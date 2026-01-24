Một binh sĩ Ukraine đi giữa đống đổ nát sau vụ tập kích của Nga vào Kiev (Ảnh minh họa: Skynews/Shutterstock).

Nhà Trắng nhận định cuộc đàm phán với Ukraine và Nga: “Hiệu quả”

Kyiv Independent đưa tin, ngày 23/1, Ukraine bắt đầu cuộc họp ba bên kéo dài 2 ngày với Nga và Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khi Washington tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một giải pháp cho cuộc chiến toàn diện.

Cuộc đàm phán diễn ra sau một ngày ngoại giao căng thẳng hôm 22/1, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Davos, đồng thời, các phái viên của Washington có các cuộc đàm phán riêng vào đêm muộn với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Cuộc thảo luận ba bên dự kiến ​​sẽ tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: tương lai của khu vực Donbass và khả năng ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, những đề xuất mà các nhóm của Ukraine và Mỹ dự định trình bày với phía Nga.

“Vấn đề Donbass là then chốt”, ông Zelensky nói với các phóng viên trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Kyiv Independent rằng vòng đàm phán ngày 23/1 "rất hiệu quả", và các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine cho biết nhóm đàm phán đang báo cáo với ông hàng giờ về các cuộc thảo luận, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn "quá sớm để đưa ra kết luận".

"Chúng ta sẽ xem cuộc đàm phán diễn biến như thế nào vào ngày mai và kết quả mà nó mang lại", ông Zelensky nói.

"Điều cần thiết không chỉ là Ukraine có mong muốn chấm dứt cuộc chiến này và đạt được an ninh toàn diện, mà một mong muốn tương tự cũng phải xuất hiện ở Nga", ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Nga "vừa đánh vừa đàm"

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán tại Moscow giữa phái đoàn Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc. Kết quả cho thấy dường như quân đội Nga (RFAF) sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được mục tiêu, bằng cả biện pháp quân sự lẫn ngoại giao theo chiến thuật "vừa đánh vừa đàm".

Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán cấp cao ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu diễn ra tối 23/1 tại UAE.

Khủng hoảng năng lượng ở Ukraine tiếp tục leo thang. Chính quyền Ukraine dự đoán các cuộc tập kích đường không mới có thể xảy ra vào rạng sáng 24/1. Thị trưởng Kiev đang kêu gọi người dân sơ tán.

Đúng vậy, cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev đã diễn ra cách đây ít giờ, khi Nga nhắm mục tiêu vào lưới điện còn lại của thủ đô Ukraine. Moscow được cho là tìm cách vũ khí hóa đợt rét -15 độ C.

Nga ồ ạt tập kích vào Kiev rạng sáng 24/1, đánh trúng nhiều mục tiêu. Tâm điểm là hạ tầng năng lượng của Ukraine ở thủ đô (Video: Telegram).

Trên thực địa, RFAF đang đẩy mạnh tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Các hoạt động ngày một gia tăng, đặc biệt là ở tỉnh Kharkov, miền Bắc Ukraine. Hôm 23/1, họ đã chiếm được thêm một ngôi làng gần Vovchansk (Volchansk).

Đồng thời, quân đội Nga cũng đang tiến về Bylitske theo hướng Dobropillia và được cho là đã tái chiếm ngôi làng này. Tại Grishino (bắc Pokrovsk), các đoạn video định vị địa lý cho thấy bộ binh Nga ở trung tâm thị trấn.

Quân đội Nga được cho là đã mở mặt trận mới ở Kharkov với nhiều mũi đột kích hiểm hóc. Ukraine điều lực lượng nhằm phản kích (Ảnh: MIlitary Summary).

Ukraine sẽ gia nhập EU vào năm 2027

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, dẫn một tài liệu mật, tuyên bố ngày 23/1 rằng, việc Ukraine gia nhập được cho là đã trình bày tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels.

