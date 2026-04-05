"Không có lửa sao có khói"

Nhiều nhà hoạt động và nhà báo hàng đầu ở Ukraine lên tiếng về việc quân đội Ukraine tổn thất nhân lực không cần thiết.

Vụ việc, liên quan đến Trung đoàn Xung kích 425 của Ukraine, còn được gọi là Skelia, ở ngoại ô thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, đã gây ra sự phẫn nộ sau khi các video máy bay không người lái của Nga về các thiết bị bị phá hủy được lan truyền rộng rãi.

Nga xóa sổ đoàn xe thiết giáp Ukraine ở bắc Pokrovsk (Video: Telegram).

Serhii Sternenko, một nhà hoạt động tình nguyện nổi tiếng và cố vấn mới được bổ nhiệm cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. "Đối xử với người dân của chúng ta như thế này là một tội ác, và phải có sự chịu trách nhiệm về điều này", ông Sternenko viết.

Video gốc, được đăng tải bởi đơn vị máy bay không người lái Rubicon tinh nhuệ của Nga, cho thấy máy bay không người lái của họ phá hủy một xe tăng M1 Abrams, một xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và một xe bọc thép M1117 của Ukraine, cùng với việc tấn công nhiều binh sĩ. Các đoạn phim sau đó đã được định vị địa lý, xác nhận cuộc tấn công xảy ra trên đường cao tốc E-50 gần làng Grishino.

Ông Sternenko cáo buộc đơn vị Skelia và các trung đoàn tấn công khác có "cách tiếp cận lãng phí có hệ thống" đối với các hoạt động tấn công, dẫn đến tổn thất nhân lực quá lớn mà không mang lại lợi ích đáng kể.

Đáp lại, Trung đoàn Skelia đã thừa nhận việc mất các phương tiện và 2 binh sĩ thiệt mạng, nhưng khẳng định cuộc tấn công vẫn thành công. Đơn vị này cho biết bộ binh đã kịp thời xuống xe và tiếp tục nhiệm vụ, trong khi một xe bọc thép thứ năm vẫn còn nguyên vẹn sau khi sơ tán kíp lái của các xe bị phá hủy.

Nhà báo chiến trường Yuliia Kyriienko của kênh truyền hình United News đã đến thăm Skelia và quay phim một đoạn trao đổi qua radio được cho là với một binh sĩ tham gia cuộc tấn công, người này nói rằng mọi việc đều yên tĩnh và diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, Kyiv Independent không thể xác minh độc lập số phận của các binh sĩ.

Vị trí đoàn xe thiết giáp của Ukraine bị Nga đánh chặn gần Pokrovsk (Ảnh: DeepState).

Căng thẳng giữa chỉ huy cấp cao và Bộ Quốc phòng Ukraine

Phản hồi của Skelia kết thúc bằng một lời thách thức trực tiếp tới ông Sternenko: "Nếu ông Sternenko biết cách tổ chức các cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương ở Pokrovsk, chúng tôi sẵn sàng trao cho ông ấy... cơ hội áp dụng kinh nghiệm của mình vào thực tiễn".

Bài đăng này đã được tài khoản chính thức của Lực lượng Vũ trang Ukraine chia sẻ lại, cho thấy sự căng thẳng giữa bộ chỉ huy cấp cao và Bộ Quốc phòng.

Sternenko, một nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa lâu năm, đã trở thành một trong những tình nguyện viên quân sự hàng đầu của Ukraine, tập trung vào việc cung cấp máy bay không người lái và thường xuyên chỉ trích các vấn đề hệ thống trong giới lãnh đạo quân đội. Việc ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, người tập trung vào công nghệ và UAV, đã làm tăng thêm sự chú ý đến những lời chỉ trích của ông.

Skelia là một trong những trung đoàn tấn công chuyên biệt lớn nhất, được Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, tập hợp và mở rộng. Đơn vị này đã nhận được một lượng lớn tân binh được huy động và được sử dụng trong các "chiến dịch chữa cháy" để phản công lại lực lượng Nga. Việc phân bổ tân binh giữa các đơn vị đã là một vấn đề được Văn phòng Tổng thống quan tâm, nhưng ít tiến triển.

Trong nhiều tháng, việc phòng thủ khu vực Pokrovsk là trách nhiệm của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không. Quân đoàn 7 cho biết "các hành động nêu trên đang được bộ chỉ huy quân sự cấp cao nghiên cứu và điều tra. Một cuộc kiểm tra chính thức đang được tiến hành".

Tuy nhiên, Skelia và nhiều đơn vị khác trong Lực lượng Xung kích của Ukraine được biết là trực thuộc trực tiếp Tướng Syrsky, người nổi tiếng với sở thích tấn công và can thiệp sâu vào các hoạt động chiến đấu.

Bohdan Krotevych, cựu Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov và là người thường xuyên chỉ trích ông Syrsky, đã viết: "Thực sự có thể đặt câu hỏi gì cho chỉ huy đơn vị, nếu Tướng Syrsky đích thân chỉ huy tại các sở chỉ huy của trung đoàn và quân đoàn? Ông ấy đích thân phê duyệt các chiến dịch tấn công, đích thân phân bổ phần lớn binh lính được huy động cho các đơn vị ưa thích của mình, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine về việc phân bổ công bằng".

Trong một chiến trường dày đặc UAVi, khả năng sống sót của xe bọc thép trong các cuộc tấn công cơ giới đã liên tục giảm. Mặc dù Nga vẫn cố gắng thực hiện các cuộc tấn công cơ giới, nhưng ít thấy hơn, thay vào đó tập trung vào các chiến thuật xâm nhập.