Phái đoàn Mỹ sắp đến Pakistan, Iran nói chưa có ý định nối lại đàm phán

Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho hay, nước này chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán mới với Mỹ.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran dẫn một nguồn thạo tin nói rằng Iran không có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai do những yêu cầu "quá mức và phi lý" cũng như lập trường thay đổi liên tục của phía Mỹ.

Theo các nguồn tin, giới chức Pakistan tiếp tục tăng cường các liên lạc ngoại giao kể từ hôm qua với cả Washington và Tehran nhằm đảm bảo các cuộc đàm phán có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày mai 21/4.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã gặp Đại biện lâm thời Mỹ Natalie Baker tại Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad vào ngày hôm nay.

Văn phòng của ông Naqvi cho biết cuộc gặp tập trung vào việc tăng cường quan hệ Pakistan - Mỹ và công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad trong tuần này. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể thời điểm các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ bắt đầu.

Pakistan đã bắt đầu phong tỏa các tuyến đường trọng yếu và tăng cường an ninh tại thủ đô Islamabad vào cuối tuần qua, đặc biệt là xung quanh một khách sạn hạng sang nơi các phái đoàn dự kiến sẽ gặp mặt.

Nhà chức trách đã triển khai quân đội tại các chốt kiểm soát, đóng cửa các địa điểm du lịch và chỉ đạo các khách sạn lớn hạn chế nhận đặt phòng để đảm bảo còn chỗ phục vụ cho sự kiện.

Hôm qua, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận phái đoàn Mỹ sắp đến Islamabad, thủ đô của Pakistan, để nối lại đàm phán với Iran sau khi vòng đối thoại đầu tiên hôm 11/4 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22/4. Hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn khi Iran tấn công các tàu qua eo biển Hormuz cuối tuần qua, trong khi Mỹ nã pháo và bắt giữ một tàu hàng của Iran hôm 19/4. Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn động thái này của Washington.

Những diễn biến mới này phủ bóng lên triển vọng hòa đàm giữa Washington và Tehran. Các cuộc đàm phán vốn rơi vào bế tắc do một số vấn đề, trong đó có việc kiểm soát eo biển Hormuz cũng như số phận của hơn 400kg uranium làm giàu cao bên trong lãnh thổ Iran.

Mỹ coi việc Iran tiến tới phát triển vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ". Tuy nhiên, theo báo Wall Street Journal, các quan chức cho biết sự linh hoạt đã xuất hiện xung quanh vấn đề này trong những ngày gần đây.

Iran đang xem xét liệu Washington có cởi mở với đề xuất đình chỉ trong 10 năm, sau đó là một thập niên mà trong đó Tehran sẽ được phép sản xuất một lượng nhỏ uranium làm giàu thấp hay không.

Tehran chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay nhấn mạnh cần phải sử dụng mọi con đường ngoại giao và hợp lý để giảm bớt căng thẳng với Mỹ.