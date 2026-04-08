Ukraine dự báo Nga sắp phóng 3 tên lửa Oreshnik

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga (RFAF) đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới, sử dụng cùng lúc 3 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng đòn đánh có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở lưu trữ khí đốt gần thị trấn Stryi ở miền Tây nước này.

Nga lần đầu khai hỏa phiên bản Oreshnik mang đầu đạn thông thường hồi tháng 11/2024 vào mục tiêu ở Ukraine, và Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng loại tên lửa này - có tốc độ lên tới Mach 10 với đầu đạn tách rời - là không thể đánh chặn và có thể gây sức hủy diệt tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke. Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10... Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ukraine tấn công cảng dầu Ust-Luga ở Nga

Ukraine đã tấn công cảng dầu Ust-Luga ở tỉnh Leningrad vào đêm 7/4, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng được Nga sử dụng để xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công nhắm vào cảng này, một cơ sở lớn thuộc công ty vận hành đường ống dẫn dầu quốc doanh Nga Transneft-Baltika. Thông tin sơ bộ cho thấy 3 bể chứa đã bị trúng bom.

Bộ Tổng tham mưu cho biết cơ sở này là một phần quan trọng thuộc hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga, doanh thu từ đó được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn đang được làm rõ.

Sự kiện này đánh dấu vụ tấn công tầm xa mới nhất do Ukraine thực hiện, nhằm vào các cảng dầu quan trọng nhất của Nga trên bờ Biển Baltic và Biển Đen trong những tuần gần đây, khi Kiev tìm cách hạn chế lợi nhuận khổng lồ mà Nga thu được từ giá dầu thế giới tăng vọt.

Nga phá hủy hệ thống hậu cần Ukraine ở Sloviansk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công dọc theo tuyến Krivaya Luka - Kaleniki, chiếm giữ các vành đai rừng, mở rộng vùng kiểm soát chiến thuật trên các tuyến tiếp cận Rai-Aleksandrovka.

Các đơn vị xung kích Nga đang hoạt động tích cực trong khu vực này, chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông Fedorovka Vtoraya cũng như theo hướng Lipovka.

Việc tập trung lực lượng Moscow dọc theo tuyến Kaleniki - Nikiforovka đang dần tước đoạt khả năng giữ các vị trí trung gian giữa Liman và Sloviansk của Ukraine. AFU đang mất dần khả năng ẩn nấp trong các vành đai rừng và không thể cơ động bí mật theo nhóm nhỏ.

Phần phía bắc Nikiforovka vẫn là một vùng xám. Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở khu vực Lipovka, nơi Lữ đoàn 85 RFAF, với sự hỗ trợ từ lực lượng trinh sát - tấn công, đang từng bước đẩy lùi đối phương khỏi các công trình và khu rừng còn sót lại.

Quân đội Ukraine buộc phải sử dụng các nhóm bộ binh phân tán mà không có sự hỗ trợ thiết giáp ổn định, điều này làm giảm mật độ phòng thủ và gây khó khăn cho việc giữ vững tuyến phòng thủ thứ hai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 7/4. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, mở đường tiến tới vành đai pháo đài cuối cùng của Kiev ở Donbass (Ảnh: Readovka).

Đồng thời, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Tây đang gây áp lực xa hơn về phía bắc, trong khu vực Ozerne và Yampol, nơi một nhóm binh sĩ Ukraine từng cố gắng chiếm giữ một vị trí trên địa hình đầm lầy phía nam Yampol nhưng đã bị tiêu diệt. Trong khi đó, vẫn còn sự không chắc chắn về sự hiện diện của các đơn vị Kiev ở phía tây bắc Zakotne, cho thấy sự bất ổn trong phòng thủ của AFU ở khu vực này.

Yếu tố then chốt để thay đổi tình hình vẫn là việc liên tục phá hủy hệ thống hậu cần của Ukraine. Sau khi chọc thủng phòng tuyến tại khu vực Kaleniky được giải tỏa, lực lượng Moscow đã chuyển trọng tâm tấn công sang các tuyến đường tiếp tế qua Mykolaivka và Orekhovatka, nơi Bộ chỉ huy Kiev cung cấp tiếp tế cho binh lính ở tiền tuyến dọc theo tuyến Nikiforovka - Rai-Aleksandrovka.

Việc phá hủy có hệ thống các phương tiện vận chuyển, thiết bị và điểm dỡ hàng đang khiến các đơn vị Kiev mất đất không chỉ do áp lực tấn công mà còn do thiếu đạn dược, nhiên liệu và nhân lực.

