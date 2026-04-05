Ukraine lên tiếng vụ máy bay An-26 và Su-30 của Nga rơi ở Crimea

Vận tải cơ An-26 của Nga (Ảnh: Moscow Times).

Người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk ngày 4/4 vừa đưa ra những nhận định chính thức liên quan đến các sự cố rơi máy bay quân sự của Nga gần đây tại khu vực Crimea.

Theo đó, phía Ukraine hiện chưa xác nhận sự liên quan trực tiếp đến các vụ việc vận tải cơ An-26 và tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở Crimea. Kiev cho rằng nguyên nhân cốt lõi có thể xuất phát từ các sai sót vận hành.

Đề cập đến máy bay vận tải An-26 gặp nạn khiến toàn bộ 29 người trên khoang thiệt mạng hôm 1/4, ông Pletenchuk khẳng định các dữ liệu hiện có cho thấy đây nhiều khả năng là một vụ tai nạn thuần túy.

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine phân tích, trong bối cảnh các hệ thống phòng không và khí tài tác chiến điện tử của Nga tại bán đảo Crimea đang hoạt động với cường độ cực cao, khả năng xảy ra sự can thiệp ngoài ý muốn từ chính các hệ thống này là rất lớn.

Các sai số có thể nảy sinh từ việc gây nhiễu tín hiệu GPS hoặc những lỗi nghiêm trọng trong quy trình vận hành phòng không giữa điều kiện tác chiến căng thẳng.

Dù tin rằng các dữ liệu chi tiết hơn sẽ sớm được cập nhật, ông Pletenchuk cũng lưu ý quá trình điều tra và xác minh thông tin tình báo từ sau chiến tuyến tại Crimea thường đòi hỏi nhiều thời gian để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Đối với sự cố liên quan đến chiếc tiêm kích đa năng Su-30 hôm 3/4, Hải quân Ukraine cũng phủ nhận việc bắn hạ phương tiện này. Ông Pletenchuk nhận định vụ việc dường như là một tai nạn kỹ thuật phát sinh từ điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Ukraine vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao mọi diễn biến trên thực địa để có những đánh giá chiến lược kịp thời.

Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ, hai chỗ ngồi được phát triển từ nền tảng Su-27. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giành ưu thế trên không, hộ tống và tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Nhiều phiên bản cải tiến như Su-30SM và Su-30SM2 có hệ thống điện tử hàng không, hệ thống radar được nâng cấp và khả năng vũ khí được mở rộng.

Nga đã sử dụng rộng rãi máy bay Su-30 trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, chủ yếu cho các nhiệm vụ tuần tra trên không và hộ tống máy bay ném bom. Các máy bay này cũng được triển khai để đánh chặn các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa, và trong một số trường hợp để thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất.

Trong khi đó, máy bay An-26 được sử dụng rộng rãi cho hoạt động vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.