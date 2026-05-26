Nga thông báo với Mỹ bắt đầu tấn công trung tâm ra quyết định của Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: TASS).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio hôm 25/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thông báo rằng các lực lượng vũ trang Nga đang bắt đầu các cuộc tấn công mang tính hệ thống vào các địa điểm ở Kiev được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

"Thực hiện chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chính thức thông báo cho phía Mỹ rằng để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Nga, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang bắt đầu các đòn không kích mang tính hệ thống và nhất quán nhắm vào các địa điểm quân sự và các trung tâm ra quyết định tương ứng ở Kiev", Bộ này cho biết.

Ông cũng lưu ý Ngoại trưởng Mỹ về khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Nga trong việc "đảm bảo sơ tán nhân viên ngoại giao và các công dân khác của họ ra khỏi thủ đô của Ukraine”.

Trong suốt cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã "nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất theo đề xuất của Mỹ tại Anchorage vào tháng 8/2025 liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc rằng châu Âu và Ukraine đang làm suy yếu các thỏa thuận vốn nhằm mở đường cho một giải pháp định cư lâu dài, bền vững dựa trên sự cân bằng lợi ích".

Hai nhà ngoại giao cũng trao đổi về cuộc chiến Iran cũng như các vấn đề liên quan đến Cuba.

Ngoài ra, ông Lavrov và ông Rubio cũng "tái khẳng định cam kết của 2 bên trong việc tiếp thêm sinh lực cho các nỗ lực nhằm bình thường hóa hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ trên lãnh thổ của nhau bất chấp những khác biệt hiện tại”.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công của Ukraine vào một ký túc xá cao đẳng ở thị trấn Starobelsk vào tuần trước là "giọt nước tràn ly" đối với Nga, và nước này sẽ tiến hành các cuộc "tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ bây giờ.

"Đây là giọt nước tràn ly. Trong những bối cảnh này, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động các đòn không kích mang tính hệ thống chống lại tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm cả những địa điểm nơi UAV được thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị để đưa vào sử dụng", Bộ này cho biết, đồng thời cảnh báo Moscow đang thay đổi phương thức tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ gây ảnh hưởng đến "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.

Bộ Ngoại giao Nga từng đưa ra một cảnh báo tương tự vào đầu tháng này, khi Nga đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev để đáp trả các mối đe dọa của nước này đối với việc tấn công các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow hồi tháng trước. Nga gửi thông báo sơ tán tới tất cả các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế được ủy quyền tại Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.