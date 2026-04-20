Số phận của tàu hàng Iran bị Mỹ bắt giữ

Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran (Video: CENTCOM).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hôm 19/4, quân đội Mỹ đã nã pháo và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran mang tên Touska, khi tàu này đang cố gắng vượt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo CENTCOM, vụ bắt giữ xảy ra sau khi con tàu tìm cách cập cảng Iran bất chấp 6 giờ cảnh báo của lực lượng Mỹ.

Một nhóm Thủy quân lục chiến từ tàu khu trục USS Tripoli của Mỹ đã đổ bộ lên tàu Touska sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống đẩy của con tàu.

Một đoạn video do CENTCOM công bố cho thấy các máy bay trực thăng bay phía trên tàu chở hàng và góc nhìn từ trên cao xuống các thùng container bằng kim loại bên dưới, cùng với đó là một lính Thủy quân lục chiến đu dây xuống phía các thùng container này.

Tàu USS Tripoli đã chở Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, một lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.200 nhân sự, đến Trung Đông để tham gia cuộc xung đột vào tháng trước.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ đu dây bắt giữ tàu Iran (Video: CENTCOM).

Các chuyên gia hàng hải cho biết tàu Touska sẽ được đưa đến một khu neo đậu hoặc cảng biển để kiểm tra. Sau khi hoàn tất và xác định được hàng hóa bên trong, con tàu cuối cùng có thể trở thành tài sản của chính phủ Mỹ như một "chiến lợi phẩm".

"Theo luật tác chiến đường biển, một bên có thể bắt giữ một con tàu trong những tình huống như thế này khi nó cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa", Jennifer Parker, chuyên gia không thường trực tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia cho biết.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, tàu Touska đã di chuyển qua lại giữa thành phố Châu Hải của Trung Quốc và các cảng khác nhau của Iran trong những năm gần đây, và đã nằm trong danh sách trừng phạt từ năm 2018. Theo MarineTraffic, tàu Touska đang "chở đầy hàng", nhưng không nêu rõ chính xác hàng hóa đó là gì.

Bà Parker cho biết: “Nếu Washington chọn giữ con tàu này về lâu dài, nó sẽ cần phải thông qua một tòa án xét xử chiến lợi phẩm cần được thiết lập”.

“Nó có thể được coi là chiến lợi phẩm giống như bất kỳ binh sĩ hay khí tài nào bị bắt giữ trong xung đột vũ trang”, Carl Schuster, cựu hạm trưởng Hải quân Mỹ và là chuyên gia phân tích tại Hawaii, cho hay.

Về số phận của thủy thủ đoàn tàu Touska, bà Parker cho rằng điều đó phụ thuộc vào quốc tịch của họ.

"Nếu đó là các thủy thủ người Ấn Độ hoặc Philippines, tôi nghĩ rằng thủy thủ đoàn sẽ chỉ bị đưa rời khỏi tàu và hồi hương”, bà nhận định.

Bà Parker nói thêm rằng nếu thủy thủ đoàn là người Iran, họ có thể bị giam giữ, hoặc nếu có các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên tàu, họ có thể bị giam giữ như tù binh.

Bà cũng cho biết, nếu tàu Touska chở theo bất kỳ vũ khí hay khí tài nào cho Iran, thủy thủ đoàn nhiều khả năng sẽ bị bắt giữ.

Hiện chưa rõ loại hàng hóa và quốc tịch của thủy thủ đoàn, CENTCOM cũng chưa đưa ra bình luận.

Iran đã lên án vụ bắt giữ là vi phạm lệnh ngừng bắn và tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả.