Chiến sự Ukraine 5/4: Nga bẻ gãy đòn phản công ở phía đông Zaporizhia

Binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe chiến đấu bộ binh (Ảnh minh họa: AFP).

Rộ tin tướng Nga thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay An-26 ở Crimea?

Trung tướng Aleksandr Otroshchenko của Nga là một trong những người có mặt trên chiếc máy bay vận tải An-26 bị rơi ở Crimea vào ngày 31/3, đài BBC tiếng Nga đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong Hạm đội phương Bắc của Nga.

Máy bay đã rơi xuống vùng núi của bán đảo, khiến toàn bộ 29 quân nhân trên máy bay thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo BBC, cái chết của Trung tướng Otroshchenko đã được một người thân của một nạn nhân khác xác nhận riêng và được báo cáo trên các kênh Telegram địa phương, nhưng chưa được xác nhận chính thức. Phía Nga không bình luận về thông tin này.

Ông Otroshchenko giữ chức vụ chỉ huy lực lượng không quân của Hạm đội phương Bắc, một vị trí ông nắm giữ từ năm 2013, và đã tham gia các chiến dịch của Nga ở Syria.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết một vụ án hình sự đã được mở về vụ tai nạn theo Điều 351 của Bộ luật Hình sự Nga, quy định về vi phạm quy tắc bay hoặc quy định chuẩn bị.

Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine trao đổi những đòn tấn công quy mô lớn mới. Trong đêm 3-4/4, các cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào những cơ sở sản xuất khí đốt ở Ukraine và các doanh nghiệp công nghiệp ở miền Trung Nga.

Lực lượng Moscow đã phát động các cuộc tấn công vào Kiev, Cherkasy và khu vực tiền tuyến. Odessa một lần nữa trở thành mục tiêu của các cuộc không kích bằng UAV Geran và Gerber, nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng, kênh Rybar cho hay.

Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV vào Taganrog, làm 1 người chết và 4 người bị thương. Một tàu chở hàng mang cờ nước ngoài bị hư hại ở vùng biển ngoài khơi thành phố. Trong đêm, hàng chục UAV đã tấn công các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga. Tại Tolyatti, một số doanh nghiệp công nghiệp đã bị nhắm mục tiêu.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Tại Ukraine, lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công. Dọc biên giới, hoạt động có thể được quan sát thấy ở nhiều khu vực khác nhau, với việc RFAF lần lượt kiểm soát các thị trấn nằm ngay sát biên giới. Xu hướng này đã gia tăng trong những tuần và ngày gần đây.

Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu diễn ra ở Donetsk, theo hướng Dobropillia, Konstantinovka và Sloviansk. Xung quanh Huliaipole và Liman, hoạt động ở mức thấp. Hầu như không có hoạt động nào tại khu vực trong những tuần gần đây.

Quân đội Nga đã chặn đứng đà phản công của Ukraine ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Lukoil của Nga

Các kênh Telegram của Nga đưa tin, UAV Ukraine đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil ở thành phố Kstovo của Nga vào rạng sáng nay 5/4.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những ngọn lửa lớn bốc lên từ nhà máy lọc dầu. Một vụ nổ lớn được nhìn thấy chiếu sáng bầu trời đêm phía trên khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở tỉnh Novgorod của Nga.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra khi các quan chức Ukraine thừa nhận rằng các đồng minh nước ngoài đã yêu cầu Kiev tạm dừng tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu của Nga khi cuộc chiến tranh Mỹ - Israel ở Iran đẩy giá nhiên liệu trên toàn thế giới tăng cao.

"Hãy trả lời điều này một cách ngoại giao. Chúng tôi đang nhận được một số tín hiệu về vấn đề này", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 4/4, mà không nêu rõ quốc gia nào đã yêu cầu Ukraine tạm dừng các cuộc tấn công.

Các quan chức Nga vẫn chưa bình luận về vụ tấn công nói trên.

Kyiv Independent không thể xác minh các báo cáo này. Quân đội Ukraine cũng chưa bình luận về vụ tấn công.

Nhà máy lọc dầu, vốn trước đây từng là mục tiêu của các cuộc tấn công của Kiev, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800km.

Ukraine phản công thất bại ở phía đông Zaporizhia

Theo kênh Rybar, quân đội Ukraine (AFU) đang tập hợp lại sau các cuộc tấn công thất bại tại khu vực giao nhau giữa vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Trước đó, họ đã chọc thủng được phòng tuyến của Nga trong một thời gian, nhưng không thể củng cố vị trí.

Trong khi đó, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông RFAF tiếp tục quét sạch sườn phía bắc và loại bỏ nhiều nhóm xâm nhập của lực lượng Kiev.

Ukraine phủ nhận việc Nga kiểm soát Boykovo, đăng tải đoạn phim cho thấy sự hiện diện của lực lượng Kiev trong làng. Tuy nhiên, video này rất có thể là phim tư liệu. Hơn nữa, AFU đã nhiều lần sử dụng phương pháp này nhằm che giấu sự tiến công của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 4/4. Tốc độ phản công của Kiev đã chững lại (Ảnh: Rybar).

Gần Rozhdestvenskoye, các cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, lính xung kích Nga lại đang tiến về phía tây và phía nam. Đã có báo cáo về việc lực lượng Moscow đột phá Vozdvizhevka từ Tsvetkovo, nhưng những báo cáo này vẫn chưa được xác nhận bằng hình ảnh giám sát khách quan.

Ở khu vực phía nam của mặt trận, các đơn vị Moscow vẫn giữ thế chủ động. Nhiều nhóm xung kích nhỏ đang tiến thành công về phía Huliaipole và Volshebnoye, thiết lập quyền kiểm soát một số vành đai rừng gần Mirnoye.

Việc huy động cao độ các đơn vị xung kích đổ bộ đường không và các đơn vị tấn công độc lập, tập trung vào việc tăng viện, đã cho phép Bộ chỉ huy Kiev tiến hành các cuộc phản công quy mô lớn (theo tiêu chuẩn hiện nay). Tuy nhiên, các cuộc tấn công cơ giới cuối cùng cũng chỉ làm chậm bước tiến của quân đội Nga trong thời gian ngắn, và lực lượng này đang tiếp tục tiến công vào tỉnh Zaporizhia.