Ukraine gợi ý các nước Trung Đông đổi tên lửa Patriot lấy UAV đánh chặn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine đang thiếu tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không Patriot, vì vậy Kiev sẵn sàng trao đổi một phần UAV đánh chặn của mình để lấy loại tên lửa này, Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ngày 3/3.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu các đối tác Trung Đông có đề nghị Ukraine hỗ trợ để đối phó với hỏa lực của Iran hay không, ông Zelensky cho biết các nhà ngoại giao ở nhiều cấp độ đang trao đổi với đại diện khu vực này. Ông nói thêm rằng dù Ukraine không thể cung cấp những loại vũ khí mà bản thân họ đang thiếu, nước này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn.

Ông Zelensky cũng phác thảo một kịch bản trong đó Ukraine có thể chia sẻ UAV phòng không với các đối tác Trung Đông, mô tả đây là phương tiện hiệu quả để đối phó với các UAV tấn công do Iran sản xuất.

“Những ngày này tôi đang nói chuyện với từng nhà lãnh đạo của các nước có liên hệ hoặc muốn hợp tác. Dễ hiểu là vấn đề số một với tất cả mọi người là làm thế nào để bảo vệ bầu trời. Chúng tôi cũng đang sống với vấn đề đó

Hiện nay họ, ví dụ, có các hệ thống phòng không Patriot, có tên lửa PAC-3, họ có tất cả những thứ đó. Nhưng liệu nó có bảo vệ được trước hàng trăm chiếc Shahed không? Không. Còn chúng tôi thì thiếu PAC-3, đúng vậy. Ví dụ, nếu nói về những loại vũ khí mà chúng tôi đang thiếu trong thời chiến, thì đó là tên lửa PAC-3. Nếu họ cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp UAV đánh chặn. Đây là một sự trao đổi tương xứng", ông nhấn mạnh.

Mỗi quả tên lửa Patriot có giá thành vài triệu USD, trong khi UAV đánh chặn giá trị vài nghìn USD. Để bắn hạ các UAV giá rẻ của Iran, UAV đánh chặn được xem là biện pháp hiệu quả hơn về mặt kinh tế.

Ông Zelensky cũng tiết lộ đã thảo luận về tình hình Iran với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Ukraine có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với UAV và tên lửa, được tích lũy qua 4 năm chiến sự căng thẳng với Nga. Moscow đã sử dụng các UAV Geran-2, được xem là có thiết kế dựa trên Shahed do Iran sản xuất, mẫu mà Tehran đang tăng cường triển khai để trả đũa Mỹ - Israel trong những ngày qua ở Vùng Vịnh.

“Chúng tôi đã thảo luận về cách có thể hỗ trợ trong tình huống này và bảo vệ tính mạng người dân. Hai bên đã thống nhất rằng các nhóm chuyên môn sẽ phối hợp làm việc”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo UAE.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ sự đoàn kết với cả UAE và Qatar.

Sau cuộc trao đổi với Quốc vương Qatar, ông Zelensky cho biết các nhóm làm việc của Ukraine và Qatar sẽ duy trì liên lạc để “xác định cách chúng ta có thể cùng nhau tăng cường bảo vệ người dân”.

Trước đó, Kiev cho biết Ukraine sẵn sàng cử các chuyên gia về UAV tới Trung Đông để hỗ trợ bắn hạ UAV Iran nếu các đối tác giúp làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.