Trung Quốc cảnh báo mạnh mẽ về eo biển huyết mạch Hormuz

Một tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc kêu gọi “tất cả các bên” trong cuộc chiến ở Iran bảo đảm tàu thuyền được lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn hàng hải chiến lược.

“Trung Quốc thúc giục tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt hoạt động quân sự, tránh leo thang căng thẳng và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu ngày 3/3 tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến huyết mạch quan trọng này gần như đã ngừng lại kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ném bom cuối tuần qua, khiến Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa trên khắp khu vực.

Các lãnh đạo cấp cao trong ngành khí đốt cho biết Trung Quốc đang tác động lên Iran nhằm tránh các hành động có thể làm gián đoạn xuất khẩu khí đốt của Qatar hoặc các chuyến hàng năng lượng khác đi qua eo biển Hormuz.

Với tư cách là bên mua phần lớn dầu mỏ của Tehran, Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Tehran.

Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, lại phụ thuộc nhiều hơn vào toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư về nguồn cung dầu và khí đốt, và cả hai loại hàng hóa này đều phải đi qua tuyến đường thủy hẹp nói trên.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Qatar, quốc gia chiếm khoảng 1/5 nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, là mối quan ngại đặc biệt. Qatar cung cấp 30% LNG cho Trung Quốc

Sau một cuộc tấn công bằng UAV của Iran ngày 2/3, Qatar đã tạm dừng sản xuất tại Ras Laffan, cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, lần đầu tiên ngừng hoạt động hoàn toàn trong gần 3 thập kỷ vận hành.

Theo các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được giới chức chính phủ thông báo, các nhà nhập khẩu năng lượng Trung Quốc đã được cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực bảo đảm các tàu tiếp tục di chuyển qua Hormuz.

Theo một số lãnh đạo doanh nghiệp, giới chức Trung Quốc đang kêu gọi Iran đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu và tàu LNG đi qua Hormuz, để nguồn cung tiếp tục lưu thông.

Cho đến nay, Trung Quốc đã đưa ra một số tuyên bố về Iran. Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 3/3 nói với người đồng cấp Abbas Araghchi rằng Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia, song Tehran cần lưu ý đến “những quan ngại hợp lý” của các nước láng giềng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thông cáo không đề cập đến nguồn cung năng lượng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “quan ngại sâu sắc” về sự lan rộng của xung đột.

Theo Bloomberg Economics, tác động của cuộc chiến ở Iran đối với kinh tế Trung Quốc ở thời điểm hiện tại có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, về mặt địa chính trị, thiệt hại có thể lớn hơn và kéo dài hơn.

BBC đưa tin hôm 2/3 rằng giá dầu toàn cầu đã tăng khi Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công trên khắp Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Hoạt động vận tải quốc tế gần như đình trệ tại cửa ngõ eo biển, với các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài, giá năng lượng có thể tăng cao hơn nữa.