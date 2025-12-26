Ukraine hé lộ những ý tưởng mới giúp chấm dứt xung đột nhanh hơn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hôm 25/12, ông đã trao đổi qua điện thoại khoảng một giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner về cách chấm dứt cuộc chiến với Nga.

“Đó là một cuộc trao đổi thực sự rất tốt: chúng tôi đã thảo luận nhiều chi tiết, nhiều ý tưởng hay. Có một số ý tưởng mới về cách đưa hòa bình thực sự đến gần hơn, và điều đó liên quan đến các hình thức, các cuộc gặp, và chắc chắn là cả khung thời gian”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm giữa Ukraine và Nga. Trong những tuần gần đây, các nỗ lực hòa bình do ông Witkoff và ông Kushner dẫn dắt đã từng bước tiến triển, dù chậm.

Đầu tuần này, ông Zelensky trình bày bản dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, mà ông mô tả là khuôn khổ chính để chấm dứt xung đột.

Bản dự thảo là phiên bản rút gọn của kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm mà Mỹ trước đó đã thảo luận với phía Nga và bị cho là bất lợi với Kiev do yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ và hạn chế quy mô quân đội.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, các vấn đề lãnh thổ then chốt vẫn chưa được giải quyết trong bản dự thảo 20 điểm mới. Ông nhấn mạnh, một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump sẽ là cần thiết để giải quyết những vấn đề nhạy cảm nhất.

Ông Zelensky cho biết thêm, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, dự kiến có một cuộc trao đổi nữa với các nhà đàm phán Mỹ vào cuối ngày.

Một điểm quan trọng mà ông Zelensky lưu ý là một số văn kiện cho thỏa thuận hòa bình đã được chuẩn bị sẵn.

“Tôi thấy rằng chúng gần như đã hoàn thiện, một số tài liệu đã được chuẩn bị. Dĩ nhiên, những vấn đề nhạy cảm vẫn cần tiếp tục xử lý. Nhưng cùng với đội ngũ Mỹ, chúng tôi hiểu cách bảo đảm mọi thứ”, ông nói thêm.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự đang làm việc 24/7 để đưa ngày kết thúc cuộc chiến này đến gần hơn, và để bảo đảm rằng tất cả các văn kiện và bước đi đều thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy”.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Đội ngũ của Tổng thống Trump tin rằng việc đạt được hòa bình ở Ukraine là hoàn toàn có thể trong vòng 90 ngày tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Nga vẫn đang phân tích kế hoạch hòa bình của Washington sau khi đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, vừa trở về từ Miami. Điện Kremlin thừa nhận tiến trình hòa bình đã có tiến triển nhưng chậm.

Tuy nhiên, các nguồn tin truyền thông của Mỹ nhận định, Nga nhiều khả năng sẽ không chấp thuận kế hoạch hòa bình mà Ukraine đưa ra.