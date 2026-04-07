Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Tổng thống Zelensky: Ukraine đề xuất ngừng tập kích năng lượng

Ngày 6/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất một lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga thông qua các quan chức Mỹ đóng vai trò trung gian.

"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp trả tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển đến phía Nga thông qua Mỹ", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 6/4.

Vài ngày trước, trong cuộc điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ hôm 1/4, ông Zelensky đã đề xuất một lệnh ngừng bắn vào dịp Lễ Phục Sinh liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Nga đã từ chối và tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào Ukraine.

Với việc các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Ukraine vào cuối tháng này sau khi tiến trình đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, Kiev tiếp tục nỗ lực về các đảm bảo an ninh, ông Zelensky cho biết.

"Như đã thỏa thuận, Ukraine đang chuẩn bị các đề xuất của mình - củng cố văn kiện về các đảm bảo an ninh. Các đảm bảo an ninh chính là chìa khóa để chấm dứt chiến tranh thực sự, để có được hòa bình lâu dài", ông nói.

Trong khi đó, ông Zelensky lưu ý rằng các quan chức Ukraine và Mỹ đang liên lạc hàng ngày.

Các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - Steve Witkoff và Jared Kushner - dự kiến ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Kiev sau lễ Phục sinh, được Giáo hội Chính thống giáo cử hành vào ngày 12/4.

Chuyến đi này sẽ đánh dấu chuyến thăm Ukraine đầu tiên của hai ông Witkoff và Kushner cùng lúc, những người đã từng đến Moscow nhiều lần. Phái đoàn cũng có thể bao gồm Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.

Ukraine tập kích ồ ạt vào Novorossiysk, Nga thiệt hại nặng

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 5-6/4, quân đội Ukraine (AFU) phát động cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Novorossiysk trên lãnh thổ Nga. Trạm dầu Sheskharis (2 cầu cảng và các nút điều khiển đường ống) đã bị đánh trúng, khiến việc xuất khẩu dầu thô bị đình trệ hoàn toàn. Ngoài ra, một UAV FP-2 của Ukraine đã tập kích khinh hạm Admiral Grigorovich của Hải quân Nga đậu trong cảng.

Ukraine tập kích UAV ồ ạt vào Novorossiysk, gây thiệt hại nặng cho Nga (Video: Telegram).

Tình hình trên tiền tuyến ở miền Nam Ukraine vẫn khá căng thẳng, trong khi quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến về Sloviansk. Hình ảnh định vị địa lý xác nhận lực lượng Moscow đã giành được lãnh thổ ở Kryva Luka và Rai-Aleksandrivka.

Tình hình trên tiền tuyến ở miền Nam Ukraine vẫn khá căng thẳng, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về Sloviansk (Ảnh: Military Summary).

Nga duy trì thế chủ động ở các khu vực trọng điểm

Theo kênh Readovka, giao tranh nóng bỏng nhất đang diễn ra ở các khu vực Sumy, Konstantinovka, Sloviansk và Zaporizhia. Đồng thời, AFU đang tăng cường phản công ở các khu vực Kupyansk và Dobropillia. Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga bằng cách tái bố trí lực lượng dự bị và phát động phản công cục bộ.

Quân đội Nga liên tục làm suy yếu khung phòng thủ của đối phương dọc theo tuyến Liman - Sloviansk - Konstantinovka. Đồng thời, vùng đệm ở khu vực biên giới giữa các tỉnh Sumy và Kharkov đang mở rộng.

Nga mở rộng vùng đệm an ninh ở Sumy và Kharkov

RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công ở một số khu vực thuộc các huyện Sumy và Glukhovsky, tiến thêm 150-200m mỗi ngày và dần mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực biên giới. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở vùng lân cận Peschanoye, Miropolye, Volnaya Sloboda, Pustogorod và Krasnopolye, nơi AFU buộc phải điều động lực lượng dự bị, bao gồm Lữ đoàn cơ giới độc lập 157 và Lữ đoàn Đổ bộ đường không 78.

Những nỗ lực gia tăng của Ukraine cho thấy mong muốn ngăn chặn sự hình thành một mũi nhọn chiến thuật ổn định đe dọa khả năng kết nối giao thông của khu vực đô thị Sumy. Mặc dù AFU cố gắng ổn định mặt trận, nhưng chính họ đã xác nhận sự mở rộng dần dần vùng kiểm soát của Nga ở một số khu vực, bao gồm cả việc tiến công lên tới 150m ở huyện Shostka.

Giao tranh chiến hào ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực Liptsovsky, Vovchansky và Velykoburluksky thuộc vùng Kharkov. RFAF đang tiến lên vài trăm mét, đẩy lùi đối phương một cách có hệ thống khỏi biên giới. Hỏa lực ở các khu vực Ternovaya, Veseloye, Lozovaya và Ambarnoye đang tàn phá tuyến phòng thủ của Ukraine, và có dấu hiệu mất kỷ luật ở một số đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 127 AFU.

