Tướng Ukraine: Nga áp đảo 3 lần về nhân lực và thiết bị trên tiền tuyến

Nga được cho là sẽ tập trung nguồn lực cho mặt trận miền Đông Ukraine trong mùa thu này (Ảnh: Getty).

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga hiện có ưu thế gấp 3 lần về quân số và trang thiết bị. Trên các hướng chính, họ đông hơn quân đội Ukraine từ 4 đến 6 lần.

Trong tháng 8, Nga hy vọng giành được lợi thế chiến lược, tạo ra bước đột phá và bao vây quân đội Ukraine trong khu vực Pokrovsk - Myrnohrad. Các cuộc tấn công quy mô lớn cũng được lên kế hoạch theo hướng Novopavlivka và Zaporizhia.

Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn những kế hoạch này. Lực lượng Nga buộc phải trì hoãn cuộc tấn công ở Zaporizhia và điều động các đơn vị lính thủy đánh bộ tới vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Thực tế, tháng mà Nga dốc toàn lực để tìm kiếm đột phá lại trở thành tháng mà họ đạt được ít lợi ích lãnh thổ nhất.

Theo ông Syrskyi, quân đội Nga áp dụng chiến thuật “thâm nhập từng bước” với các nhóm bộ binh nhỏ, tìm cách len lỏi vào khu dân cư bằng cách khai thác khoảng trống giữa các vị trí và tránh đối đầu trực diện.

Ông Syrskyi cho biết, trong tháng 8, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 58km² lãnh thổ và tiếp tục kiềm chế, ngăn chặn các đợt tấn công đột phá của Nga. Ngoài ra, lực lượng phòng thủ Ukraine cũng giành lại ngôi làng Zarichne ở vùng Donetsk. Khu định cư này hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trọng tâm then chốt của Nga trong mùa thu này vẫn là vùng Donetsk. Nỗ lực chính sẽ tập trung vào việc kiểm soát Pokrovsk và Kostyantynivka, cũng như chuẩn bị cho các trận chiến với “vành đai pháo đài” của Ukraine ở Sloviansk, Druzhkivka và Kramatorsk.

Bộ chỉ huy Nga đang điều động lính thủy đánh bộ và lính dù tới vùng Donetsk từ phía bắc Sumy và hướng Kherson.

“Những sự điều chuyển này cho thấy rõ rằng chiến dịch tấn công mùa thu của Nga sẽ tập trung vào việc giành nốt phần lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk, đặc biệt là các khu vực Dobropillya, Pokrovsk và Kostyantynivka”, nhà phân tích Grace Mappes của ISW nhận định.

Chuyên gia Grace Mappes nói: “Lực lượng Nga có thể cuối cùng sẽ giành được Pokrovsk vào mùa thu, song vẫn chưa rõ liệu lực lượng Ukraine có thể ngăn chặn mục tiêu này thêm vài tháng nữa hay không”.

Các nhà phân tích ISW ước tính rằng nếu năng lực tác chiến của Nga giữ nguyên ở mức hiện tại, họ có thể tiến về Kostyantynivka và Druzhkivka, nhưng khó giành toàn quyền kiểm soát trước cuối năm nay. Việc kiểm soát hoàn toàn “vành đai pháo đài” của Ukraine ở Donbas sẽ là một nhiệm vụ kéo dài nhiều năm.