Ủy ban châu Âu nói với Kyiv Independent rằng không thể bình luận về tuyên bố của ông Orban, nhưng xác nhận, họ đang "gần đạt được thỏa thuận" với Mỹ và Ukraine về một "khuôn khổ thịnh vượng thống nhất". Bộ Ngoại giao Ukraine từ chối bình luận.

Hungary phản đối việc Ukraine gia nhập EU và viện trợ cho Kiev, với lý do ông Orban cho rằng việc tài trợ cho quốc gia Đông Âu "sẽ phá hủy EU". Hơn nữa, ông Orban duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Không nêu rõ thời gian cụ thể, ông Orban nói trên Facebook rằng Ukraine dự kiến ​​sẽ nhận được 800 tỷ USD viện trợ. Các trang tin tức của Hungary Telex và Portfilio đưa tin khoản tiền này dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong vòng 10 năm và được cho là sẽ bao gồm cả từ Mỹ và vốn tư nhân, ngoài khoản viện trợ của EU.

Mỹ và EU đang hy vọng thu hút được 800 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư nhân trong vòng 10 năm để giúp tái thiết Ukraine sau khi cuộc xung đột toàn diện với Moscow chấm dứt, Politico đưa tin ngày 23/1, trích dẫn một tài liệu mà họ có được.

Theo hãng tin Telex, ông Orban cũng cho biết Ukraine có thể nhận thêm 700 tỷ euro (823 tỷ đô la) trong kế hoạch của EU, dường như là viện trợ quân sự. Ông nói trên Facebook rằng số tiền bổ sung này có thể được giải ngân cho đến năm 2040.

Taras Kachka, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu, cho biết vào ngày 21/1 rằng việc duy trì quân đội Ukraine trong 10 năm tới có thể tiêu tốn tới 700 tỷ USD nếu Nga tiếp tục gây hấn.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng cho biết vào tháng 2/2025 rằng chi tiêu của EU cho trang thiết bị quân sự cho Ukraine có thể lên tới 700 tỷ euro, theo báo cáo của Die Berliner Zeitung.

Một tài liệu mật tương tự được cho là nêu rõ rằng Ukraine nên gia nhập EU trước năm 2027.

Nga tiến vào Konstantinovka từ phía nam

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tiến đến các tuyến bàn đạp xuất phát ở phía nam Konstantinovka.

Cụ thể, lực lượng Moscow phá hủy hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) trong một khu vực kiên cố biệt lập ở vùng nông thôn, nơi đóng vai trò là lá chắn cho các tuyến tiếp cận phía nam Konstantinovka.

Lính xung kích Nga đã đánh bật đối phương khỏi làng Berestok. Bên cạnh đó, các đơn vị Moscow đã đẩy lùi lực lượng Kiev về phía bắc Ilyinovka, đe dọa chuyển hướng giao tranh trực tiếp sang những khu vực phía nam thành phố.

Đồng thời, RFAF đang tấn công về phía làng Stepanovka từ quốc lộ N-32 và từ vùng đồng bằng trên đường đến Ilyinovka. Stepanovka đang dần bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 23/1. Moscow đột phá vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ và những khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được (Ảnh: Ukrdailyupdate).

Tình hình cho thấy khả năng quân đội Nga xâm nhập vào nội thành Konstantinovka từ Ilyinivka và làng Berestok là rất cao. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng cho đến khi các đơn vị Moscow loại bỏ toàn bộ khu vực phòng thủ nông thôn của đối phương, hiện chỉ còn Stepanovka và Dolgaya Balka là cứ điểm chốt, thì việc đột phá vào thành phố sẽ không được thực hiện.

Điều này là bởi vì 2 ngôi làng nói trên tạo thành một "bàn đạp" tiềm năng cho một cuộc phản công của AFU nhằm đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi các quận phía nam thành phố. Hơn nữa, Dolgaya Balka là một vị trí quan trọng cho cả quân đội Nga và Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 23/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Những lợi thế cho lực lượng Kiev đã được mô tả ở trên, trong khi đối với RFAF, ngôi làng này mang lại cơ hội tiếp cận hệ thống liên lạc của nhóm quân đồn trú Konstantinovka thông qua vùng đồng bằng của khe núi Lozovaya rộng lớn.

