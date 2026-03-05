Tây Ban Nha phản ứng sau khi Mỹ cảnh báo cắt đứt quan hệ kinh tế

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng cho biết hôm 4/3 rằng Tây Ban Nha đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cắt đứt thương mại song phương, nhưng Madrid phủ nhận đã đạt được thỏa thuận như vậy.

Hôm 3/3, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ thương mại với Madrid vì lập trường phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Khi được hỏi về vấn đề này hôm thứ 4/3, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng bà được thông báo Tây Ban Nha đã nhượng bộ.

“Tôi nghĩ họ đã nghe thông điệp của tổng thống ngày hôm qua rất rõ ràng. Theo hiểu biết của tôi, trong vài giờ qua họ đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ”, bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo. Bà không nêu thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares phủ nhận việc nước này đã đạt được thỏa thuận như vậy.

“Tôi hoàn toàn bác bỏ điều đó. Tôi nghe những phát biểu này trên đường tới đây và đã có thời gian xem xét và nghe lại chúng một chút. Lập trường của chính phủ Tây Ban Nha về cuộc chiến ở Trung Đông và việc ném bom Iran liên quan đến việc sử dụng các căn cứ của chúng tôi hoàn toàn không thay đổi. Vì vậy, tôi hoàn toàn và thẳng thắn bác bỏ điều này. Tôi không biết điều đó có thể ám chỉ điều gì hoặc xuất phát từ đâu", ông Albares nói với đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Ser.

Ông Trump đã nêu khả năng áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Madrid vì nước này từ chối cho máy bay Mỹ sử dụng các căn cứ hải quân và không quân do 2 bên cùng vận hành ở miền nam Tây Ban Nha để tiến hành các chiến dịch tập kích Tehran. Tây Ban Nha cho rằng các cuộc ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là liều lĩnh và không hợp pháp.

Phó Thủ tướng Maria Jesus Montero tuyên bố hôm 4/3 rằng Tây Ban Nha sẽ không để bất cứ quốc gia nào khác chi phối. Trong bài phát biểu trên truyền hình trước đó, Thủ tướng Pedro Sanchez nhắc lại lập trường phản đối chiến sự của Tây Ban Nha, cảnh báo rằng cuộc xung đột có nguy cơ gây ra một thảm họa toàn cầu lớn.

Ông khẳng định Tây Ban Nha sẽ không ủng hộ "điều gì đó gây hại cho thế giới, hay đi ngược lại các giá trị và lợi ích của chúng tôi, chỉ để tránh sự trả đũa từ một ai đó".

Ông cảnh báo về các hệ quả tiêu cực dây chuyền của chiến tranh Iraq, từ sự gia tăng của khủng bố thánh chiến đến giá năng lượng tăng vọt, để lập luận rằng hậu quả của cuộc tấn công vào Iran cũng mơ hồ và khó lường tương tự.

Tây Ban Nha cho đến nay vẫn tránh tham gia các hoạt động phòng thủ, ngay cả khi Anh, Pháp và Hy Lạp đã gửi vũ khí tới Cyprus, nơi bị UAV tấn công hôm 2/3. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành các cuộc phòng thủ đối phó với vũ khí Iran.

Ủy ban châu Âu cho biết trong một tuyên bố hôm 4/3 rằng họ kỳ vọng Mỹ sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu và bày tỏ “sự đoàn kết hoàn toàn” với các quốc gia thành viên, nhưng không nêu đích danh Tây Ban Nha. EU yêu cầu các nước thứ 3 phải đối xử với khối này như một liên minh hải quan thống nhất.