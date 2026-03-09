Con trai ông Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Hội đồng Chuyên gia Iran ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước. Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ông được lựa chọn bởi Hội đồng Chuyên gia Iran, một hội đồng gồm 88 giáo sĩ cấp cao được bầu.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

Hội đồng Chuyên gia Iran đã kêu gọi người dân ủng hộ ban lãnh đạo mới của đất nước.

Trong một tuyên bố, Hội đồng kêu gọi người dân Iran, đặc biệt là các học giả, giới học thuật và tầng lớp tinh hoa quốc gia, tuyên thệ trung thành với ban lãnh đạo mới và duy trì sự đoàn kết xung quanh nguyên tắc Velayat-e Faqih, tức hệ thống “quyền giám hộ của giáo luật gia Hồi giáo”, nền tảng của cấu trúc chính trị tại Iran.

Hội đồng cho biết họ đã triệu tập ngay sau khi có tin về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, dù đất nước đang trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt và các thể chế nhà nước phải đối mặt với những lời đe dọa trực tiếp.

Các quan chức nói rằng Hội đồng vẫn tiến hành quy trình hiến định để chọn lãnh tụ mới, nhằm tránh khoảng trống quyền lực trong quốc gia.

Sau những gì được mô tả là các cuộc thảo luận sâu rộng, Hội đồng thông báo rằng ông Khamenei đã được toàn bộ các thành viên bỏ phiếu nhất trí lựa chọn trở thành lãnh tụ thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Ông Mojtaba, 56 tuổi, là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Khamenei và được cho là có ảnh hưởng đáng kể phía sau hậu trường, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng quân sự quyền lực nhất của đất nước, cũng như lực lượng bán quân sự tình nguyện Basij.

Ông Mojtaba không phải là giáo sĩ cấp cao và không giữ vai trò chính thức nào trong chính quyền. Ông đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2019. Washington khi đó cáo buộc ông làm việc chặt chẽ với chỉ huy của IRGC - Lực lượng đặc nhiệm Quds và lực lượng Basij.

Theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề, Israel đã nhắm mục tiêu vào ông Mojtaba trong một cuộc không kích vào tuần trước. Tuy nhiên, Israel tin rằng ông chỉ bị thương trong cuộc tấn công đó.

Mỹ và Israel nói gì?

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ coi việc ông Mojtaba Khamenei được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran là một kết quả “không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Donald Trump hôm qua cũng cảnh báo Lãnh tụ Tối cao mới “sẽ không tồn tại lâu” nếu không có sự chấp thuận của ông.

Ngoài bình luận đó, ông Trump đưa ra rất ít chi tiết về kiểu lãnh đạo mà ông muốn thấy ở Iran. Ông cũng tuyên bố ông muốn được tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran - một ý tưởng mà Tehran đã bác bỏ.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận việc Iran có một lãnh đạo tôn giáo hay không, ông Trump nói: “Vâng, tôi có thể. Ý tôi là, điều đó phụ thuộc vào người đó là ai. Tôi không thấy phiền với các lãnh đạo tôn giáo. Tôi làm việc với nhiều lãnh đạo tôn giáo và họ thật tuyệt vời”.

Trong khi đó, Israel hôm qua cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất cứ ai kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, nói rằng “cánh tay dài của Nhà nước Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm và bất kỳ ai cố gắng bổ nhiệm ông ấy”.