Ukraine cáo buộc Nga điều tàu chiến mang tên lửa áp sát từ biển

Tên lửa hành trình Kalibr do tàu Hải quân Nga phóng (Ảnh: Tass).

"Có tới 11 tàu tuần dương của đối phương đang sẵn sàng trực chiến ở Biển Đen; 3 trong số đó mang tên lửa Kalibr trên tàu, với tổng số tên lửa có khả năng khai hỏa là 20 tên lửa", lực lượng hải quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên mạng xã hội hôm 24/12.

"Đối phương tiếp tục kiểm soát liên lạc trên biển, duy trì tới 2 tàu sẵn sàng trực chiến ở Biển Azov và 9 tàu ở Địa Trung Hải, trong đó có 5 tàu mang tên lửa hành trình Kalibr với tổng số tên lửa có khả năng khai hỏa là 72 tên lửa", thông báo cho biết thêm.

Trước đó, ngày 23/12, một tàu của Nga mang tên lửa hành trình Kalibr đã tiến vào Biển Đen lần đầu tiên kể từ ngày 16/12, khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tập kích lớn vào Ukraine, sử dụng tên lửa Kalibr.

Từ ngày đầu của chiến dịch quân sự, Nga đã nhắm mục tiêu vào các thành phố ven biển của Ukraine. Theo giới quan sát, Nga dường như muốn cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển của Ukraine.

Sau khi giành được thành phố Mariupol, Nga đã quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực biển Azov của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cũng cho biết chiến dịch quân sự tại Ukraine đã đạt được những kết quả nhất định như "lãnh thổ mới xuất hiện" hay Nga kiểm soát vùng biển Azov.

Vị trí các vùng biển giáp Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Kể từ ngày 10/10, Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia láng giềng. Trong cuộc tấn công vào ngày 16/12, Ukraine cáo buộc Nga phóng 76 tên lửa từ Biển Capsi và Biển Đen vào Ukraine, gồm 72 tên lửa hành trình X-101, Kalibr, X-22 và 4 tên lửa dẫn đường X-59. Ukraine tuyên bố bắn rơi 60/76 tên lửa.

Sau trận tập kích hôm 16/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga vẫn có đủ tên lửa cho một số cuộc tấn công mạnh như vậy. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov dự đoán Nga có đủ kho dự trữ tên lửa cho 3-4 cuộc tấn công quy mô lớn nữa vào Ukraine, sau đó nước này sẽ hết tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hồi tháng 11 nhận định, Nga đã sử dụng phần lớn kho tên lửa chính xác cao của nước này để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Theo dữ liệu do ông Reznikov cung cấp, Moscow khi đó còn 119 tên lửa Iskander trong kho so với 900 quả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine và 229 tên lửa hành trình Kalibr còn lại so với 500 quả tính đến ngày 23/2.

Giới quân đội Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và kho khí tài sẽ được cải thiện đáng kể.