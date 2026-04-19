Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hóa giải bài toán khó ở eo biển Hormuz (Ảnh minh họa có sử dụng AI: The Indian Express).

Súng đã nổ, Iran siết chặt eo biển Hormuz, ông Trump họp khẩn

Hôm 18/4, Iran nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này sau khi cáo buộc Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran ngày 18/4 tuyên bố “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được trả về trạng thái trước đây… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran”.

Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện vẫn còn hiệu lực.

Động thái quyết liệt của Iran khiến căng thẳng chưa kịp hạ nhiệt đã lại tăng cao. Một dấu hiệu nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Súng đã nổ ở eo biển Hormuz, trong đó Iran bị cáo buộc tấn công tàu dầu sau khi tuyên bố tái áp đặt các hạn chế đối với việc lưu thông qua tuyến đường này.

CNN đưa tin, các tàu chiến Iran đã bắn vào một tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz sau tuyên bố của Tehran, và một tàu thứ hai bị trúng đạn, theo các nhà chức trách hàng hải.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa của Mỹ khiến nhiều tàu phải quay đầu, huyết mạch chiến lược vắng lặng lạ thường (Video: RT).

Trước những diễn biến bất ngờ khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tại Nhà Trắng trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiến tới thời điểm then chốt, khi lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn sau 3 ngày nữa.

Ông Trump đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần, tổ chức một sự kiện tại Phòng Bầu dục, nơi ông ký một sắc lệnh hành pháp về điều trị bằng chất gây ảo giác, trong khi các thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia của ông lần lượt đến Nhà Trắng.

Hoạt động dồn dập này diễn ra khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trước thời hạn ngừng bắn sắp đến, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn và nguy cơ tái diễn xung đột vẫn còn hiện hữu.

Sau các cuộc họp, ông Trump đã tới Virginia và đang ở sân golf của mình.

Tình hình đàm phán Mỹ - Iran

Washington và Tehran còn một chặng đường dài trước khi đạt được thỏa thuận, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán hàng đầu của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói với truyền hình nhà nước.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm 18/4 nhấn mạnh, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể diễn ra cho đến khi hai bên thống nhất được một "khuôn khổ" chung. Ông nhấn mạnh hai bên vẫn chưa đạt đến thời điểm có thể gặp mặt trực tiếp do những vấn đề mà Washington đang duy trì một lập trường "tối đa hóa yêu cầu”.

Ngược lại, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển nhưng ám chỉ sự thất vọng với Tehran, nói rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho "sự tống tiền" về vấn đề eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 18/4 (Ảnh: Reuters).

Những sự kiện đáng chú ý

Tình hình trong khu vực Trung Đông giống như "một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc". Chính quyền Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ tiếp tục phong tỏa.

Cùng với đó, vẫn có những sự kiện nổi bật khác. Do trục trặc trong hệ thống vận hành, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào tàu Sanmar Herald của Ấn Độ gần đảo Larak. Theo các tín hiệu vô tuyến mà TankerTrackers nhận được, đây thực sự là một sai lầm.

Mặc dù vậy, các tàu chở dầu vẫn đang đi qua Hormuz. Theo Marine Traffic, ít nhất 8 tàu ​​đã có thể vào vịnh Oman theo tuyến đường do chính quyền Iran quy định. Tuy nhiên, một số tàu đã quay trở lại vì lý do không rõ.

Trong khi đó, người dân Li Băng đang tận hưởng niềm vui của một thỏa thuận ngừng bắn. Chính quyền Israel đã cấm người dân địa phương trở về miền Nam Li Băng do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát với lý do phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah.

Đồng thời, một đội tuần tra của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Li Băng (UNIFIL) đã bị tấn công gần Bint Jebel, khiến một binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc đơn vị quân đội Pháp thiệt mạng. Israel đổ lỗi cho Hezbollah, mặc dù các đại diện của nhóm này phủ nhận cáo buộc.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 18/4 (Ảnh: Rybar).

Mặc dù mọi sự chú ý đều tập trung vào Li Băng và Iran, Israel không quên Dải Gaza. Vùng đất này là mục tiêu tấn công hàng ngày của IDF. Tuy nhiên, không có giao tranh trên bộ nào được báo cáo, vì thỏa thuận hòa bình trên thực tế vẫn còn hiệu lực.

Tình hình ở Bờ Tây cũng nghiêm trọng không kém. Chính quyền Israel đang thiết lập các khu định cư mới.

Và ở nước láng giềng Syria, "vấn đề người Kurd" vẫn chưa được giải quyết. Các cuộc đàm phán giữa chính quyền của nhà lãnh đạo Abu Muhammad al-Julani và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang diễn ra, nhưng khả năng xảy ra xung đột mới vẫn cao.