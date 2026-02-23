Trùm ma túy khét tiếng bị tiêu diệt, bạo lực rung chuyển 8 bang Mexico

Trùm ma túy El Mencho (Ảnh: DEA).

Một trong những trùm buôn ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới, El Mencho, đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, Bộ Quốc phòng Mexico xác nhận. Chiến dịch này đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực, với xe cộ bị đốt cháy và các tay súng phong tỏa đường cao tốc tại hơn hàng loạt bang trên khắp đất nước.

Trùm ma túy có tên thật là Nemesio Rubén Oseguera Cervantes bị tiêu diệt hôm 22/2 tại bang Jalisco, miền Tây Mexico, cùng với ít nhất 6 đồng phạm.

Ông trùm 59 tuổi là thủ lĩnh của băng nhóm trong những năm gần đây đã trở thành tổ chức tội phạm quyền lực và khét tiếng nhất Mexico: Băng đảng Thế hệ Mới Jalisco (CJNG).

Jalisco là cái tên quen thuộc ở Mexico, nơi nhóm này nổi tiếng với mức độ bạo lực cực đoan và kho vũ khí quy mô lớn mang phong cách quân sự.

Bốn thành viên băng đảng bị tiêu diệt tại hiện trường, trong khi 3 tên khác chết khi đang được đưa bằng đường không tới Mexico City, trong đó có El Mencho.

Hai nghi phạm khác bị bắt giữ cùng các loại vũ khí bao gồm bệ phóng rocket có khả năng bắn hạ máy bay và phá hủy xe bọc thép.

Ba binh sĩ bị thương trong chiến dịch và cũng được chuyển về thủ đô điều trị, theo Bộ Quốc phòng Mexico. Bộ này cho biết phía Mỹ đã cung cấp thông tin góp phần vào thành công của chiến dịch.

Bạo lực bùng phát sau khi tên trùm ma túy bị tiêu diệt (Ảnh: Reuters).

Việc El Mencho bị tiêu diệt đã lập tức gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng tại khu vực do hắn có tầm ảnh hưởng. Tình trạng bất ổn buộc các hãng hàng không Mỹ và Canada hủy hàng chục chuyến bay. Air Canada thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Puerto Vallarta “do tình hình an ninh đang diễn biến”, đồng thời khuyến cáo khách hàng không tới sân bay.

Hôm 22/2, các “chốt chặn” bằng xe ô tô, xe buýt và xe tải bị đốt cháy xuất hiện tại ít nhất 8 bang của Mexico: Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas và Zacatecas. Những cột khói lớn bốc cao trên bầu trời Puerto Vallarta, thành phố du lịch nổi tiếng.

Chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng gây rung chuyển khắp Mexico (Video: Guardian).

Cảnh hỗn loạn diễn ra tại thủ phủ Guadalajara của bang Jalisco, khi hành khách hoảng loạn chạy tìm nơi ẩn nấp tại sân bay, dường như lo ngại các cuộc tấn công trả đũa từ lực lượng của El Mencho.

Đến tối hôm qua, Guadalajara gần như trở thành “thành phố ma” khi người dân cố thủ trong nhà. Nhiều bang đã hủy lịch học vào ngày hôm nay.

Mỹ từng treo thưởng 15 triệu USD cho việc bắt giữ El Mencho, kẻ bị cáo buộc vận chuyển lượng lớn cocaine, fentanyl và methamphetamine qua biên giới phía Nam nước này.

Băng đảng của hắn, được thành lập khoảng 16 năm trước và trở thành nhóm tội phạm có ảnh hưởng nhất Mexico, cũng bị cáo buộc tìm cách ám sát các quan chức chính phủ Mexico.

Các quan chức cấp cao Mỹ hoan nghênh việc El Mencho bị tiêu diệt, diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gây áp lực cho Mexico về dòng chảy ma túy và người di cư qua biên giới dài 3.145km giữa hai nước.

Cái chết của El Mencho được xem là đòn giáng mạnh nhất vào các băng đảng Mexico trong hơn một thập kỷ.

Khi tình trạng bất ổn lan rộng, Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus Navarro kêu gọi 8 triệu cư dân ở trong nhà “cho đến khi tình hình được kiểm soát”. Ông cho biết giao thông công cộng bị đình chỉ và người dân không nên di chuyển trên các tuyến đường trong bang do “các sự kiện bạo lực” đã lan sang ít nhất 5 khu vực khác của đất nước.