân sự của bất kỳ bên nào.

Ông Zelensky nói thêm rằng mọi thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển quân hoặc sắp xếp lãnh thổ đều phải được phê chuẩn thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, điều rất khó tổ chức nếu không có lệnh ngừng bắn.

Bên cạnh đó, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải quyết về các cơ chế bảo đảm an ninh. Việc thiết lập một vùng như vậy có thể đòi hỏi sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, một phương án mà Nga trước đây từng phản đối, theo các nhà ngoại giao.

Kế hoạch hòa bình sửa đổi được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán ngoại giao, trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu hồi tháng trước rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine có thể phụ thuộc vào mức độ tham gia của Kiev đối với một khuôn khổ do Washington đề xuất trước đó.

Giai đoạn này bao gồm các cuộc gặp giữa quan chức Ukraine và các nhà đàm phán có liên hệ với Tổng thống Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Dự thảo cũng đề xuất quy mô quân đội Ukraine thời bình là 800.000 binh sĩ, cao hơn các con số trước đây. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc duy trì một lực lượng vũ trang lớn là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia.

Tài liệu đề cập đến các bảo đảm an ninh quốc tế tương tự Điều 5 của NATO. Một điều khoản trước đó hạn chế khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai đã bị loại bỏ sau khi vấp phải sự phản đối trong nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận chi tiết về đề xuất này, cho biết các yêu cầu chính của Nga đã được phía Mỹ nắm rõ.

Washington Post cho biết thêm, giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp các tín hiệu ngoại giao. Nga đã bác bỏ đề nghị ngừng bắn dịp Giáng sinh của Ukraine và tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện trong điều kiện mùa đông.