Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran

Tiêm kích E/A-18G Growler trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo AFP, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 53-47 để không đưa nghị quyết ra xem xét.

Nghị quyết được xem là nỗ lực mới nhất của đảng Dân chủ và một số ít nghị sĩ Cộng hòa nhằm kiềm chế việc chính quyền liên tục triển khai quân đội ra nước ngoài. Họ yêu cầu mọi hành động thù địch chống lại Iran phải được quốc hội phê chuẩn.

Trong khi đó, những người phản đối nghị quyết đã bác bỏ lập luận này, khẳng định hành động của Tổng thống Donald Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ thông qua các cuộc tấn công giới hạn. Họ cáo buộc những người ủng hộ nghị quyết đang gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.

“Đây không phải là một cuộc chiến vô tận, thậm chí còn chưa đến mức đó. Việc này sẽ kết thúc rất nhanh”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch của bang Idaho, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu.

Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện, và trước đó đã chặn các nghị quyết nhằm hạn chế quyền phát động chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, những người ủng hộ nghị quyết tuyên bố sẽ không từ bỏ. Thậm chí một số nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chặn nghị quyết cũng nói rằng họ sẽ thúc đẩy yêu cầu các trợ lý của Tổng thống Trump điều trần công khai về chiến lược Iran của chính quyền, đặc biệt nếu xung đột kéo dài nhiều tuần.

Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết tương tự liên quan đến Iran vào hôm nay 5/3.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa hồi đầu tuần cho biết ông tin rằng có đủ phiếu để đánh bại nghị quyết tại Hạ viện. Ông cho rằng nghị quyết có thể đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm và khích lệ lực lượng Iran.

Hơn nữa, ngay cả khi một nghị quyết được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua, nó cũng sẽ không có hiệu lực trừ khi đạt được đa số 2/3 tại cả 2 viện để vượt qua quyền phủ quyết dự kiến của Tổng thống Trump.

Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran từ hôm 28/2. Chiến dịch nhắm đến hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Iran gồm căn cứ quân sự, trụ sở an ninh, ban lãnh đạo cấp cao.

Bên cạnh chiến dịch tại Iran, lực lượng Mỹ từ tháng 9 năm ngoái cũng đã nổ súng vào các tàu thuyền ở nam Caribe và đông Thái Bình Dương trong nỗ lực mà chính quyền gọi là nhằm răn đe hoạt động buôn bán ma túy. Tháng 1 năm nay, lực lượng Mỹ cũng đã đột kích Venezuela để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.