Ngay gần Dolgaya Balka là một trận phòng không bị bỏ hoang, từng là nơi đóng quân của tiểu đoàn tên lửa phòng không S-75 Ukraine. Như vậy, bản thân khu định cư cũng có thể là một khu vực phòng thủ nhỏ.

Sự kiên nhẫn và hiểu rõ về những lợi thế không thể phủ nhận của việc kiểm soát hoàn toàn một cụm dân cư nông thôn nhỏ chắc chắn sẽ mang lại cho quân đội Nga những lợi ích to lớn.

Diễn biến phức tạp tại Kupyansk, Nga vẫn ở thế bất lợi

Tại Kupyansk, quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của đối phương tại Moskovka, nhưng binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục xâm nhập vào thành phố. Ngoài ra, tại Kupyansk, Sobolevka và Kucherovka, AFU đã thiết lập các điểm kiểm soát bằng UAV, nơi họ đang tập trung nỗ lực để giữ vững thành phố, kênh ZOV Military đưa tin.

Trong khu vực trung tâm, các trận chiến vẫn đang diễn ra, và RFAF vẫn chưa kiểm soát được một số khu vực, vì "eo đất" tiếp tế tại Golubovka đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương.

Quân đội Nga tiếp tục tiến công từ phía đông để cắt đứt tuyến tấn công của lực lượng và tiếp cận pháo đài chính Kupyansk-Uzlovoe, cũng như đảm bảo tiếp tế cho lực lượng của mình. Công việc này vô cùng phức tạp và kéo dài, do đó không nên kỳ vọng vào những chiến thắng nhanh chóng.

Giao tranh giành Verkhne-Peschanoye vẫn tiếp diễn, RFAF gần như đã bao vây ngôi làng, nhưng quân đội Ukraine đang cố gắng đột phá qua phía nam.

Cùng với đó, cũng có những trận chiến giành một bãi đổ bộ ở phía tây bắc khu rừng, trong đó một số binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc đấu súng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 23/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, đang nỗ lực ngăn chặn đà phản công của đối phương. Đường màu xanh nhạt là chiến tuyến xa nhất mà họ từng đạt được (Ảnh: ZOV Military).

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn quanh Kupyansk. Lính xung kích Moscow đang giữ các vị trí ở phía bắc thành phố. Trên tả ngạn sông Oskol, lực lượng Kiev vẫn duy trì khả năng vận chuyển quân tiếp viện bằng xe bán tải đến các khu vực Kurilovka và Kupyansk-Uzlovaya. UAV Nga phá hủy phương tiện cơ giới của AFU mỗi ngày, kênh Rybar cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 23/1. Moscow đang nỗ lực ngăn chặn đà phản công của đối phương, thậm chí còn mở rộng được địa bàn kiểm soát ở một số nơi (Ảnh: Rybar).

Nga mở rộng kiểm soát quanh Volchansk

Sau khi kiểm soát Vilcha và Liman gần thành phố Volchansk, các đơn vị Moscow tiếp tục cuộc tấn công về phía nam dọc theo hữu ngạn sông Siversky Donets ở vùng Kharkov, bắt đầu đột phá vào các công sự của Lữ đoàn 120 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 58 AFU tại Grafske và Siminovka.

Theo dữ liệu tác chiến, trung tâm Grafske đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, trong khi các cuộc giao tranh dữ dội với sự tham gia của UAV FPV và pháo binh vẫn đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam ngôi làng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Siminovka chính thức hoàn toàn được giải tỏa.