Kupyansk - Liman: Căng thẳng leo thang

Phía nam Kupyansk, giao tranh đã leo thang ở vùng lân cận Kurilovka, Peschanoye và Kovsharovka. Lực lượng Kiev đang tiến hành các cuộc phản công ở phía bắc Kupyansk, nhằm ngăn chặn sự mở rộng vùng kiểm soát của đối phương vào khu vực đô thị.

Đồng thời, phía tây bắc Liman, các đơn vị Moscow đang tấn công các điểm vượt sông và tuyến đường tiếp tế của AFU, nhằm phá vỡ nguồn cung cấp cho nhóm binh sĩ Ukraine ở tả ngạn sông Seversky Donets. Các bước tiến ở vùng ngoại ô phía đông bắc Liman cho thấy Nga gây áp lực có hệ thống lên cụm cứ điểm phòng thủ Liman.

Nga gây áp lực lên cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk

RFAF tiếp tục phá vỡ các tuyến phòng thủ của đối phương trên các tuyến tiếp cận Sloviansk. Các hành động đột phá đang diễn ra theo hướng Rai-Aleksandrivka, bao vây lực lượng Kiev từ phía bắc và phía nam Nikiforovka và Kaleniky.

Việc Ukraine mất một số vị trí trung gian tạo tiền đề cho việc Nga gây áp lực hơn nữa lên cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực - nhà máy nhiệt điện Sloviansk phải ngừng hoạt động. Lực lượng Moscow đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương gần Kaleniky, và giao tranh đang dần tiến về phía nhà máy điện.

Những đợt tiến công ở khu vực này đe dọa xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU giữa Sloviansk và Kramatorsk. Theo báo cáo từ chiến trường, Sloviansk đã chính thức nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

Kênh Rybar có chung nhận định với Readovka khi cho biết, theo hướng Sloviansk, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp số 3 RFAF lại tiếp tục phát triển mạnh dọc theo tuyến Krivaya Luka - Kaleniki, chiếm giữ một số vành đai rừng trong khu vực này.

Điều này được tiết lộ qua việc công bố các đoạn phim giám sát khách quan, vì vậy trên thực tế, những thành công ở đây thậm chí có thể còn lớn hơn, vì các đơn vị Moscow đang rất tích cực hoạt động dọc theo tuyến này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 6/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía bắc, gần Ozernoye, lực lượng lân cận Cụm tác chiến phía Tây RFAF loại bỏ một nhóm binh sĩ Ukraine đã xâm nhập vào khu vực đầm lầy phía nam Yampol. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về việc liệu lực lượng Kiev có còn hiện diện ở phía tây bắc Zakotnoye hay không.

Việc tiến quân đều đặn của Nga theo hướng này đạt được một phần nhờ các cuộc tập kích có hệ thống vào phương tiện vận chuyển và pháo binh đối phương.

Hệ thống phòng thủ của Kiev đã bị phá vỡ bởi UAV gần Kaleniki, khu vực vừa được giải tỏa, sau đó là Rai-Aleksandrovka, và các phương tiện vận chuyển của AFU đang bị phá hủy ở Nikolaevka và Orekhovatka, nơi họ đang cố gắng tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến. Kết quả là, lực lượng Kiev đang mất dần các vị trí, bị cắt đứt nguồn tiếp tế, và dần dần rút lui về phía tây.

Konstantinovka sắp bị Nga bao vây

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở trung tâm Konstantinovka, bao gồm cả khu vực gần ga xe lửa và khu công nghiệp. Đồng thời, áp lực lên hai bên sườn đang gia tăng, cho thấy RFAF nỗ lực bao vây thành phố. Bên cạnh đó, việc máy bay Nga tăng cường ném bom vào Druzhkivka đang làm suy yếu khả năng chống chịu của lực lượng hỗ trợ cận chiến của Ukraine.

Hỏa lực có hệ thống nhắm vào hàng loạt đầu mối giao thông cho thấy các điều kiện đang được quân đội Nga chuẩn bị cho việc đẩy mạnh hơn nữa cuộc tấn công về phía khu vực đô thị Kramatorsk.

Ukraine phản công Dobropillia

Giao tranh dữ dội tiếp diễn ở khu vực Grishino, Novoaleksandrivka, Vasilevka và Sergeyevka. Các đơn vị Moscow đang giải tỏa Grishino và đồng thời gia tăng áp lực ở phía bắc Novoaleksandrivka, nhằm tiến đến biên giới vùng Dnipropetrovsk.

Lực lượng Kiev đang phát động các cuộc phản công ở phía tây Rodinske bằng xe tăng phương Tây, nhưng chiến tuyến vẫn không thay đổi đáng kể. Việc RFAF duy trì áp lực ở khu vực này đe dọa làm suy yếu sự ổn định trên toàn bộ tuyến phòng thủ của AFU ở phía tây khu vực Pokrovsk.

