Triều Tiên phóng tên lửa ra biển, Hàn Quốc họp khẩn

Triều Tiên phóng thử các hệ thống tên lửa đa nòng hôm 14/3 (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay các tên lửa không xác định đã được phóng vào lúc 8h50 ngày 8/4 giờ địa phương từ khu vực gần Wonsan trên bờ biển phía đông của Triều Tiên.

JCS cho biết, các tên lửa đã bay xa khoảng 240km, đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết về vụ phóng lần này. Tuy nhiên, JCS không nói rõ vật thể bay mà Triều Tiên phóng bay là loại vũ khí nào.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc phát hiện vụ phóng tương tự gần khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 7/4. Họ cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia trong ngày 8/4, gọi các vụ phóng thử lần này của Bình Nhưỡng là "hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc". Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các cuộc thử nghiệm như vậy.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức quân sự cho biết, vật thể được phóng hôm 7/4 có thể là một tên lửa đạn đạo, có thể gặp sự cố sau khi phóng đi.

Theo các chuyên gia, tên lửa có thể dễ di chuyển và bí mật vụ phóng hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng, vốn thường phải được nạp nhiên liệu trước khi khai hỏa và không thể duy trì lâu ở trạng thái đã nạp nhiên liệu.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên mới đây thông báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp cho vũ khí và gọi đó là một bước phát triển quan trọng giúp tăng cường kho vũ khí chiến lược của nước này.

Thông tin về các vụ phóng mới nhất này cũng được đưa ra sau tuyên bố của một quan chức cấp cao Triều Tiên trong đó làm rõ rằng Bình Nhưỡng "không thấy có bất kỳ thay đổi nào trong lập trường thù địch đối với Seoul bất chấp hy vọng về sự tan băng trong mối quan hệ liên Triều".

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ liên Triều, trong đó hôm 6/4 ông bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.

Vài giờ sau phát biểu của Tổng thống Lee Jae-myung , bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.