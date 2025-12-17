Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Chiến thuật "chậm - chắc" của Nga

Cuộc tấn công vào Seversk (Siversk) được quân đội Nga (RFAF) thực hiện theo chiến thuật "tiến chậm nhưng chắc", với các cuộc đột kích nhỏ nhưng liên tục của các nhóm bộ binh.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, lực lượng Moscow tập trung vào chiến thuật bao vây, tránh tấn công trực diện vào các vị trí kiên cố, giúp giảm thiểu tổn thất và khai thác điểm yếu phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU).

Phóng viên chiến trường Nga Ruslan Tatarinov cho biết, thành công của RFAF đến từ một loạt hoạt động nhanh chóng dọc theo toàn bộ tiền tuyến, buộc đối phương phải phân tán binh lực. Điều này khiến các lực lượng dự bị của Ukraine không thể chi viện cho Seversk, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ thành phố.

Kênh Military Chronicles cũng lưu ý, quân đội Nga tích cực sử dụng UAV để kiểm soát các tuyến đường tiếp tế quan trọng, gây khó khăn cho đối phương.

Cựu binh Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner kiêm nhà quan sát quốc phòng Condottiero chỉ ra rằng, một lượng lớn binh sĩ và vũ khí hạng nặng của AFU đang bị cầm chân ở mặt trận Pokrovsk khiến việc tiếp viện cho Seversk trở nên bất khả thi.

Hiện tại, công tác dọn dẹp thành phố Seversk đã hoàn tất, các điểm kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine bị quét sạch. Quân đội Nga đang tiến hành rà phá bom mìn và triển khai công tác cứu trợ nhân đạo.

Thành phố này từng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân Donetsk vào mùa xuân và hè năm 2014, trước khi trở lại quyền kiểm soát của Kiev. Chiến dịch đánh chiếm Seversk của RFAF bắt đầu vào tháng 7, khi họ tiến đến ngoại ô phía đông và phía bắc thành phố, bắt đầu các nỗ lực bao vây.

Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, lực lượng đồn trú của Ukraine tại đây đã bị bao vây hoàn toàn, mọi tuyến đường tiếp vận đều bị phong tỏa và bắn phá.

Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch diễn ra nhanh chóng. Sau khi chiếm được vị trí phòng thủ trung tâm, quân đội Nga vượt sông Bakhmutka, kiểm soát nhà máy gạch, một vị trí phòng thủ chủ chốt của AFU với các kho chứa hàng và công sự chiến đấu kiên cố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk tính đến 19h ngày 16/12 theo giờ địa phương. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang dọn dẹp thành phố đồng thời nhanh chóng tiến về phía tây, hướng tới Sloviansk (Ảnh: Rybar).

Pháo đài cuối cùng che chắn Sloviansk - Kramatorsk

Seversk nằm ở phía tây bắc Donbass, cách Lisichansk 15km và Sloviansk 25km. Vị trí chiến lược này cho phép AFU nã pháo vào các khu định cư do Nga kiểm soát và ngăn chặn các tuyến đường tiếp vận của Nga ở bắc Donetsk. Tuy nhiên, quan trọng hơn, thành phố là pháo đài cuối cùng của Ukraine, tiền đồn che chắn cho cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, và giờ nó đã thất thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Việc kiểm soát Seversk và các chiến dịch tấn công thành công theo hướng này, là tiền đề quan trọng để thúc đẩy một cuộc tấn công mới".

Tại thời điểm này, quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng giữ các vị trí ở ngoại vi phía tây thành phố, trong rừng và trên các ngọn đồi. RFAF đang tấn công bằng mọi loại vũ khí. Đồng thời, quân đội Nga đang tiến về phía nam từ đầu cầu Platonovka, hướng tới Reznikovka và Kirovo, nhằm cắt đứt trung tâm kháng cự này và buộc đối phương phải rút lui hoặc bị bao vây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi kiểm soát Seversk, RFAF đã tiếp tục mở rộng về phía tây, tiến vào khu vực rừng Rai-Aleksandrovka và Nikolaevka, vốn là ngoại ô của Sloviansk. Điều này báo hiệu chiến dịch đột phá cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, và giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn công Donetsk, sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

Ý nghĩa chính trị và những rạn nứt nội bộ Ukraine

Bên cạnh ý nghĩa quân sự, việc RFAF giành quyền kiểm soát Seversk còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Các chuyên gia Ukraine trước đây đã dự đoán, với tốc độ tiến công chậm chạp, Nga có thể sẽ mất thêm 4 năm để kiểm soát toàn bộ Donetsk, làm cơ sở cho các thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng tuyên bố AFU đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong việc phòng thủ Donbass. Tuy nhiên, giờ đây, RFAF đang tiến gần đến cứ điểm cuối cùng của lực lượng Kiev ở vùng Donetsk.

Diễn biến này gửi một tín hiệu chính trị rõ ràng đến châu Âu và Mỹ: Nga sẽ kiểm soát các vùng lãnh thổ còn lại của Donbass, nếu không thông qua thỏa thuận hòa bình, thì bằng biện pháp quân sự.

Việc Nga kiểm soát Seversk cũng làm bùng lên tranh cãi trong nội bộ Ukraine. Nữ nghị sĩ Mariana Bezuglaya tuyên bố AFU mất quyền kiểm soát thành phố này vào ngày 10/12, đồng thời cáo buộc Bộ Tổng tham mưu AFU và Văn phòng Tổng thống Ukraine che giấu sự thật.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn khẳng định "các vị trí vẫn được giữ vững" và tình hình "đang được kiểm soát" nhưng có không ít người ở Ukraine nhận định tuyên bố của bà Bezuglaya gần với thực tế hơn.

Sự "khác biệt về quan điểm" này cho thấy hệ thống quản trị của Ukraine đang mất cân bằng, với cuộc khủng hoảng lòng tin ngày càng sâu sắc trong dân chúng và mâu thuẫn trong giới lãnh đạo, cản trở khả năng đoàn kết xã hội.

Tất cả những điều này là kết quả trực tiếp của những bước tiến liên tiếp của RFAF, với chiến thuật hiệu quả kết hợp giữa việc thâm nhập bằng các nhóm bộ binh nhỏ, bao vây và các cuộc oanh tạc dữ dội, tuy chậm nhưng đang mang lại thắng lợi cho Moscow.