Ukraine có thể đổi chiến lược đàm phán với Nga

Phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Izvestia ngày 30/11, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng, việc Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và cũng là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Andreii Yermak từ chức có thể tạo cơ hội để Ukraine theo đuổi một con đường thực dụng hơn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận

"Việc ông Yermak rút lui khó có khả năng gây tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán. Suốt 6 năm, khi tham gia các khuôn khổ Minsk, Normandy và những khuôn khổ khác, ôngYermak liên tục dùng chiến thuật nhằm trì hoãn đàm phán", ông Miroshnik nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, ông Yermak dường như chỉ tạo ra vẻ ngoài là đang đàm phán nhưng không đưa ra kết quả.

Ông nói, trong tình hình hiện nay, Ukraine sẽ có thêm một số cơ hội để lựa chọn một con đường “thực dụng hơn” để tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Được bổ nhiệm vào năm 2020, ông Yermak đã tích lũy ảnh hưởng chưa từng có trong bộ máy chính quyền Ukraine. Ông Yermak là trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Zelensky và được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Ukraine.

Tuần trước, ông bị miễn nhiệm tuần trước sau khi các cơ quan chống tham nhũng ở Ukraine tiến hành khám xét nhà riêng của ông trong một cuộc điều tra không được công bố rõ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức tái cơ cấu phái đoàn đàm phán tới Mỹ thảo luận kế hoạch hòa bình hôm 30/11. Phái đoàn gồm có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Andrii Hnatov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov cùng các đại diện Bộ Ngoại giao, cơ quan tình báo Ukraine.

Kết thúc cuộc thảo luận tại Florida ngày 30/11, cả Mỹ và Ukraine đều khẳng định cuộc họp mang tính xây dựng, mang lại kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều điều cần làm để tiến tới một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán giữa giới chức Washington và Kiev hôm qua. Ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một rằng có “khả năng tốt” để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra, và diễn ra rất tốt. Chúng tôi muốn ngăn chặn đổ máu”.

Ông cho biết ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sau các cuộc trao đổi của họ với phái đoàn Ukraine.

“Tôi đã nói chuyện với họ và họ đang làm tốt. Ukraine có một số vấn đề khó khăn, nhưng tôi nghĩ Nga muốn thấy cuộc chiến kết thúc”, ông Trump cho biết.

Khi được yêu cầu làm rõ những “vấn đề khó khăn” đó, Tổng thống Trump chỉ ra cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine và “điều này không có lợi”.