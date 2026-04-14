Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát các vụ phóng thử tên lửa

Ông Kim Jong-un và các quan chức quân sự giám sát vụ thử hôm 12/4 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim Jong-un giám sát các vụ thử tên lửa diễn ra hôm 12/4, nhằm kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp trên tàu, đồng thời đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống dẫn đường chống gây nhiễu được cải tiến.

Theo KCNA, 2 tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng từ tàu Choe Hyon vào hai ngày trước đó như một phần của đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu khu trục Choe Hyon lớp 5.000 tấn.

KCNA tuyên bố rằng các tên lửa hành trình chiến lược đã bay trong 7.920 giây, và các tên lửa chống hạm trong 1.973 giây, trên quỹ đạo được thiết lập sẵn phía trên biển Hoàng Hải, sau đó đã bắn trúng mục tiêu với “độ chính xác cực cao".

Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un theo dõi các vụ phóng thử từ một bến tàu gần đó, và nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết công tác chuẩn bị của quân đội đã được cải thiện và răn đe chiến tranh hạt nhân là "ưu tiên quan trọng nhất".

"Sự chuẩn bị cho hành động chiến lược của quân đội ta đã được củng cố về mặt chất với những thành tựu khác nhau đạt được gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng", nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại buổi giám sát.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đặt ra nhiệm vụ quan trọng là tăng cường hơn nữa khả năng tấn công chiến lược và chiến thuật của đất nước, đồng thời cải thiện và tinh vi hóa "tư thế ứng phó nhanh chóng", nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc hôm 13/4 cho biết họ đã phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa hành trình từ Nampho vào sáng 12/4 và tiếp tục theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên với sự hợp tác của Mỹ.

Cùng ngày, ông Kim Jong-un cũng nghe báo cáo về kế hoạch bố trí hệ thống vũ khí cho các tàu khu trục số 3 và số 4 hiện đang trong quá trình đóng mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh những tiến triển gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng đã góp phần nâng cao năng lực của quân đội, đồng thời khẳng định định hướng tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng.

Vào tháng 4/2025, Triều Tiên đã ra mắt tàu khu trục Choe Hyon trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân. Sau khi hạ thủy một tàu khu trục 5.000 tấn khác mang tên Kang Kon vào tháng 6/2025, ông Kim Jong-un đã ra lệnh hoàn thành việc đóng tàu khu trục thứ ba cùng lớp vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10) trong năm nay.

Vào tháng 3 vừa qua, Triều Tiên cũng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược tương tự từ tàu chiến trọng tải 5.000 tấn này trong hai lần trước khi tàu chính thức đi vào hoạt động. Việc Bình Nhưỡng sử dụng thuật ngữ vũ khí "chiến lược", ám chỉ rằng những loại vũ khí này có thể sở hữu khả năng mang đầu đạn hạt nhân.