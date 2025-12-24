Ukraine, Mỹ phát tín hiệu tích cực về thỏa thuận hòa bình cuối cùng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

RBC-Ukraine ngày 23/12 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nghe báo cáo chi tiết từ người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov về kết quả chuyến đi đến Mỹ của họ.

Theo ông Zelensky, các cuộc đàm phán với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại kết quả tốt.

"Họ làm việc hiệu quả với các đặc phái viên của Tổng thống Trump, và một số dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị. Cụ thể, những văn kiện này bao gồm các văn kiện về đảm bảo an ninh cho Ukraine, về phục hồi và về khuôn khổ cơ bản để chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky cho biết.

Các văn kiện này chứa những điều khoản nhằm đảm bảo việc chấm dứt thực sự các hành động giao tranh và ngăn chặn việc Nga lặp lại chiến dịch quân sự.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh mỗi vòng đàm phán đều củng cố việc bảo vệ lợi ích của Ukraine, và Kiev sẽ tiếp tục công việc mang tính xây dựng theo hướng này. Ông Zelensky cũng cảm ơn các đối tác châu Âu về sự hỗ trợ và phối hợp, đồng thời lưu ý rằng các nỗ lực ngoại giao phải đi kèm với áp lực lên Nga và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ và kỳ vọng sẽ có thêm những tiến triển trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm những tiến triển. Chúng tôi nhận thấy rằng Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và về phía chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine đang tích cực xem xét các văn kiện và đảm bảo chúng mang tính "thực tế".

"Điều quan trọng nhất là Nga không cản trở nỗ lực ngoại giao và coi trọng việc chấm dứt xung đột một cách nghiêm túc. Nếu không, cần phải gây thêm áp lực lên Nga. Thế giới có đầy đủ công cụ để tạo ra áp lực đó và đảm bảo hòa bình", ông nói thêm.

Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Văn kiện này gồm những yêu cầu cứng rắn từ phía Điện Kremlin như điều kiện để ngừng bắn. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Vấn đề lãnh thổ hiện là vấn đề gây tranh cãi nhất. Theo các báo cáo, Mỹ đề xuất Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk, thực chất là chuyển giao quyền kiểm soát vùng này cho Nga như một bước thỏa hiệp, một lập trường mà Moscow cũng ủng hộ.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bác bỏ những yêu cầu như vậy, nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ, vì điều này sẽ vi phạm Hiến pháp và luật pháp quốc tế.

Đồng thời, ông Zelensky cho biết một lựa chọn công bằng cho một lệnh ngừng bắn có thể là thiết lập lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ vẫn chưa thảo luận về các điều khoản đảm bảo an ninh. Ông nhấn mạnh Quốc hội Mỹ cần bỏ phiếu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine hài lòng 90% với các đảm bảo an ninh từ châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang tiếp diễn và tiến triển tốt đẹp.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đã giải quyết được 8 cuộc chiến tranh", Tổng thống Mỹ nói.

Ukraine và Mỹ đã tổ chức một loạt cuộc tham vấn tại Miami vào ngày 19-21/12.

Sau các cuộc đàm phán, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trọng tâm thảo luận chính là 4 văn kiện quan trọng: tiếp tục xem xét kế hoạch hòa bình 20 điểm; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận khung đa phương nhằm đảm bảo an ninh; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh từ phía Mỹ; và tiếp tục công việc về một kế hoạch phát triển kinh tế.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cũng xác nhận, trong các cuộc đàm phán với Ukraine, các bên đã thảo luận về việc xây dựng một kế hoạch hòa bình 20 điểm, nhất trí về các lập trường liên quan đến đảm bảo an ninh đa phương, và xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cho Ukraine.

Ông Witkoff cho biết Nga vẫn hoàn toàn cam kết đạt được hòa bình ở Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố đã có bước đột phá trong các cuộc đàm phán về Ukraine.