Tình hình đáng báo động với Nga ở Zaporizhia

Phía tây - tây bắc Huliaipole, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang tiến hành các hoạt động đột kích trên các tuyến đường tiếp cận Vozdvizhevka, Verkhnyaya Tersa và Komsomolske. Việc phá hủy các tuyến đường hậu cần ở phía tây tuyến Rozdvyanka - Verkhnyaya Tersa đang làm phức tạp việc tiếp tế cho cụm lực lượng Kiev.

Các cuộc phản công của AFU không thành công ở một số khu vực. Đồng thời, tại Orekhov, Lực lượng Kiev đã tăng cường hoạt động tại Stepnogorsk và Primorskoye, nơi họ đang cố gắng duy trì phòng thủ ổn định.

Quân đội Nga chặn đứng chiến dịch phản công của Ukraine gần ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: Readovka).

Trái ngược với thông tin tích cực dành cho Nga của Readovka, kênh Rybar đưa tin tình hình ở khu vực tây Zaporizhia tiếp tục xấu đi. Mặc dù lực lượng Moscow gần đây đã phản công ở Primorskoye nhưng Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động rất tích cực ở các khu vực lân cận.

Hình ảnh giám sát khách quan cho thấy Nga đã mất quyền kiểm soát Novoyakovlivka, nơi trước đó đã bị các nhóm nhỏ AFU xâm nhập. Hiện tại, ngôi làng dường như đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Theo một số báo cáo, Pavlovka lân cận cũng đã bị mất, vì trước đó Ukraine đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của các đơn vị Moscow bằng UAV, vốn "lơ lửng" trong một vài vành đai rừng ở những khu vực trống trải, điều này đặc biệt nguy hiểm do cấu trúc cục bộ của các tuyến tiếp xúc.

Rõ ràng là Kiev chưa từ bỏ nỗ lực đẩy lùi đối phương về vị trí ban đầu và tiếp tục tấn công về phía Kamenskoye và Plavni, cũng như Stepove và Lobkovo. Và hiện tại, tình hình trông vô cùng đáng báo động với RFAF.

Sau khi chịu thất bại ở cánh đông Zaporizhia lân cận, AFU rõ ràng đã tập trung nỗ lực vào cánh tây. Nếu Ukraine thành công trong kế hoạch khôi phục hiện trạng dọc theo tuyến Kamenskoye - Stepove - Malyye - Shcherbaky và Shcherbaky, thì Nga sẽ bị đẩy lùi về vị trí của đầu năm 2025.

Và điều này một lần nữa sẽ là do những tuyên bố quá vội vàng của RFAF về việc giải tỏa các khu định cư, khi chỉ có các nhóm nhỏ binh sĩ Nga xâm nhập vào đó, hoặc chỉ mới bắt đầu di chuyển về phía đó.

Nếu Veselyanka và Rechnoye thực sự nằm dưới sự kiểm soát của RFAF (cả 2 ngôi làng đều được Nga tuyên bố kiểm soát chính thức nhưng không thực sự kiểm soát được), thì Ukraine khó có thể sử dụng cửa khẩu từ Grigorovka để di chuyển bằng xe bọc thép đến Stepnogorsk và Plavni.

Chiến dịch phản công của Ukraine ở Zaporizhia chưa dừng lại, quân đội Nga đối mặt nhiều khó khăn (Ảnh: Rybar).

Những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 3

Kênh AMK Mapping công bố bản đồ mới nhất, ghi nhận những bước tiến của Nga (màu vàng) và Ukraine (xanh nhạt) trên chiến trường.

Những tiến bộ của Nga bao gồm: Donetsk +61,85km²; Sumy +59,87km²; Zaporizhia +59,66km²; Kharkov +42,33km²; Dnipropetrovsk +1,40km². Tổng cộng: tăng thêm 225,11km² (giảm 3,30% so với tháng trước).

Bản đồ ghi nhận thay đổi trên tiền tuyến trong tháng 3, trong đó, bước tiến của Nga là màu vàng, Ukraine giành được những khu vực màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Những bước tiến của Ukraine: Dnipropetrovsk +17,04km²; Zaporizhia +29,22km²; Kharkov +7,27km²; Donetsk +29,06km²; Sumy +6,82km². Tổng cộng: 89,41km² (giảm 76,16% so với tháng 2).

Bản đồ ghi nhận thay đổi trên tiền tuyến trong tháng 3 ở Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia, trong đó, bước tiến của Nga là màu vàng, Ukraine giành được những khu vực màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Sau khi bù trừ lãnh thổ Nga và Ukraine chiếm được, có thể xác định được +135,70km² nghiêng về phía Moscow.