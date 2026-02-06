Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể đánh chặn" của Nga

Tên lửa Flamingo của Ukraine (Ảnh: Fire Point).

Trong bài đăng ngày 5/2 trên Telegram, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào sân bay Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga trong suốt tháng 1.

“Dựa trên thông tin hiện tại, trên lãnh thổ bãi thử, một phần các tòa nhà đã chịu mức độ hư hại khác nhau; một trong các nhà chứa bị hư hại đáng kể, và một phần nhân sự đã được sơ tán khỏi khu vực”, bài đăng nêu rõ.

Kapustin Yar là một sân bay được xây dựng từ thời Liên Xô, từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm cho chương trình tên lửa đạn đạo của Nga.

Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được Nga mô tả là "không thể đánh chặn", dường như là phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối đất Rubezh.

Nga lần đầu sử dụng Oreshnik tại Ukraine nhằm vào thành phố Dnipro vào tháng 11/2024. Theo thông tin công khai, lần gần nhất Nga dùng Oreshnik là để tấn công tỉnh Lviv ở miền Tây Ukraine ngày 9/1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị ngăn cản và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ khoảng 12.000km/h và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn đánh bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa này có thể đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào tháng 1 của Ukraine được thực hiện bằng “vũ khí tấn công tầm xa do Ukraine sản xuất, đặc biệt là FP-5 Flamingo”.

Flamingo là một tên lửa hành trình được quảng cáo có tầm bắn khoảng 3.000km, có thể mang đầu đạn nặng 1.000kg và được sản xuất trong nước Ukraine.

Fire Point, nhà sản xuất tên lửa, tuyên bố vào tháng 8 năm ngoái rằng tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ghi nhận một số cuộc tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát là do Flamingo thực hiện. Fire Point cũng là đơn vị nhận nhiều tài trợ từ các nhà bảo trợ châu Âu và hiện đang tìm cách khởi động sản xuất nhiên liệu tên lửa riêng tại một nhà máy ở Đan Mạch.

Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể về các cuộc tập kích thành công còn khá hạn chế, khiến Fire Point cũng đặc biệt được chú ý. Các cuộc tấn công bằng Flamingo khá thưa thớt, và ít được ghi nhận trong suốt thời gian qua dù Fire Point tuyên bố có thể sản xuất hàng trăm quả mỗi tháng.

Thậm chí, những gì mà Flamingo thể hiện trong thời gian qua khiến giới quan sát lo ngại đây đúng là một vũ khí do Ukraine tự phát triển, nhưng khó làm thay đổi cuộc chơi mà chỉ có "mục đích quảng bá".