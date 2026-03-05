Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ và Israel

Iran không kích đáp trả Israel hôm 28/2 (Ảnh: Reuters).

Iran vạch “lằn ranh đỏ”

Hãng tin bán chính thức ISNA hôm 4/3 dẫn lời một quan chức quân sự Iran cảnh báo, Iran sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Dimona của Israel nếu Israel và Mỹ tìm cách thay đổi chế độ tại Iran.

Vị quan chức cho biết thêm rằng nếu Washington và Israel tiến hành kịch bản như vậy, các “tên lửa hiệu quả cuối cùng” của Iran cũng sẽ nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông.

“Đây là một kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước”, quan chức giấu tên của Iran nói.

Cơ sở Dimona tại sa mạc Negev là trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel và được cho là gắn liền với chương trình hạt nhân không tuyên bố của nước này.

Những khác biệt đang dần xuất hiện giữa Israel và Mỹ, ngay cả khi 2 bên đang tiến hành một cuộc chiến chung nhằm vào Iran.

Khi bắt đầu chiến dịch tấn công hôm 28/2, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều nói rằng thay đổi chính quyền Iran là mục tiêu.

Tuy nhiên, trong phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2/3, chỉ 2 ngày sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và phần lớn ban lãnh đạo của ông thiệt mạng, Tổng thống Trump đã không đề cập đến mục tiêu này như ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết mục tiêu của Mỹ là phá hủy năng lực tên lửa và hải quân của Iran, đồng thời ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ có thể tuyên bố điều kiện đó đã đạt được và kết thúc chiến dịch sau vài ngày. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Israel nói với Jerusalem Post rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch không kích đến cùng.

“Tổng thống Mỹ có ý định theo đuổi đến cùng bước đi này”, một quan chức Israel cấp cao nhận định.

Hiện nay, các cuộc không kích của Israel và Mỹ không chỉ nhắm vào các cơ sở thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng dân quân liên kết Basij, mà còn tấn công cả các đồn cảnh sát, các tòa nhà chính quyền. Trong khi đó, Iran không kích đáp trả vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở khắp khu vực.

Iran đáp trả các mục tiêu Israel và Mỹ ở khắp khu vực (Ảnh: ABC News).

Mỹ và Israel chia mục tiêu không kích ở Iran

Quân đội Israel tiết lộ cách họ phân chia nhiệm vụ với quân đội Mỹ trong chiến dịch đang diễn ra nhằm vào Iran, cả về mặt địa lý, loại mục tiêu và lợi thế tương đối của mỗi bên.

Về địa lý, Không quân Israel đã hoạt động nhằm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và những tài sản quân sự khác tại miền Tây và miền Trung Iran. Lý do là vì Iran phóng các tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm vào Israel từ những khu vực này.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tập trung tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran ở miền Nam nước này, do Tehran đã sử dụng những khu vực đó để phóng tên lửa tầm ngắn vào các căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh.

Về loại mục tiêu, Israel và Mỹ cũng phân chia công việc. Chẳng hạn, quân đội Mỹ chịu trách nhiệm nhắm mục tiêu vào toàn bộ lực lượng hải quân Iran. Trong khi đó, Israel tập trung vào các mục tiêu khác dựa trên lợi thế tương đối, như các cơ sở của chính quyền tại Tehran.

Ngoài ra, Không quân Israel phụ thuộc đáng kể vào năng lực tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ, khi lực lượng tiếp dầu của Mỹ có quy mô lớn gấp khoảng 10 lần so với Không quân Israel. Hàng chục máy bay tiếp dầu của Mỹ đã được triển khai tại Israel trong thời gian xung đột.

Các quan chức quân đội Israel mô tả đây là cuộc chiến chung quy mô toàn diện đầu tiên giữa Israel và Mỹ, sau quá trình lập kế hoạch phối hợp sâu rộng trong những tháng gần đây.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện có các “tổ điều phối chung” tại cả Israel và Mỹ đang hoạt động trong chiến dịch, đồng bộ hóa tình báo, mục tiêu và hoạt động phòng thủ. Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Israel.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, được cho là trao đổi hàng ngày với Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper.