Israel cảnh báo Li Băng giữa lệnh ngừng bắn mong manh

Israel tuyên bố dùng "toàn bộ lực lượng" tại Li Băng, thề sẽ san bằng những ngôi nhà được cho là do Hezbollah sử dụng (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố vào ngày 19/4, Bộ trưởng Katz cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông đã chỉ đạo quân đội hành động với toàn bộ sức mạnh, cả trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh sĩ của Israel ở Li Băng.

Ông Katz cho hay quân đội cũng được lệnh phá hủy các công trình hoặc tuyến đường bị nghi gài mìn, cũng như những vị trí mà Israel cho là cơ sở của nhóm Hezbollah ở Li Băng.

Tuyên bố của giới chức Israel được đưa ra sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Li Băng hôm 17/4, trong ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa hai nước có hiệu lực.

Hôm 19/4, quân đội Israel cho biết đã thiết lập một “Đường ranh giới Vàng” ở miền nam Li Băng, tương tự như đường phân định ở Gaza vốn phân chia các khu vực do lực lượng Israel kiểm soát với các khu vực do Hamas kiểm soát.

Bộ trưởng Katz nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là giải giáp Hezbollah thông qua kết hợp biện pháp quân sự và ngoại giao, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tiếp tục hành động nếu chính phủ Li Băng "không thực hiện nghĩa vụ".

Trong khi một số cư dân miền nam Li Băng bị mất nhà cửa đã vội vã trở về nhà sau thời gian sơ tán, nhiều người vẫn lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực từ hôm 17/4, giúp chấm dứt nhiều tuần giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah tại Li Băng.

Quân đội Israel ngày 19/4 công bố bản đồ triển khai mới bên trong lãnh thổ Li Băng cho thấy lực lượng nước này kiểm soát khu vực kéo dài từ 5-10 km tính từ biên giới, bao gồm hàng chục ngôi làng - phần lớn đã bị bỏ hoang. Israel cho biết mục tiêu là thiết lập "vùng đệm an ninh" nhằm bảo vệ các cộng đồng phía bắc.

"Năm sư đoàn, cùng với lực lượng hải quân Israel, đang hoạt động đồng thời ở phía nam tuyến phòng thủ tiền tuyến ở miền nam Lebanon nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hezbollah và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng ở miền bắc Israel", theo quân đội Israel.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 19/4 chỉ trích điều mà ông gọi là “chủ nghĩa bành trướng của Israel” ở Li Băng, cáo buộc nước này tìm cách tạo ra một việc đã rồi bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vài ngày sau cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Li Băng và Israel trong nhiều thập kỷ, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 2.300 người ở Li Băng và khiến hơn một triệu người phải di dời kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 2/3.

Vào ngày 21/4, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ gặp Thủ tướng Li Băng Nawaf Salam tại Paris (Pháp) trong một chuyến thăm nhằm thể hiện cam kết của Pháp đối với thỏa thuận ngừng bắn và sự ủng hộ đối với “toàn vẹn lãnh thổ” của Li Băng, theo thông báo từ văn phòng tổng thống Pháp.

Ông Macron cũng sẽ kêu gọi chính quyền Li Băng truy tố những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Li Băng hôm 18/4, khiến một binh sĩ Pháp thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cáo buộc Hezbollah đứng sau vụ tấn công trên nhưng nhóm này bác bỏ.