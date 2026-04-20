Iran ồ ạt tấn công tàu chiến Mỹ để đáp trả vụ chặn bắt tàu hàng

Iran cảnh báo tiếp tục đáp trả Mỹ (Ảnh; Army).

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vũ trang Iran cho biết, quân đội Iran đã thực hiện loạt cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu chiến của Mỹ để đáp trả việc bắt giữ một tàu hàng của Iran ngày 19/4.

Theo người phát ngôn này, con tàu bị quân đội Mỹ bắt giữ đang trên lộ trình từ Trung Quốc đến vịnh Oman. Các lực lượng Mỹ đã nổ súng và sau đó bắt giữ con tàu này.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X rằng các lực lượng Mỹ “đang hoạt động tại biển Ả rập đã thực thi các biện pháp phong tỏa đường biển đối với một tàu chở hàng treo cờ Iran khi tàu này đang cố gắng tiến về một cảng của Iran”.

Theo CENTCOM, sau khi các lực lượng Mỹ đưa ra nhiều lời cảnh báo trong suốt 6 giờ đồng hồ, con tàu vẫn không tuân thủ các mệnh lệnh. Sau thời gian đó, lực lượng Mỹ đã nã pháo vào con tàu.

“Các lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều lời cảnh báo và thông báo cho con tàu treo cờ Iran rằng họ đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Sau khi thủy thủ đoàn của tàu Touska không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong khoảng 6 giờ, tàu Spruance đã yêu cầu thủy thủ con tàu sơ tán khỏi buồng máy. Tàu Spruance sau đó đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo MK 45 cỡ 127mm của tàu khu trục vào buồng máy của Touska”, CENTCOM cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm: “Các lính Thủy quân lục chiến Mỹ từ Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 sau đó đã đổ bộ lên con tàu không tuân thủ này, và con tàu vẫn đang bị phía Mỹ tạm giữ”.

Tehran cho rằng việc chặn bắt này của Mỹ là vi phạm lệnh ngừng bắn và vô hiệu hóa hệ thống hàng hải của tàu. Người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh nước này có ý định tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công từ phía Mỹ.

“Bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn, lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu thương mại của Iran tại vùng biển Oman. Họ đã phá hủy thiết bị hàng hải của con tàu và triển khai quân trên boong, thực hiện một hành động rõ rệt chống lại con tàu. Chúng tôi cảnh báo rằng Lực lượng Vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả hành động vũ trang này của phía Mỹ”, người phát ngôn cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran dự kiến hết hạn vào 22/4. Ông cảnh báo tái xung đột với Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại làm phức tạp hơn nữa triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tasnim đưa tin, Iran chưa có kế hoạch cử phái đoàn đàm phán đến Pakistan để đối thoại với Mỹ mặc dù Washington thông báo phái đoàn của họ sẽ đến Islamabad vào tối nay.