Việc phá hủy các điểm vượt sông Seversky Donets đặc biệt quan trọng, vì các tuyến đường này đảm bảo liên lạc trong nhóm binh sĩ Ukraine hoạt động ở khu vực phía bắc hướng Sloviansk. Các điểm vượt sông ở Mayaki - Golubye Ozera - Zeleny Klin, Yaremovka - Studenok - Svyatogorsk và các điểm vượt sông dọc theo tuyến đường sắt Ga Bukino-Svyatogorsk gần Sosnovoe và Svyatogorsk đang bị tấn công.

Xa hơn về phía bắc, gần Dibrova, lực lượng Kiev đang cố gắng điều động lại các đơn vị từ Raygorodok đến Stary Karavan, nhưng RFAF thường xuyên phá hủy phương tiện đường thủy ngay cả trong giai đoạn chuẩn bị vượt sông, tước đi khả năng tăng viện nhanh chóng của phía Ukraine cho nhóm binh sĩ ở cửa sông.

Đồng thời, AFU đang cố gắng trì hoãn bước tiến của Nga thông qua các hoạt động ở khu vực Liman. Các nhóm bộ binh Ukraine nhỏ đang cố gắng tiến từ Shchurovo qua các khu rừng về phía tây thành phố, nhằm tạo ra mối đe dọa bên sườn và làm chậm bước tiến của các đơn vị Nga về phía Sloviansk.

Tuy nhiên, RFAF, được hỗ trợ bởi pháo binh, đang phá hủy trang thiết bị và nhân lực của Ukraine trước khi đối phương đến được mục tiêu, ngăn chặn các hành động này phát triển thành một thắng lợi ​​chiến thuật bền vững.

Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng ngăn chặn tình hình xấu đi bằng cách điều động lực lượng dự bị đến khu vực Sloviansk và Kramatorsk, sử dụng các tuyến đường tiếp tế chính từ Dnipropetrovsk đến Kramatorsk, có thể tiếp cận Mykolaivka, cũng như tuyến đường Kharkov - Izyum - Oskol - Svyatogorsk.

Tuyến đường cao tốc Izyum - Sloviansk đang được trang bị lưới chống UAV, điều này cho thấy tổn thất lớn về trang thiết bị của Ukraine do các cuộc tập kích bằng UAV và khẳng định hiệu quả hoạt động trinh sát và tấn công của RFAF.

Nhìn chung, các đơn vị Moscow đang gây áp lực liên tục lên toàn bộ vòng cung phía bắc của hệ thống phòng thủ Ukraine trên các tuyến đường tiếp cận Sloviansk. Việc phá hoại có hệ thống hậu cần, phá hủy các điểm vượt sông Seversky Donets và việc liên tục chiếm các vành đai rừng dọc theo tuyến Krivaya Luka - Kaleniki đang mở đường cho bước tiến xa hơn về phía Rai-Aleksandrivka và làm suy yếu dần vành đai phòng thủ của AFU trong khu vực Sloviansk - Kramatorsk.

Giao tranh dữ dội gần Rodinske

Tại khu vực Dobropillia, các đơn vị Moscow tiếp tục cố gắng tiến công theo từng nhóm nhỏ ở một số khu vực.

Ở sườn phía bắc, đã xuất hiện bằng chứng về các cuộc tấn công của RFAF hướng tới Kucherov Yar. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ thành công của họ. Các chiến binh Nga trước đó đã tiến vào làng nhưng không thể giữ vững.

Các trận chiến giành Novyi Donbas và Belitskoye cũng tiếp tục. AFU hiểu tầm quan trọng của những ngôi làng này đối với việc phòng thủ Dobropillia và đang tích cực phản công với các nhóm nhỏ tương tự được hỗ trợ bởi UAV.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 7/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở vùng lân cận Grishino. Tại đây, quân đội Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công của Trung đoàn độc lập 425 "Skala" AFU ở vùng ngoại ô phía tây bắc, họ cũng đang tiến hành các cuộc đột kích trong các vành đai rừng giữa Grishino và Rodinske.

Gần Molodetskoye, các cuộc phản công của AFU cũng đang được ghi nhận, trong khi lực lượng Moscow đang bao vây khu vực từ Udachny về phía Novoalexandrivka. Tuy nhiên, vì những lý do hiển nhiên, không có đột phá quy mô lớn nào ở đây. Cũng như ở các khu vực khác, các hành động tấn công bị hạn chế bởi số lượng lớn UAV trên không phận do lực lượng Kiev kiểm soát.