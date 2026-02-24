Băng đảng trả thù cho ông trùm ma túy, Mexico điều 10.000 quân trấn áp

Các thành viên của quân đội Mexico tuần tra trên đường cao tốc Morelia–Patzcuaro để ngăn chặn các vụ đốt phá xe và tắc nghẽn giao thông ở bang Michoacan, Mexico (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Mexico ngày 22/2 thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã hạ gục Nemesio Oseguera Cervantes, còn được gọi là “El Mencho”, thủ lĩnh của băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Cervantes chết vì vết thương trong một chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ hắn ở thị trấn Tapalpa.

Các cuộc đụng độ giữa các tay súng thuộc băng đảng ma túy và lực lượng an ninh đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp Mexico sau khi trùm ma túy hàng đầu bị quân đội tiêu diệt.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch xác nhận ít nhất 25 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Ông Harfuch nói thêm rằng một quản ngục, một thành viên của văn phòng công tố bang và 30 nghi phạm là thành viên thuộc tổ chức tội phạm của Oseguera cũng đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla cho biết 8 tay súng nghi thuộc băng đảng ma túy đã bị hạ gục trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mexico nhằm bắt giữ Oseguera.

Ngày 23/2, để trấn áp bạo loạn, chính phủ Mexico đã điều thêm 2.500 binh sĩ đến Jalisco, nâng tổng số binh sĩ được triển khai lên 10.000 người kể từ ngày 22/2.

Các sân bay bị phong tỏa, hàng nghìn du khách bị mắc kẹt trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng khi các tay súng hoành hành trên đường phố, đốt xe, bắn giết và cướp bóc.

Băng đảng đã đáp trả bằng cách chặn đường và tấn công các xe tuần tra, các tòa nhà công cộng, ngân hàng, các trung tâm giao thông và đe dọa tiến vào các khu nghỉ dưỡng du lịch.

Bạo lực nhanh chóng lan sang các bang Michoacan, Tamaulipas, Zacatecas, Colima và Oaxaca.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe cộ bị đốt cháy và các tay súng xuất hiện trên đường phố. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Puerto Vallarta và Guadalajara đã bị tạm dừng.

Các video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng cho thấy các nhân viên an ninh bị thương và xe tuần tra bị phá hủy, cũng như nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Cảnh quay từ bên trong sân bay Guadalajara, sân bay lớn thứ ba của Mexico, cho thấy nhiều người chạy tán loạn trong nỗi sợ hãi khi tiếng súng nổ vang lên từ xa.

Một video khác cho thấy những người đàn ông có vũ trang mặc áo giáp chống đạn lái xe đến một trạm xăng ở Guadalajara và phóng hỏa đốt cháy cơ sở này.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã ban hành cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn, tránh nơi đông người và hết sức cẩn trọng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cập nhật thông tin. “Ở phần lớn đất nước, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường”, Tổng thống tuyên bố.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CBS News rằng Mỹ đã đóng vai trò trong cuộc đột kích nhằm bắt giữ El Mencho thông qua một lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm ma túy chung do quân đội Mexico và Bộ Tư lệnh miền Bắc của Mỹ thành lập.

Quan chức này mô tả cuộc đột kích là “một chiến dịch quân sự của Mexico”.