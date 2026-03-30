Hãng hàng không Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Air China đã nối lại các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng (Ảnh: Getty).

Động thái này đánh dấu một dấu hiệu khác cho thấy Triều Tiên đang dần mở cửa trở lại sau khi khôi phục dịch vụ đường sắt giữa thủ đô hai nước.

Theo trang web của Air China, chuyến bay CA121 khởi hành từ sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào lúc 8h05 sáng 30/3 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 11h sáng cùng ngày.

Theo các nguồn tin, hình ảnh tại ​​​ sân bay nhộn nhịp của Bắc Kinh cho thấy hành khách xếp hàng dài để làm thủ tục ký gửi hành lý.

Ông Zhao Bin, một doanh nhân đang cầm trên tay chiếc vé máy bay đi Bình Nhưỡng, bày tỏ niềm tin rằng hoạt động du lịch đến Triều Tiên sẽ sớm được nối lại đối với du khách Trung Quốc. "Tôi hy vọng cả các tuyến đường sắt và các chuyến bay của Air China sẽ tăng lên, và sẽ có nhiều hoạt động giao lưu và đi lại giữa người dân", ông nói.

Vé hạng phổ thông có giá khoảng 200 USD và một chuyến bay khứ hồi từ Bình Nhưỡng được lên lịch vào giữa ngày.

Công ty du lịch Young Pioneer Tours, chuyên về du lịch Triều Tiên, cho biết với AFP rằng việc Air China nối lại đường bay đến Bắc Kinh sẽ mở ra nhiều kết nối dễ tiếp cận hơn đến Bình Nhưỡng.

"Trước đây, Air China cũng khai thác các chuyến bay vào thứ tư và thứ sáu, vì vậy có khả năng các dịch vụ bổ sung sẽ được thêm vào trong tương lai gần", ông Rowan Beard, quản lý tour của Young Pioneer cho hay.

Hôm 12/3, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đã nối lại dịch vụ tàu khách quốc tế kết nối các thành phố sau 6 năm gián đoạn. Tuyến đường sắt chở khách Đan Đông - Bình Nhưỡng hoạt động hằng ngày theo cả hai chiều. Trong khi đó, tuyến đường sắt nối liền Bắc Kinh và Bình Nhưỡng hoạt động 4 lần một tuần (thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy).

Trung Quốc đóng vai trò là huyết mạch cho nền kinh tế của Triều Tiên với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn hỗ trợ ngoại giao và chính trị quan trọng.

Tuy nhiên, việc đi lại giữa hai nước láng giềng Đông Á này bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ năm 2020, khi các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt được áp dụng trong đại dịch Covid-19.