Như trong hầu hết các tình huống có địa hình tương tự, những khu rừng rậm rạp dọc theo sông Siversky Donets tạo điều kiện thuận lợi cho bước tiến của RFAF. Nếu tốc độ tiến công này tiếp tục, lực lượng Moscow có thể vươn tới Losevka và sông Polnaya trong tương lai gần, trong khi mũi đột kích từ Melovey và Khatnego sẽ tiến đến các vùng cao giữa Velykyi Burluk - Prikolotne.

Kết quả tức thì từ giai đoạn tấn công này hiện chưa được kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu đà tiến tiếp tục, một mũi nhọn rộng khoảng 1.300km² và toàn bộ chuỗi khu định cư giữa Volchansk - Olkhovatka cuối cùng có thể nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, kênh Military Chronicles nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 23/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát quanh Volchansk ở vùng Kharkov. Sau các trận giao tranh ác liệt, RFAF đã giải chiếm làng Simonovka (trước năm 2016 là Krasnoarmeyskoye Pervoe) gần thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 23/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

"Vòng xoáy" Dobropillia sôi sục

Quân đội Nga đã hạ gục đối phương ở Ivanovka và Novoye Shakhovo, đồng thời đột kích Toretskoye và Pavlovka, kênh RVvoenkor đưa tin.

Theo hướng Druzhkovka, RFAF gần như giải tỏa Ivanovka và Novoye Shakhovo, hoàn thành việc dọn sạch khu vực xung quanh 2 khu dân cư này và mở rộng vùng kiểm soát xung quanh.

Sau khi chiếm được Ivanovka, lực lượng Moscow đang đột phá sâu hơn vài km về phía tây. Diện tích tiến công lên đến 4km².

"Quân đội Nga đã chiếm được Ivanovka theo hướng Dobropillia", một số kênh ủng hộ Kiev thừa nhận.

Lực lượng Moscow cũng đang tiếp tục tấn công ở các khu vực Toretskoye và Pavlovka.

Trước đó, Phương diện quân Trung tâm RFAF đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực Nikanorovka và Dorozhnoye, Sofiyivka, Novopavlovka, Shakhovo, Mayak, Vladimirovka, Pankovka và một số khu vực khác.

Cách đây hơn một tháng quân đội Ukraine phát động cuộc phản công và lực lượng Moscow được cho là bị mắc kẹt trong một "vòng xoáy" gần Dobropillya. Tuy nhiên, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng, tiến vào chính vòng xoáy huyền thoại đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 23/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát. Các vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Theo kênh Rybar, quân đội Nga đã phá hủy một trạm biến áp ở Krolevets, tỉnh Sumy, bằng UAV. Lưới điện Ukraine, bị hư hại đáng kể do các cuộc không kích gần đây, đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Các lịch trình cắt điện khẩn cấp đặc biệt đang được áp dụng ở các khu vực miền Trung và miền Đông, và ở Kiev, một số máy biến áp bị cháy mỗi ngày do quá tải.

Lực lượng Kiev đã tập kích một kho dầu của Nga ở Penza. Chỉ có 20 UAV Ukraine bị bắn hạ trong 24 giờ qua, một con số thấp bất thường. Điều đó cho thấy, dường như AFU có thể đang tích trữ UAV để chuẩn bị cho một cuộc không kích quy mô lớn. Tại Berdyansk trên lãnh thổ Nga, công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục sau sự cố hệ thống sưởi do trận đánh phá của Ukraine gây ra cách đây một tuần.

Tại khu vực Liman, RFAF tiến gần đến Stavki và Yarovaya và đang giao tranh ác liệt ở phía đông nam thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng ổn định tình hình trong thành phố bằng cách tiến hành một số cuộc đột kích vào các vị trí đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 23/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, áp sát thành phố từ nhiều hướng (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Novopavlovka, trong tuần qua, quân đội Nga đã củng cố các vị trí chiếm được tại khu rừng phía tây nam thị trấn và tiếp tục tiến về trung tâm khu vực, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ngày 23/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Về phía Huliaipole, trong 2 tuần qua, lực lượng Moscow đã có những bước tiến mới về phía tây Dorozhnianka dọc theo đường sắt.