Các binh sĩ Ukraine chơi cờ gần chiến tuyến tại Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).

Chiến dịch này được thực hiện bằng cách giả danh dịch vụ hỗ trợ kết nối lại các thiết bị Starlink mà quân đội Nga đang sử dụng trên chiến trường, Kyiv Independent đưa tin.

Trước đó, quân đội Nga đã sử dụng quyền truy cập Starlink để vận hành máy bay không người lái và hàng loạt thiết bị quân sự khác tại các khu vực do họ kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, quyền truy cập này đã bị vô hiệu hóa vào tuần trước sau khi chính phủ Ukraine, phối hợp với SpaceX, triển khai một hệ thống đăng ký bắt buộc và "danh sách trắng".

Lợi dụng mong muốn của Nga trong việc khôi phục quyền truy cập vào công nghệ chiến trường quan trọng này, lực lượng tác chiến không gian mạng Ukraine đã giả danh một dịch vụ kích hoạt liên kết với Nga. Họ đề nghị giúp khôi phục các thiết bị đầu cuối đã bị ngắt kết nối theo quy định đăng ký mới.

Chiến dịch này được thực hiện bởi Đơn vị Tấn công Mạng 256, phối hợp với InformNapalm và MILITANT, theo một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 12/2.

Binh sĩ Nga được hướng dẫn cung cấp thông tin nhận dạng và tọa độ của các thiết bị đầu cuối với lý do những thiết bị sẽ được kích hoạt lại thông qua một số trung tâm dịch vụ hành chính của Ukraine.

Nhóm này cho biết đã thu thập 2.420 gói dữ liệu liên quan đến các thiết bị đầu cuối do Nga sử dụng và chuyển chúng cho những cơ quan thực thi pháp luật và quốc phòng của Ukraine.

Theo tuyên bố, dữ liệu đã được cung cấp cho các nhà chức trách "để chuyển giao cuối cùng vào chế độ vô hiệu hóa", ám chỉ việc hủy bỏ thiết bị. Nhóm này cũng tuyên bố các thiết bị đầu cuối sau đó đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các tuyên bố này. Đồng thời, phía Nga cũng không bình luận về thông tin do Ukraine công bố.

Ngoài ra, nhóm này còn cho biết đã nhận được 5.870 USD từ các binh sĩ Nga đang tìm cách khôi phục kết nối. Số tiền này sẽ được quyên góp cho các nỗ lực gây quỹ mua máy bay không người lái của Ukraine.

Chiến dịch cũng đã xác định được 31 "kẻ phản bội" người Ukraine sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Nga bằng cách đăng ký các thiết bị đầu cuối. Thông tin này đã được chuyển tiếp cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Dù vậy, bất chấp hệ thống Starlink bị cắt, UAV Nga vẫn tiếp tục nhắm vào cao tốc Pavlograd - Pokrovsk, huyết mạch nằm sâu trong hậu phương Ukraine, gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh và hậu cần.

Khoảng một tuần trước, ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhaylo Fedorov, báo cáo rằng UAV được trang bị hệ thống Starlink của Nga đã bắt đầu tấn công hàng loạt xe tải và ô tô dùng để tiếp tế cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến, dọc theo đường cao tốc này.

Có vẻ như việc Ukraine "tắt nguồn" Starlink nhằm ngăn Nga sử dụng để điều khiển UAV đã tỏ ra không mấy hiệu quả hoặc sự phụ thuộc của UAV Nga vào hệ thống vệ tinh Starlink bị phóng đại quá mức.