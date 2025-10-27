Ukraine bác tin hơn 10.000 binh sĩ bị bao vây

Ukraine bác tin hơn 10.000 binh sĩ bị Nga bao vây ở Kupyansk và Pokrovsk (Ảnh minh họa: Military).

Phát biểu với truyền thông ngày 26/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, thông tin hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Kupyansk và Pokrovsk là sai sự thật. Đây không phải lần đầu tiên Kiev đối mặt với thông tin kiểu này.

Trước đó, cùng ngày, Nga tuyên bố khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kupyansk và Pokrovsk.

“Đã ghi nhận có khoảng 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở hướng Kupyansk, và khoảng 5.500 người bị bao vây ở hướng Krasnoarmeysk. Các sĩ quan chỉ huy đã báo cáo cho Tổng Tư lệnh tối cao đầy đủ thông tin về tình hình trên chiến trường”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo.

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, cách trung tâm Kharkov khoảng 100km về phía đông. Trong khi đó, Krasnoarmeysk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích, những tuyên bố như vậy thường nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng lần này mục tiêu chính của Moscow là “tạo ảo tưởng với Mỹ rằng Nga đang giành lợi thế trên chiến trường”.

Ông Zelensky cho biết ông nhận được thông tin cập nhật thường xuyên từ Bộ Tổng tham mưu và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi.

Theo ông, trong tuần qua, mức độ hoạt động của Nga gần Kupyansk và Pokrovsk “đã giảm từ 1,5 đến 2 lần so với các giai đoạn trước”. Ông khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn “kiểm soát được tình hình”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 26/10, họ ghi nhận 71 cuộc giao tranh ở 2 khu vực này. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công theo hướng Kupiansk và 17 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk.

“Về tình hình trên các hướng tiến về Pokrovsk và trong chính thành phố: đối phương, lợi dụng không gian giữa các vị trí và thâm nhập bằng các nhóm bộ binh nhỏ, và hiện có khoảng 200 quân trong thành phố”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói.

Các trận đấu súng vẫn đang diễn ra trong thành phố, và các đơn vị máy bay không người lái hoạt động tích cực. Các cuộc đụng độ tại đây có đặc trưng là cường độ cao. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh quân đội Nga đang tăng cường sử dụng các xe bọc thép.

Ông Zelensky cho hay Nga đã “tập trung nhóm tấn công chủ lực ở gần Pokrovsk”, đồng thời xác nhận “sự xuất hiện của các nhóm biệt kích và trinh sát Nga trong khu vực”.

“Ngay tại Pokrovsk, Nga đã tập trung nhóm tấn công chủ lực, bao gồm một số lượng đáng kể binh sĩ đối phương. Tất nhiên, điều đó tạo nên tình huống khó khăn tại Pokrovsk và các huyện lân cận. Các trận chiến đang diễn ra ác liệt trong thành phố và vùng ngoại vi. Các nhóm biệt kích và trinh sát đã xâm nhập, tình hình hậu cần cũng rất phức tạp”, Tổng thống Ukraine nói trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm hôm 26/10.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Nga càng nhanh càng tốt. Ông Zelensky lưu ý thêm, kế hoạch tiến công của Nga đã nhiều lần bị phá vỡ trong 10 tháng qua.