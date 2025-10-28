Ukraine báo động chiến thuật luồn sâu, đánh úp của Nga

Binh sĩ Ukraine bị kéo căng trên tiền tuyến dài hơn 1.000km, để lộ nhiều lỗ hổng phòng thủ (Ảnh: AFP).

Được dẫn đường bởi UAV trinh sát, các nhóm xâm nhập nhỏ của Nga đang vượt qua chiến tuyến, gây ra thách thức lớn cho lực lượng Ukraine vốn đã kiệt sức và bị kéo căng nghiêm trọng trên hơn 1.000km tiền tuyến.

Các binh sĩ Ukraine nói với Business Insider rằng chiến thuật này của Nga gây hỗn loạn cho Kiev và ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Các nhóm quân của Nga có nhiệm vụ khác nhau: Một số cố kiểm soát các vị trí then chốt và giữ chúng cho đến khi viện binh tới, trong khi những người khác tập trung vào việc tập kích hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách phát hiện các hoạt động UAV hoặc gài mìn gần vị trí của đối phương.

Chiến thuật xâm nhập không phải là mới, sĩ quan Artem thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine cho biết nhưng điều từng hiếm gặp nay đang xảy ra thường xuyên hơn.

Các binh sĩ Ukraine cho biết, điều này đã trở thành bình thường mới và là "chiến thuật chủ đạo” của Nga ở khu vực Donetsk

Dimko Zhluktenko, một điều khiển viên UAV thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Kiev, thừa nhận chiến thuật này gây ra “rắc rối” vì nó hiệu quả và cho phép Nga thọc sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Chiến tuyến kéo dài khắp miền Đông và Nam Ukraine, khiến việc giám sát toàn bộ trở nên khó khăn, dù có sự quan sát liên tục từ UAV. Tình trạng thiếu nhân lực khiến Ukraine không thể canh giữ mọi hướng, tạo ra cơ hội cho các đợt đột nhập bất ngờ của đối phương.

Artem nói rằng các đơn vị xâm nhập của Nga di chuyển từ điểm này sang điểm khác theo lệnh của chỉ huy. Khi đến nơi mà không bị phát hiện, họ có thể tập hợp thêm binh sĩ. Sau đó, các đợt phản công buộc Ukraine phải điều quân từ khu vực khác tới đối phó với các mũi đột nhập xuất hiện “từ hư không”.

Ông nhớ lại một tình huống khi lực lượng Ukraine cố duy trì quyền kiểm soát khoảng 10km chiến tuyến nhưng không đủ khả năng canh giữ toàn bộ. Nga đã tận dụng cơ hội đó, và có lúc Ukraine phải cùng lúc đối phó với các cuộc xâm nhập ở 14 vị trí khác nhau.

Ông nói cũng từng có trường hợp binh sĩ Nga vượt qua chiến tuyến mà không mang súng, chỉ mang theo một quả mìn chống tăng, mục tiêu duy nhất là ném mìn vào vị trí của Ukraine.

Theo Tykhyi, một sĩ quan Ukraine chỉ tiết lộ danh hiệu liên lạc vì lý do an ninh, ngoài bộ binh, Nga còn sử dụng binh sĩ mô tô cho các đợt luồn sâu đột kích.

Các điều khiển viên UAV Ukraine có thể phản ứng với những cuộc xâm nhập này, nhưng khi họ làm vậy, vị trí của họ bị lộ. Từ đó, Nga có thể xác định được căn cứ và khu vực phóng UAV, và ngay lập tức tập kích.

Ông Zhluktenko cho biết các nhóm xâm nhập của Nga đôi khi bắt đầu nhiệm vụ từ cách tiền tuyến vài km, đi bộ, ẩn nấp trong rừng hoặc nhà bỏ hoang trên đường tiến về mục tiêu.

Trong một số trường hợp, Nga sử dụng chiến thuật "độn thổ", tức là tận dụng các đường ống khí đốt, ống nước bỏ hoang để xuyên qua phòng tuyến của đối phương rồi đánh úp. Không dưới một lần Ukraine đã để mất lãnh thổ với chiến thuật này của Nga.

Chiến thuật tập kích mới thể hiện thực tế trên chiến trường khi UAV trinh sát trở thành đôi mắt trên không giúp Nga quan sát lỗ hổng phòng thủ của đối phương để tận dụng. Nó cũng cho thấy sự dễ tổn thương của xe tăng và thiết giáp trong môi trường UAV bay rợp trời khiến các cuộc tiến công cơ giới trở nên giảm hiệu quả.