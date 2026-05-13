Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí vào ngày 11/5 (Ảnh: KCNA).

Hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 13/5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiến hành chuyến thị sát vào ngày 11/5.

Trong chuyến thị sát này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần yêu nước và sự tận tụy của đội ngũ công nhân quốc phòng.

Đội ngũ công nhân quốc phòng là những người đã lập kỷ lục trong sản xuất nhiều loại đạn pháo và đạn súng trường, góp phần đáng kể vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ ra những thiếu sót còn tồn tại trong cơ cấu, hệ thống sản xuất và trang thiết bị của ngành công nghiệp vũ khí, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng siết chặt kiểm soát chất lượng và tăng cường hiệu quả để củng cố năng lực quân sự của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng súng cối và pháo lựu, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ liên quan tới việc xây dựng tổ hợp sản xuất pháo chuyên dụng và nhà máy sản xuất vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu tương lai của lực lượng vũ trang.

Ông Kim Jong-un cũng yêu cầu thiết lập hệ thống sản xuất các loại đạn đa năng độ chính xác cao với nhiều cỡ nòng khác nhau, bao gồm cả đạn chuyên dụng và đạn huấn luyện.

Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục thị sát các cơ sở quân sự, các hoạt động quốc phòng. Mới đây nhất, ông Kim Jong-un ngày 7/5 đã thị sát tàu khu trục mới mang tên Choe Hyon, theo dõi cuộc thử nghiệm đánh giá tổng hợp năng lực cơ động trước thời điểm con tàu chính thức được đưa vào biên chế.

Hồi cuối tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát một đơn vị hỗn hợp thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới của quân đội Triều Tiên ở miền Tây quốc gia Đông Bắc Á này. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên.