Trung Quốc nhìn thấy "tia hy vọng" cho xung đột tại Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên của cuộc xung đột ở Trung Đông đối thoại trong các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Ông Vương cho rằng cả Tehran và Washington đều đã phát đi tín hiệu sẵn sàng quay lại bàn đàm phán, dù Iran và Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

“Với việc cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, một tia hy vọng cho hòa bình đã xuất hiện”, ông Vương nói với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, theo bản thông cáo của Bắc Kinh công bố vào ngày 25/3.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng “cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra, và tôi tin rằng lập trường của chúng tôi hoàn toàn dựa trên nguyên tắc. Việc nói về đàm phán lúc này là thừa nhận thất bại".

Ngày 25/3, ông Trump khẳng định Iran đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, cho rằng việc Tehran phủ nhận là do lo ngại đối mặt với sự phản đối trong nước.

“Nhân tiện, họ (Iran) đang đàm phán, và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump phát biểu tại một bữa tối với các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Nhà Trắng cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tập kích mạnh mẽ hơn nếu Iran không chấp nhận một kế hoạch hòa bình để kết thúc chiến sự, nhưng Tehran vẫn khẳng định sẽ không đàm phán.

Ông Vương cũng nói với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan rằng đúng sai của cuộc xung đột ở Trung Đông là “rõ ràng”, đồng thời bày tỏ ủng hộ nước này trong việc thúc đẩy Mỹ - Iran đàm phán.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các nỗ lực ngoại giao “mạnh mẽ” nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua đối thoại với cả Washington và Tehran, ông Fidan cho biết trước đó. “Việc kéo dài cuộc chiến này chỉ dẫn đến thêm thương vong và những tổn thất không cần thiết, đồng thời khiến xung đột lan rộng hơn nữa", ông cảnh báo.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 24/3, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội để sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

“Đàm phán tốt hơn là xung đột”, ông Vương nói với ông Araghchi, đồng thời nhấn mạnh “mọi điểm nóng đều nên được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, chứ không phải bằng việc sử dụng vũ lực”.

Mặt khác, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho hay, Iran dường như đã đưa ra một loạt yêu cầu chính thức nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu đàm phán.

Theo đó, các quan chức Iran đang tìm kiếm những bảo đảm chắc chắn rằng giao tranh sẽ không tái diễn, cùng với một thỏa thuận mới về eo biển Hormuz mà trên thực tế sẽ đặt khu vực này dưới sự kiểm soát của Iran.

Nguồn tin cho biết Iran cũng đang yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn khu vực và bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà nước này phải gánh chịu trong chiến tranh.