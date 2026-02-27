Mỹ sẵn sàng đàm phán không điều kiện tiên quyết với Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore năm 2018 (Ảnh: Reuters)

“Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, qua đó góp phần ổn định Bán đảo Triều Tiên”, Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Trắng ngày 26/2 cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh: “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

Bình luận được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ “chính sách thù địch”.

Tại một đại hội đảng quan trọng gần đây, ông Kim Jong-un nói rằng Bình Nhưỡng “không có lý do gì để không hòa hợp với Mỹ” nếu Washington rút lại chính sách thù địch, đồng thời nhấn mạnh triển vọng quan hệ Mỹ - Triều “hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ”.

Trong bài phát biểu tại đại hội đảng Lao động cầm quyền, ông Kim Jong-un để ngỏ cánh cửa cho ngoại giao với chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh xuất hiện suy đoán chủ nhân Nhà Trắng có thể tìm cách nối lại đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un bác bỏ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tiếp cận Bình Nhưỡng, làm giảm hy vọng của Seoul về việc nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Jeong Yeon-doo thăm Washington trong tuần này để thảo luận về phối hợp chính sách liên quan đến Triều Tiên và các vấn đề khác.

Trong thời gian ở Washington, ông đã gặp các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị Allison Hooker, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Thomas DiNanno, và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre.

“Tôi đã xác nhận không có thay đổi nào trong lập trường của Mỹ rằng họ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết”, ông Jeong nói với các phóng viên Hàn Quốc tại Washington.

Ông cho biết thêm trong các cuộc trao đổi với quan chức Mỹ, ông đã giải thích Seoul sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, đồng thời tìm cách giảm căng thẳng liên Triều và xây dựng lòng tin với Triều Tiên “trong dài hạn”.

Trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump hồi tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết Hàn Quốc sẽ đóng vai trò “người tạo nhịp” để hỗ trợ ông Trump trở thành “người kiến tạo hòa bình.”

Một quan chức cấp cao của Seoul cho biết hiện chưa có diễn biến mới nào ở cấp làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên có thể mở đường cho việc nối lại đối thoại song phương.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim: lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6/2018, lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và lần thứ ba tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều vào tháng 6/2019.