Tình báo Mỹ hé lộ tình trạng kho tên lửa của Iran

Một bệ phóng tên lửa của Iran trưng bày ở Tehran (Ảnh: AFP).

New York Times đưa tin, các đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy Iran có khả năng vẫn còn quyền tiếp cận khoảng 70% kho tên lửa đạn đạo và khoảng 60% bệ phóng tên lửa so với thời điểm trước chiến tranh.

Ngoài ra, báo cáo dẫn lời các quan chức tình báo và quân sự Mỹ cho biết, Iran vẫn duy trì được khoảng 40% kho vũ khí máy bay không người lái.

Theo New York Times, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ có hiệu lực vào ngày 8/4, Tehran có quyền tiếp cận khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của mình. Kể từ đó, báo cáo cho biết họ đã xoay sở để đào thêm 100 bệ phóng từ dưới lòng đất, nâng tổng số bệ phóng tên lửa có khả năng hoạt động lên khoảng 60% so với tổng số trước xung đột.

Báo cáo cho biết, cùng với các bệ phóng, Iran cũng đang nỗ lực đào bới bất kỳ kho tên lửa nào bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ đều cho rằng Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể với hàng nghìn tên lửa và UAV, bất chấp các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Mỹ cần tập kích thêm khoảng 2-3 tuần để làm suy yếu hoàn toàn năng lực quân sự Iran. Số khác nhận định đây là kịch bản lạc quan, dự đoán Washington có thể mất nhiều thời gian hơn mà không bảo đảm xóa sổ hoàn toàn năng lực công nghiệp và hạt nhân Iran.

Những biện pháp chuẩn bị trước xung đột dường như đã giúp Iran hạn chế được nhiều tổn thất. Ngoài bảo toàn kho vũ khí tầm xa, những kế hoạch này còn giúp Iran duy trì bộ máy lãnh đạo bất chấp các vụ sát hại của Mỹ và Israel nhằm vào giới lãnh đạo và quân sự cấp cao Iran.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã kéo dài 50 ngày trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc bởi các vấn đề như kiểm soát eo biển Hormuz hay chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn cấp cao tại Phòng Tình huống bên trong Nhà Trắng nhằm thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, cuộc xung đột với Iran khi lệnh ngừng bắn sắp hết hiệu lực.

Hôm 18/4, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ nối lại chiến dịch không kích nếu Iran không đạt được thỏa thuận trước ngày 22/4.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 18/4 cho biết Tehran đang xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ. Đây là bản đề xuất được gửi thông qua trung gian Pakistan.

Mặc dù Tehran chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng trong một tuyên bố do hãng tin bán chính thức Mehr News công bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã tái khẳng định mạnh mẽ một số yêu sách đã nêu trước đó, bao gồm cả việc mở rộng quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Hội đồng tuyên bố: “Iran quyết tâm thực hiện việc giám sát và kiểm soát hoạt động quá cảnh qua eo biển Hormuz cho đến khi xung đột kết thúc một cách dứt điểm và đạt được nền hòa bình lâu dài trong khu vực”.

Bất chấp kênh ngoại giao đang mở, Iran nhấn mạnh rằng lập trường của họ vẫn không hề thay đổi. Phía Iran tuyên bố đội ngũ đàm phán của mình “sẽ không thực hiện dù chỉ một sự thỏa hiệp, nhượng bộ hay nới lỏng nhỏ nhất, và sẽ bảo vệ lợi ích của dân tộc Iran bằng tất cả sức mạnh của mình”.