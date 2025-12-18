Ukraine "khoe" có UAV đánh chặn nhanh hơn xe đua Công thức 1

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: Reuters).

“400 km/h, đó là tốc độ mà một UAV đánh chặn, sử dụng động cơ của Motor-G, một thành viên của Brave1UA, đã đạt được", ông Mykhailo Fedorov viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Brave1 là nền tảng đổi mới quốc phòng của Ukraine.

Vận tốc này đồng nghĩa UAV đánh chặn có thể vượt qua kỷ lục tốc độ chính thức của đua xe Công thức 1, do Valtteri Bottas thiết lập năm 2016 với tốc độ khoảng 372km/h.

Tốc độ 400km/h cũng cho phép UAV này gần như sánh ngang các tàu cao tốc nhanh nhất thế giới.

Đáng chú ý, UAV đánh chặn chạy bằng động cơ này đạt được tốc độ đó nhờ cánh quạt, chứ không phải động cơ phản lực hay các hệ thống đốt tạo lực đẩy lớn như trên những phương tiện tốc độ cao khác. Do UAV đánh chặn được thiết kế để hạ các UAV khác với chi phí thấp, các nhà sản xuất Ukraine thường định giá mỗi chiếc dưới 6.000 USD.

Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy chiến sự đang nhanh chóng làm thay đổi ngành công nghiệp vũ khí Ukraine, nơi các UAV vốn mang tính nghiệp dư đã trở thành một trong những phương tiện bay nhanh nhất nhưng rẻ nhất trên chiến trường. Bốn tháng trước, một UAV đánh chặn khác của Ukraine đã thu hút sự chú ý rộng rãi khi đạt tốc độ khoảng 314km/h trong chuyến bay.

Ukraine hiện cũng đang nâng cao tham vọng xuất khẩu công nghệ vũ khí, cho biết các tên lửa, UAV và hệ thống phòng không do nước này sản xuất đã được thử nghiệm và kiểm chứng trong thực chiến.

Ông Fedorov cho biết việc sản xuất động cơ UAV tại Ukraine “từng có vẻ là điều không thể” vào hai năm trước, nhưng hiện nay Motor-G đã sản xuất được 100.000 động cơ mỗi tháng.

“Hôm nay, ngày càng có nhiều UAV bay bằng động cơ do Ukraine sản xuất”, vị bộ trưởng viết.

Kiev đặc biệt tập trung vào việc tăng tốc độ của các UAV đánh chặn vì Nga đang phát triển các phiên bản cải tiến đầy uy lực của UAV Shahed.

Những mẫu đạn bay lảng vảng này thường bay ở tốc độ khoảng 185 đến 290km/h và thường được phóng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Chiến thuật đó đã tạo ra nhu cầu cấp bách để Ukraine phát triển các biện pháp chi phí thấp nhằm để hạ Shahed, dẫn tới sự ra đời của các UAV đánh chặn.

Tuy nhiên, Moscow đang thử nghiệm các đợt tấn công nhỏ hơn bằng những UAV Shahed mới sử dụng động cơ phản lực, được tin là có thể đạt tốc độ khoảng 370km/h.

Sự xuất hiện của chúng vào đầu năm nay ban đầu đã làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng chúng sẽ quá nhanh để các UAV đánh chặn có thể bắt kịp, dù các báo cáo gần đây và hình ảnh từ chiến trường cho thấy các nhà sản xuất Ukraine đã thu hẹp được khoảng cách.

Nga thậm chí đã phát triển UAV Geran-3 (phiên bản cải tiến của Shahed) có tốc độ bay đạt tới 550-600 km/h và tầm hoạt động lên tới 2.500km, so với con số 185 km/h của Shahed-136. Điều đó cho thấy sự đáng gờm của Shahed trong không chiến. Tầm xa, bay cao và giá rẻ, các bầy đàn Shahed đã trở thành lựa chọn mặc định cho những cuộc tấn công tầm xa của Moscow.