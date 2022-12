Ukraine dự đoán khả năng cạn kiệt của kho tên lửa Nga

Pháo phản lực Nga tấn công mục tiêu tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Nga có đủ kho dự trữ tên lửa cho 3-4 cuộc tấn công quy mô lớn nữa vào Ukraine, sau đó nước này sẽ hết tên lửa", Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov cho biết trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda đăng ngày 19/12.

Theo ông Danilov, "quân đội Nga đã vượt qua mức giới hạn (về số lượng tên lửa) theo quy định, và họ đã vượt qua mức này từ khá lâu".

Quan chức Ukraine nhận định, việc cạn kiệt nguồn tên lửa là "không thể chấp nhận được" đối với quân đội vì lực lượng này "có thể gặp những thách thức khác và phải để lại ít nhất một số lượng dự trữ".

Tuy nhiên, ông Danilov cho biết Nga vẫn còn tên lửa S-300 trong kho vũ khí để tiếp tục các cuộc tấn công các thành phố của Ukraine.

Trước đó, ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố, Nga đã sử dụng phần lớn kho tên lửa chính xác cao của nước này để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Theo dữ liệu do ông Reznikov cung cấp, Moscow khi đó còn 119 tên lửa Iskander trong kho so với 900 quả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine và 229 tên lửa hành trình Kalibr còn lại so với 500 quả tính đến ngày 23/2.

Người đứng đầu cơ quan điều hành lưới điện nhà nước Ukraine Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, cho biết Nga đã phóng hơn 1.000 tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 10.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tổng cộng, Nga đã tiến hành hơn 4.500 cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Kể từ ngày 10/10, Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia láng giềng. Trong cuộc tấn công mới nhất vào ngày 16/12, Ukraine cáo buộc Nga phóng 76 tên lửa từ Biển Capsi và Biển Đen vào Ukraine, gồm 72 tên lửa hành trình X-101, Kalibr, X-22 và 4 tên lửa dẫn đường X-59. Ukraine tuyên bố bắn rơi 60/76 tên lửa.

Sau trận tập kích hôm 16/12, Tổng thống Zelensky cho biết, Nga vẫn có đủ tên lửa cho một số cuộc tấn công mạnh như vậy.

Theo Kiev, chiến thuật của Moscow nhằm biến các thành phố lớn của Ukraine thành những nơi "không thể sống được", vượt quá sức chịu đựng, buộc Ukraine phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Nga.

Giới quân đội Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và kho khí tài sẽ được cải thiện đáng kể.