Tàu dầu trúng hỏa lực ở eo biển Hormuz

Tàu chở hàng đăng ký tại Thái Lan Mayuree Naree bị tấn công gần Hormuz hồi tháng 3 (Ảnh: AFP).

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công bởi hai tàu cao tốc được cho là "có liên quan" đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong thông báo, UKMTO cho hay thuyền trưởng của tàu dầu báo cáo rằng 2 xuồng cao tốc đã nổ súng vào tàu của họ mà không đưa ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào qua đài vô tuyến.

Cơ quan này nói thêm, tàu dầu và thủy thủ đoàn được cho là vẫn an toàn.

Trong khi đó, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết, ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công khi cố gắng qua eo biển Hormuz vào hôm nay 18/4.

Iran chưa bình luận về cáo buộc trên.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Iran tuyên bố áp đặt trở lại các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz chưa đầy một ngày sau khi thông báo mở eo biển. Tehran cho biết, quyết định tái áp đặt hạn chế là do Mỹ không chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Những động thái mới nhất của Iran và Mỹ lại khiến tình trạng eo biển Hormuz trở nên bất định. Điều này cũng khiến lệnh ngừng bắn và tiến trình hòa đàm càng mong manh.

Một số nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại Islamabad vào ngày 20/4 tới.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về khả năng diễn ra một vòng đàm phán mới với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết các cuộc thảo luận không thể tiến hành cho đến khi 2 bên đạt được sự đồng thuận về một khuôn khổ chung.

"Chúng tôi không thể ấn định ngày cụ thể cho đến khi thống nhất được khuôn khổ đàm phán", ông Khatibzadeh khẳng định.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ điều gì Iran đồng ý trong các cuộc đàm phán đều phải bảo vệ được các quyền lợi của nước này theo luật pháp quốc tế.

Ông nói: "Iran sẽ không chấp nhận việc bị coi là một ngoại lệ của luật pháp quốc tế" hay "từ bỏ các quyền lợi của mình".

Thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran

Al Jazeera dẫn một thông điệp được cho là từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Hải quân Iran "luôn sẵn sàng khiến đối thủ phải nếm trải vị đắng của những thất bại mới".

Tuy nhiên, ông Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng hay đưa ra bất kỳ thông điệp video nào kể từ khi kế nhiệm cha mình hồi đầu tháng 3, không đề cập đến những hỗn loạn gần đây xung quanh tình trạng của eo biển Hormuz trong thông điệp bằng văn bản này.

Thay vào đó, thông điệp đã ca ngợi quân đội Iran vì "sự dũng cảm trong việc bảo vệ lãnh thổ, vùng biển và lá cờ thuộc về quốc gia".